Adiós a los audífonos: he probado las gafas que ayudan a escuchar mejor a las personas que sufren pérdida auditiva

En España hay 5,5 millones de personas que viven con pérdida auditiva, de las cuales 4,9 millones son de pérdida leve o moderada, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, muchas de ellas no usan ninguna solución auditiva, ni los audífonos ni otras tecnologías, como los AirPods 2, que disponen de un sistema que ayuda a los usuarios a escuchar mejor.

Para tratar de combatir esta situación, a España ha llegado Nuance Audio, unas gafas inteligentes que ayudan a las personas que sufren pérdida auditiva percibida de leve a moderada a escuchar mejor sin necesidad de dispositivos internos, como los audífonos tradicionales.

Unas gafas inteligentes que están fabricadas por EssilorLuxottica, empresa dedicada al diseño, fabricación y distribución de productos avanzados para el cuidado de la visión, gafas y soluciones médicas; y posee marcas como Ray-Ban u Oakley, que cuentan con lentes inteligentes en colaboración con Meta.

Tras su llegada a Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, EssilorLuxottica trae a España sus gafas auditivas Nuance Audio, que se presentan como una solución invisible para la pérdida auditiva y que ya están disponibles en establecimientos de audiología por 1.100 euros.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar las Nuance Audio en un evento celebrado en Madrid, donde hemos podido probar cómo funcionan estas gafas, que cuentan con micrófonos direccionales y algoritmos para escuchar mejor.

Escuchar mejor

La pérdida de audición es un problema en España y en todo el mundo. Consiste en la disminución parcial o total de la capacidad para oír, puede afectar a uno o ambos oídos y puede ser temporal o permanente, dificultando la comunicación.

Las personas que la padecen suelen usar audífonos para mejorar su capacidad de escuchar y comprender el habla, pero muchos otros no lo hacen, ya sea debido al estigma, a la comodidad o al precio —suele variar entre 1.200 y 4.500 euros—, según señalaron desde EssilorLuxottica.

Las gafas Nuance Audio. Nacho Castañón Omicrono

Nuance Audio aterriza como una alternativa más invisible, elegante y cómoda. "Es una opción para aquellos que viven con pérdida auditiva leve a moderada que aún no se sienten preparados para usar audífonos", comentó a este periódico Andrea Pastro, director de porfolio y canales de Nuance Audio.

Unas gafas que "se pueden graduar, vienen en tres colores (negro, granate y azul) y en dos estilos: redondo y cuadrado"; y que nacieron "hace muchos años, cuando nuestro fundador necesitó ponerse un audífono y tuvo la idea de integrar esa tecnología dentro de la montura de unas gafas".

Pastro indicó que hace tres años encontraron esta solución "en una startup y empezamos a trabajar juntos, la compramos y hemos desarrollado estas gafas con una buena calidad de audio en dos años de estudio".

Lo cierto es que las Nuance Audio cuentan con un diseño elegante y si no sabes para qué sirven pasan perfectamente por unas gafas de ver normales, con un estilo similar a unas Ray-Ban, resultando muy cómodas puestas. Pero su magia está en su interior.

"Es un audífono que está completamente integrado por la montura, por lo que es completamente invisible. Lo único que el usuario ve son los dos microaltavoces externos situados en la parte superior de las patillas, mientras que los micrófonos están escondidos", explicó Andrea Pastro.

Para lograr que el usuario escuche mejor, las gafas cuentan con "un algoritmo que maneja los micrófonos de una manera que puede entender de dónde llega el sonido, amplificar y aclarar solamente lo que está delante de la persona".

Probando las gafas Nuance Audio. Nacho Castañón Omicrono

"Es como si la persona, en lugar de estar a tres metros de distancia, estuviera a medio metro", apuntó el directivo. Y lo cierto es que se nota. En las pruebas, nos alejamos tres metros, que es la distancia máxima a la que funcionan, y parecía como si estuvieran al lado.

Cierto es que en nuestro caso escuchábamos ligeramente también a la persona que nos hablaba de fondo, pero para la gente con pérdida auditiva es una solución invisible que les ayuda notablemente a socializar y a no tener miedo o vergüenza de usar un dispositivo auditivo.

Las gafas Nuance Audio en su base de carga. Nacho Castañón Omicrono

De hecho, la compañía indicó que esta tecnología está pensada para situaciones determinadas, como pueden ser reuniones de trabajo o cenas con amigos y familiares, donde la gente está bastante cerca una de otra y donde, gracias a las gafas, se pueden enterar de todo y participar activamente.

En cuanto a la batería, la firma indicó que la batería aguanta unas 6 o 7 horas con un uso prolongado y que se cargan en tan sólo 4 horas. Además, vienen "con una base de carga inalámbrica, sin cables, para que no fuese necesario meter puertos en las monturas, que son muy visibles".

Los siguientes pasos

Las gafas tienen dos modos de uso diferentes. Uno es el modo frontal, que hace que el usuario escuche mejor lo que tiene delante. El otro es "el modo alrededor, que es básicamente como funcionan la mayor parte de los audífonos y permite oír lo que está en las proximidades".

Andrea Pastro indicó que las gafas ofrecen una variedad de ventajas frente a los clásicos audífonos. Por ejemplo, "las más importantes son que son invisibles y no tienes nada dentro del oído. Pero lo que funciona muy bien en este producto es la capacidad de amplificar y limpiar la voz humana en el ruido. Y lo hace mucho mejor que otras soluciones del mercado".

De cara al futuro, la compañía ya planea realizar una serie de movimientos, en los que estaría contestar llamadas, algo que ya hacen algunos audífonos. "Vamos a ver muchas cosas. Este es el primer paso de un viaje muy largo, pero meteremos esta función", afirmó Pastro.

El directivo sí señaló que la idea es integrar en el futuro "nuevos colores, más amplificación, más potencia, funcionalidades y sensores de salud, de presión arterial, del corazón o de postura, que avisará a la persona con pérdida auditiva si está en la postura correcta. Incluso un sensor de caída que hace automáticamente una llamada y pensado para los mayores".

Incluso apostarán por "tecnología todavía más avanzada, como la inteligencia artificial (IA) para reducir aún más el ruido de fondo". También incorporarán "la posibilidad de hacer pruebas auditivas directamente de las gafas para que cada usuario pueda cuidar su oído de forma más rápida y sencilla".

Las gafas Nuance Audio, que se pueden usar sin tener el móvil cerca, cuentan con una aplicación móvil sencilla e intuitiva que "es esencial para dos cosas: para la calibración del audio, proceso que tarda menos de un minuto, y para las actualizaciones de firmware".

Aunque también sirve para controlar otras cosas, como el modo de audio de las gafas. Pastro concluyó apuntando que Nuance Audio "es un dispositivo médico que complementa, no reemplaza. Es una alternativa más agradable para los clientes que aún no estén listos para usar audífonos, para que puedan empezar a cuidar su oído".