Strava sorprende a Garmin con una demanda por patentes años después de colaborar juntos

Cualquier usuario deportista que se precie en España conoce las firmas Strava y Garmin. Mientras que la primera ofrece servicios de fitness basados en geolocalización gracias a su app, que casi sirve como una red social para los usuarios deportistas, la segunda ofrece dispositivos deportivos de gama alta.

Ahora, Strava ha demandado oficialmente a Garmin. Según relata DC Rainmaker, la plataforma de software ha acusado a Garmin de infringir varias patentes, incluyendo algunas relacionadas con los mapas de calor y los llamados 'segmentos'.

Esta demanda sorprende primero por su naturaleza, y segundo por la aparente buena relación que tenían ambas compañías, llevando la integración de Strava a los dispositivos Garmin en más de una ocasión.

Strava demanda directamente a Garmin

Fue el pasado 30 de septiembre cuando Strava presentó esta completa demanda en el Tribunal de Distrito de Colorado, alegando que se violaron patentes de mapas de calor (que revelan las zonas de actividad de los usuarios) y los segmentos.

Estos segmentos son secciones en las rutas donde los atletas pueden comparar los tiempos y puntuaciones que obtienen en dichas zonas. Según la demanda, Garmin debería dejar de vender dispositivos con estas prestaciones.

Ejemplo de mapa de calor de Strava. Reddit Reddit

Y es que lejos de pedir una compensación económica, Strava busca por todas las vías evitar que se vendan estos dispositivos, los cuales engrosan la mayoría del catálogo de Garmin.

Concretamente, hacen objetivo a la plataforma de seguimiento de actividad física Garmin Connect y a los dispositivos principales de Garmin con mapas de calor, como los relojes Epix o Fenix y los ciclocomputadores Edge.

No solo eso; también señalan la plataforma Connect por infringir una patente basada en funciones para establecer rutas basadas en valores de popularidad. La patente de mapas de calor se concedió en 2016, y la de las rutas basadas en popularidad, en 2017.

Estos ciclocomputadores son básicamente dispositivos de seguimiento de rendimiento para ciclistas, que guían al usuario en sus entrenamientos, ofrecen métricas basadas en nuestro estado físico y permiten realizar sesiones de entrenamiento avanzadas.

Ejemplo de mapa de calor. Mapping London Omicrono

La patente de segmentos de Strava se concedió oficialmente en 2015, hace ya más de 10 años, haciendo alusión a un sistema que permitía a los usuarios comparar sus puntuaciones y rendimientos en rutas que este definiera.

Los ciclocomputadores de Garmin, que comenzaron con el Edge 1000, fueron lanzados oficialmente en 2014, incluyendo un sistema de segmentos propio. Sin embargo, en 2015, ambas empresas firmaron un acuerdo para incorporar los Live Segments de Strava en dispositivos Garmin.

Es precisamente este acuerdo el que habría infringido Strava, o al menos sus principales términos. Principalmente, Strava hace alusión a la intención de Garmin de expandir sus propios sistemas de segmentos fuera de los límites establecidos en el acuerdo.

Tanto es así, que Strava acusa directamente a Garmin de usar esta tecnología de segmentos para desarrollar el sistema de hardware de Garmin Connect y los sistemas de competición entre usuarios dentro de dicho ecosistema.

Nuevo Garmin Enduro Garmin Omicrono

Respecto a Connect, según Strava, se habrían infringido las patentes de mapa de calor y rutas de popularidad. Sin embargo, las fechas no son muy halagüeñas para Strava, según relata DC Rainmaker.

La patente de mapas de calor se presentó en 2014 y se concedió en 2016. La de las rutas basadas en popularidad, se presentó en 2016 y se concedió en 2017. Garmin sin embargo estableció los mapas de calor en Connect en el año 2013.

Brian Bell, portavoz de Strava, ha explicado al medio The Verge que Garmin recibió un permiso especial y "limitado" para implementar sus segmentos en dispositivos Garmin.

No obstante, Garmin habría aprovechado este hecho, siempre en palabras de Bell, para "estudiar cuidadosamente dichas funciones, copiarlas minuciosamente y luego lanzarlas como funciones Garmin".

Nuevo Garmin Enduro Garmin Omicrono

Incluso desde Strava llegan a afirmar que Garmin rechazó de forma directa los "intentos" de la plataforma para solucionar este tema fuera de los entornos judiciales.

"No tenemos intención de tomar ninguna medida que interrumpa la capacidad de los usuarios de Garmin para sincronizar sus datos con Strava, y esperamos que Garmin valore a nuestros usuarios compartidos de la misma forma", dijo Bell.

Uno de los momentos más extraños de todo este litigio tuvo que ver con Matt Salazar, director de producto de Strava. Salazar explicó en la plataforma Reddit por qué Strava estaba tomando acciones legales ahora si las infracciones venían desde lejos.

Según Salazar, uno de los motivos de esta disputa radicaría en un cambio en la API de desarrolladores por parte de Garmin, que estaría intentando que su logotipo esté presente en prácticamente cualquier pantalla, gráfico, publicación o imagen.

"Consideramos esto publicidad descarada. Estas nuevas directrices degradan activamente tu experiencia de usuario en Strava (y en los otros más de 150 millones de atletas) [...] Garmin quiere usar Strava y a todos los demás socios como plataforma publicitaria", sentenció Salazar.