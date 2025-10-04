La primera casa impresa en 3D fabricada en tierra es una revolución: no necesita cemento y totalmente sostenible

La impresión 3D va de camino de convertirse en una herramienta imprescindible en la construcción, una de las nuevas tecnologías que más peso está ganando en el sector; pero eso no significa que no tenga aún desafíos que superar.

En concreto, los materiales usados durante la impresión 3D están en el punto de mira de muchas startups, al no ser todo lo sostenibles y reciclables que podrían ser; ahora, un nuevo proyecto demuestra que existe otra manera.

Se llama Lib Earth House Model B, y es la primera casa residencial impresa en 3D y construida con tierra que es completamente operacional y equipada para poder vivir como una casa convencional.

La Lib Earth House Model B ha sido fabricada en Japón, y a diferencia de otras casas impresas en 3D, ha sido creada con materiales naturales disponibles de manera local, incluyendo tierra de la zona.

Este proyecto es el resultado de una colaboración entre Italia y Japón, con la casa siendo realizada por Lib Work con la ayuda de WASP; esta última aportó su sistema de impresión 3D especializado, llamado Crane WASP.

Una casa completa de tierra

Las paredes de esta casa se construyeron en su totalidad con materiales naturales, sobre todo tierras obtenidas de manera local, y sin emplear cemento ni otros materiales poco sostenibles.

La estructura principal se ha fabricado en madera, mientras que las paredes exteriores son independientes, hechas completamente con una mezcla propia de tierra local, cal y fibras naturales.

Lib Earth House Model B Lib Work Omicrono

Lo llamativo de esta mezcla es que ha sido desarrollada para ser completamente biodegradable, para que al final del ciclo de vida de la vivienda, la mayoría de los materiales vuelvan al suelo.

Como resultado, una vez que la casa cumpla su función, a diferencia de los edificios actuales, al derribarla no quedará una montaña de residuos, sino materiales que pueden volver a la naturaleza fácilmente o incluso se pueden volver a usar, favoreciendo la economía circular.

Por eso, sus creadores creen que se trata de una alternativa ecológica a la construcción convencional; sin embargo, eso no significa que se trate de un simple montón de tierra, y es una casa moderna con todo lo que ello conlleva.

Diseño creativo con impresión 3D

El papel de WASP en la creación de esta casa se encuentra en el sistema de impresión Crane WASP, que permite diseños arquitectónicos creativos como muros curvos y acabados con apariencia orgánica.

Es algo notable a simple vista en las fotografías y vídeos compartidos del edificio, con texturas que evocan patrones naturales en vez de mecanizadas, recordando en todo momento la procedencia natural de los materiales.

Fabricación de la Lib Earth House Model B Lib Work Omicrono

WASP configuró su equipamiento directamente en el lugar de la construcción para crear la forma general de Model B con el material basado en tierra; una vez completado este marco inicial, los trabajadores entonces lo cubrieron en un material protector e instalaron las puertas, ventanas, fontanería, y el resto de elementos.

El uso de materiales naturales que provienen de la zona reduce enormemente las emisiones de CO2, como también lo hace que se evite el uso de cemento durante la construcción, por lo que el proceso es mucho más ecológico que los métodos tradicionales y actuales.

Interior de la Lib Earth House Model B Lib Work Omicrono

Sin embargo, eso no significa que esta no sea una casa moderna, y de hecho, incluye una gran cantidad de tecnología que la pone incluso por delante de otras viviendas construidas en la actualidad.

Por ejemplo, la casa cuenta con un sistema inteligente de monitorización de humedad y temperatura en las paredes, que previene daños por condensación además de asegurar el confort interior para los ocupantes.

Otro aspecto muy importante es que esta casa es autosuficiente en cuanto a energía, gracias al uso de paneles solares junto a sistemas de almacenamiento de energía, incluyendo Tesla Powerwall.

A eso hay que sumar el uso de sistemas de alta eficiencia energética, incluyendo el aire acondicionado, la iluminación y los calentadores de agua.

En cuanto al diseño, el objetivo era crear un "espacio habitable que esté en armonía con el entorno y permita vivir de manera cómoda sintiendo las estaciones".

Esta casa ha sido construida en Japón con materiales locales, algo especialmente importante a la hora del diseño, ya que ha sido pensada para resistir seísmos al ser un país propenso a desastres naturales como terremotos.

De la misma manera, un sistema de impresión 3D como este también resuelve uno de los problemas crecientes en Japón, la falta de mano de obra joven en zonas rurales, permitiendo la construcción de casas nuevas en pueblos y comunidades.

El objetivo de la empresa Lib Work es construir alrededor de 10.000 casas impresas en 3D para el año 2040, afirmando que la aceptación de pedidos y el interés por este tipo de viviendas ha aumentado recientemente.

Sus creadores creen que la Lib Earth presenta un modelo práctico para futuras construcciones sostenibles, que fortalece la cooperación internacional y ofrece inspiración para arquitectos y constructores.

En palabras de Massimo Moretti, fundador de WASP, el proyecto representa una "magnífica interpretación de la combinación entre impresión 3D y materiales naturales".