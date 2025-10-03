Lego llega al Museo OXO del Videojuego de Madrid con una exposición única que repasa sus 30 años de historia en el sector

Un estudio realizado en España por la consultora Censuswide ha constatado que las fronteras entre el juego físico y digital están desapareciendo en las familias. En concreto, el 96% de los padres está a favor de favorecer la experimentación de sus hijos para mezclar tipos de juego favoreciendo su desarrollo.

Justo en esta unión de los dos mundos se encuentra LEGO, la compañía conocida por sus juegos de construcciones de ladrillos es mucho más que eso y cuenta con una profunda relación con el mundo del videojuego, ya que en 1995 lanzó Fun to build junto a SEGA.

Desde entonces la relación de LEGO con el mundo de los videojuegos no ha hecho más que crecer, tanto en lo físico como en lo digital. En lo físico porque ha sabido trasladar a sus icónicos juegos de construcción universos de videojuegos como Super Mario, Sonic, Minecraft, Animal Crossing o Fortnite, mientras que en lo digital por sus numerosos juegos para consolas con historias de Harry Potter, Marvel, DC, Star Wars o su profunda participación en Fortnite.

Estos 30 años de historia de la compañía en el mundo virtual llegan desde hoy 3 de octubre en forma de exposición a OXO Museo Madrid, el icónico museo del videojuego situado junto a la conocida Plaza de Callao.

Una exposición única

En ella, los visitantes podrán ir recorriendo la historia de la compañía en su relación con los videojuegos. Desde el primer juguete electrónico que lanzó, a los primeros ladrillos que terminaron inspirando a Kojima para diseñar los niveles de Metal Gear Solid pasando por la posibilidad de ver otras piezas históricas llegadas desde Dinamarca o colecciones privadas.

Durante la exposición, se podrá ir recorriendo lanzamientos recientes e históricos para la compañía, dioramas temáticos de los diferentes universos de juegos, lanzamientos recientes, interactuar con construcciones y crear las propias.

LEGO Gaming: The Exhibition C.F. Omicrono

Asimismo se podrán observar modelos 3D a gran escalada. Construcciones realizadas con miles de piezas que en algún caso superan los más de 100 kilos de peso. Es el caso de un enorme kart de Super Mario Kart donde los visitantes se podrán sentar en él para hacerse una foto.

Este tipo de construcciones, icónicas en las tiendas flagship de la compañía, se encuentran por primera y única vez en España en el museo OXO de Madrid. Además del icónico kart de Super Mario, hay otras piezas de enorme tamaño relativas al universo Minecraft o Sonic.

LEGO Gaming: The Exhibition C.F. Omicrono

Asimismo son especialmente llamativos los dioramas de construcciones de los diferentes universos, donde los visitantes no sólo pueden apreciar la variedad de opciones que tienen a la hora de crear nuevas construcciones, sino la posibilidad de contar una historia entre ellas.

Uno de los puntos fuertes de la exposición es un enorme mando de consola construido a base de miles de piezas de LEGO y que es completamente funcional. Creado por Pablo González, el primer LEGO Certified Professional en España, ha conseguido desarrollar un mando de Nintendo Switch multiplicando su escala para poder jugar al reciente LEGO Party!. Para la construcción del mismo requirió 260 horas de desarrollo, así como 40 horas que se limitaron únicamente al montaje.

LEGO Gaming: The Exhibition C.F. Omicrono

De este modo los asistentes encontrarán espacios diseñados para toda la familia, que combinan nostalgia, innovación y cultura pop en un mismo lugar. Esta exposición inédita en España promete ser un punto de encuentro intergeneracional uniendo los ladrillos LEGO y los videojuegos.

En un museo inmersivo

La exposición LEGO Gaming: The Exhibition se sitúa en la segunda planta del OXO Museo Videojuego de Madrid, un auténtico templo en el centro de la capital de España para jugar, descubrir y aprender sobre la historia de los videojuegos.

OXO Museo Videojuego Madrid C.F. Omicrono

Del mismo modo que sucede en el OXO Museo Málaga, en la primera planta se encuentra la exposición permanente. En ella los visitantes pueden recorrer la historia de los videojuegos con máquinas arcades únicas, consolas retro y explorando el futuro de lo que llegará en el sector.

La colección permanente del museo recorre 70 años de historia del videojuego, disfrutando de la oportunidad de jugar con todas las consolas, explorar material único y sumergirse en la rica cultura de los videojuegos. Todo en un entorno privilegiado y con la posibilidad de jugar a las consolas y títulos allí mismo.

OXO Museo Videojuego Madrid C.F. Omicrono

Entre los elementos más llamativos de la exposición permanente se encuentra la posibilidad de jugar a videojuegos clásicos como Pong, Pac-Man, DOOM, Donkey Kong o Counter Strike. Todo en sus máquinas originales, pudiendo hacer así un recorrido interactivo por la historia de los videojuegos.