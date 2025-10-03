El invento de un estudiante que filtra y purifica las aguas grises de casa para que se puedan volver a usar una y otra vez

El cambio climático, las altas temperaturas y la escasez de lluvias han provocado una sequía que ha hecho que los niveles de los embalses en España disminuyan. Para tratar de combatir esta situación, se han creado diferentes tecnologías: una que desala el agua del mar, otra que extrae agua del aire y otra para el hogar que reduce hasta un 40% la factura del agua.

A ellos se les suma Pifilt, un ingenioso filtro diseñado por un joven estudiante de la Universidad Afyon Kocatepe en Afyonkarahisar (Turquía), llamado Metin Ozen, que limpia y purifica el agua usada que sale de los grifos de casa, logrando que sea reutilizable y ahorrando en las facturas.

Pifilt se instala en los desagües de los fregaderos de casa y filtra y limpia el agua que llega a ellos como residual. Un proyecto que nació debido a la sequía que azota a todo el mundo y ante el aumento del uso personal de este bien preciado en los hogares, según explica Ozen en un comunicado.

Este filtro llega como una interesante opción para que las personas limpien el agua que usan para fines como lavar los platos o los coches, o regar las plantas, directamente en la canalización; evitando que este bien tan preciado vaya por el desagüe y acabe en centros de desechos.

Y es que la mayor parte de las aguas residuales son limpias, según indica Metin Ozen. Pifilt destaca, además, por ser un proyecto participante en el prestigioso concurso James Dyson Award, que recientemente dio a conocer a los finalistas españoles.

Reutilizar las aguas grises

Pifilt es un filtro con un diseño de tubería que se conecta fácilmente al desagüe del fregadero y que limpia y purifica las aguas grises, es decir, el agua residual doméstica y de actividades de servicios que no contiene materia fecal. Permite reutilizarla e, incluso, almacenarla en cualquier depósito adicional para utilizarla en diferentes situaciones.

Este filtro de canalización se conecta al tubo de desagüe de los fregaderos, se fija un filtro al tubo y se conecta una manguera de riego a la salida del filtro y a la entrada de la bomba de agua. A continuación, se conecta el tubo de salida de la bomba de agua a la entrada del segundo filtro.

El filtro de tuberías Pifilt. James Dyson Award Omicrono

Una vez realizadas todas las conexiones, el agua utilizada se purifica primero ligeramente en la sección que recibirá la suciedad gruesa a medida que fluye hacia la tubería. Luego, el agua pasa por el primer filtro y, con la ayuda de la bomba de agua, pasa al depósito donde se filtra por segunda vez.

El agua acumulada en el depósito, una vez eliminadas las impurezas y diversas bacterias, vuelve a estar lista para su uso nuevamente. El joven estudiante explica que, durante el proceso del diseño de su invento, elaboró una variedad de bocetos e investigó los diseños de las tuberías.

Ozen relata que diseñó una tubería de drenaje con una partición y una entrada roscada para alojar el filtro, además de una caja para alojar la bomba de agua, las placas de circuito, la bomba dosificadora y una tapa para las entradas y salidas de las bombas.

También ideó un tanque de agua sobre esa tapa y un filtro para el mismo. Además, el joven estudiante utilizó la impresión 3D para crear todas las piezas. En cuanto a los filtros, añadió carbón activado, fibra, alambre de cobre y esponja para una mejor limpieza y filtración del agua.

Futuro del proyecto

En la actualidad existen una variedad de proyectos y dispositivos de purificación y filtrado que limpian el agua de la red doméstica que no se usa. Sin embargo, este estudiante asegura que su sistema es totalmente diferente.

En primer lugar, porque Pifilt evita que el agua usada se convierta en residuo y la limpia filtrándola para que se pueda volver a usar. ·En condiciones normales, el agua usada y convertida en residuo va a centros de filtrado, lo que genera costos como mano de obra, electricidad, impuestos, etc. para la economía del país", afirma Ozen.

El filtro de tuberías Pifilt. James Dyson Award Omicrono

Por otro lado, este invento también ahorra costes, "dado que los purificadores de agua reciben agua de la red, no funcionan correctamente durante los cortes de agua. Y filtra el agua que no usamos".

Pifilt filtra el agua que hemos usado previamente y la pone a disposición para su uso en caso de cortes de agua". Además, si se corta el agua, Pifilt "filtra el agua que usamos una y otra vez", mientras que "otros dispositivos de purificación son costosos debido al uso tanto de electricidad como de agua".

Este invento emplea unicamente electricidad. Metin Ozen continúa trabajando en este dispositivo y, de cara al futuro, señala que se podría instalar un purificador en la salida del agua filtrada para potabilizarla sin necesidad de purificadores, sino que se haría mediante la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.