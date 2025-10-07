He probado la tecnología que cambiará cómo ves la tele en casa: logra calidad de cine hasta en los televisores más baratos

En septiembre Dolby anunció Dolby Vision 2, el nuevo salto en calidad de imagen para llevar una nueva experiencia cinemática a todos los niveles tanto a un televisor de 200-300 euros como a uno de gama alta.

He tenido la oportunidad de poder presenciarlo con mis propios ojos en el IFA 2025 en Berlín (Alemania) que se celebró en los primeros días de septiembre.

Dolby Vision ya forma parte de los nuevos televisores que se compran actualmente, pero hay dos dispositivos que "democratizaron" esta tecnología al incrustarla en todo hogar: Chromecast con Google TV y Fire TV Stick 4K de Amazon lanzado en 2018.

Su tecnología ha sido capaz de mejorar la calidad de la imagen de cualquier televisor con HDMI, la conexión que utilizan los dos dongles mencionados que han llevado mejoras visibles desde el momento en que aparecía su logo en pantalla.

Técnicamente se basa en usar metadatos dinámicos para ajustar el brillo y contraste escena por escena o fotograma por fotograma para lograr un rendimiento preciso de color y luz.

Dolby Vision 2 Manuel Ramírez Berlín (Alemania)

Lo que significa que el contenido en pantalla se optimiza de forma individual para obtener la mejor calidad visual posible. Mayor rango dinámico y mejor optimización dinámica consiguen que se vea mucho mejor cualquier película, serie o documental.

Ahora se da el salto a Dolby Vision 2, que se puede resumir en cuatro aspectos con los que entender mejor qué significa esta tecnología cuando la tengamos en casa:

Procesamiento mejorado con inteligencia artificial.

Mejor adaptación a las condiciones del espacio.

Nuevas herramientas para creadores de contenido.

Versiones estándar y Max según la gama del televisor.

Aparte de presenciar in situ Dolby Vision 2 en varias demos de la mano del mismo Arkin Kol, jefe de alianzas comerciales para Europa en Dolby Laboratories, hay un aspecto de esta tecnología que realmente me llamó la atención: utiliza todos los sensores del televisor para "comprender" mejor la luz presente en el entorno donde está ubicado.

Dolby Vision 2 Berlín (Alemania)

Los televisores actuales no solo disponen de sensor de luz ambiente, y los modelos más avanzados incluyen sensores de espectro de color para conocer incluso la temperatura de color de la luz ambiental.

Y es importante porque, aunque nuestro nuevo televisor, con la mejor tecnología posible en pantalla con resolución 8K y micro-OLED, ofrezca una calidad inimaginable, si en nuestro salón, a ciertas horas del día la luz incide con gran intensidad, se puede hacer complicado visualizar cualquier tipo de contenido.

Por eso, hoy en día, una de las preguntas que más nos hacen cuando vamos a comprar un nuevo televisor es esta: "¿Cómo es el espacio donde va a estar ubicada su nueva pantalla?".

Porque incluso puede venir mejor dejar de lado lo último en OLED y preferir un Mini LED, ya que da mejor contraste en espacios muy luminosos, dependiendo especialmente del momento del día en que nos sentemos a ver nuestra serie favorita.

Solución a problemas

Con esta perspectiva en mente, se puede entender mejor por qué Dolby Vision 2 llega para ser un cambio disruptivo al optimizar la imagen de la pantalla para adaptarla según la luz del entorno y así mejorar la experiencia de visualización del usuario que se sienta en su sofá.

En Dolby Vision 2 hay otra parte importante que le toca a los directores y a los creadores de contenido, ya que van a tener en su mano herramientas que permiten optimizar la visualización en ciertos puntos de sus cintas.

Dolby Vision 2 Berlín (Alemania)

Para explicarlo mejor, y que tiene que ver con el episodio The Long Night tan recordado de Juego de Tronos y en el que todos lo pasamos bastante mal en su momento, ya que prácticamente la pantalla se veía negra.

Con Dolby Vision 2, el director del episodio podría haber mejorado la imagen para conservar los detalles en las zonas oscuras (sin perder ese toque artístico a penumbra) y podría haber mapeado las sombras para que en pantallas con menos contraste se siguieran viendo los contornos y texturas.

Es decir, que nos hubiéramos ahorrado bajar las persianas y que prácticamente estuviéramos sumergidos en la noche de nuestro cuarto o salón casi como en el mismo episodio llamado The Long Night.

Dolby Vision 2 también ofrece Precision Black para mejorar las escenas oscuras y hay dos importantes controles manuales para el contenido de deportes con Sports Action Optimizer y Authentic Motion, que tiene que ver con la tasa de refresco.

Optimizador de deportes

Como bien me explicaron en la demostración, cuando tenemos una pantalla que pasa de las 100 pulgadas y la fuente de contenido es de 24 FPS, incluso disfrutando de una tasa de refresco de 120 Hz, se sufre un problema comúnmente conocido como "judder".

Da la sensación de que la imagen da pequeños saltos en los movimientos de cámara y puede llegar a ser bastante irritante, ya que nuestro ojo percibe mejor esas irregularidades en movimiento en pantallas que pasan de las 100 pulgadas.

El optimizador de deportes de Dolby Vision 2 Berlín (Alemania)

Aquí entra en juego Authentic Motion que permite suavizar manualmente el movimiento para contrarrestar ese defecto de imagen, y que está disponible como herramienta para el cineasta.

Sports Action Optimizer tiene como objetivo ensalzar la reproducción de partidos de fútbol y otros deportes de una manera que parece que estamos en el mismo estadio, pero desde la comodidad de nuestra casa.

Y antes de terminar, quiero resaltar la importancia que tiene Dolby Vision 2 incluso si el cineasta no ha utilizado las herramientas que permiten optimizar ciertas escenas, así lo mencionó Arkin Kol, que ese aspecto es un punto extra, pero que Dolby Vision 2 como tal mejorará la calidad de imagen de cualquier televisor.

Se explica bien solo en otra de las demostraciones: dos televisores de unos 300 euros uno junto al otro puestos en una pared. Uno con Dolby Vision 2 y el otro sin esta tecnología. Casi se puede adivinar que la diferencia era notoria entre ambos.

Especialmente en escenas que aportan mayor profundidad de campo y detalle a la imagen, logrando panorámicas nítidas que transmiten esa auténtica sensación de "Pure cinema".

Es la sensación que me llevé, de que Dolby Atmos 2 nos lleva el cine a nuestra propia casa para que la calidad de la imagen se adapte según la luz del espacio donde se encuentre. Lógicamente, cuanto mejor la tecnología mejor se verá la pantalla, pero es capaz de mejorar televisores de menores prestaciones para dar un salto de calidad muy importante.