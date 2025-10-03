La inteligencia artificial es un tipo de burbuja "buena", según Jeff Bezos: "Va a cambiarlo todo"

La posibilidad de que la inteligencia artificial sea una 'burbuja' y que esté cerca de explotar llevándose consigo a casi toda la industria es muy real; pero lejos de sentirse amedrentado por esa idea, Jeff Bezos, fundador de Amazon, cree que es algo positivo.

No existe una compañía del sector tecnológico que no haya invertido ya de alguna manera en la inteligencia artificial; ya sea integrándola en sus apps, usándola en el desarrollo de sus productos o incluso creando sus propios modelos desde cero.

Es un crecimiento inusual en apenas dos años, y que a estas alturas no parece tener fin, con gigantes como Google y Microsoft invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos sólo para estar un paso por delante de la competencia.

Es una situación familiar para cualquiera con algo de experiencia, y ya hay quien se atreve a decir en voz alta lo que muchos temen en privado: que la inteligencia artificial se trate de una 'burbuja'. Pero según Bezos, en todo caso esa sería una "burbuja buena".

Estas sorprendentes declaraciones han sido realizadas por el magnate durante una feria de tecnología celebrada esta semana en la ciudad italiana de Turín; Bezos protagonizó la conferencia junto con el presidente de Ferrari, John Elkann.

Tratándose de una de las contadas apariciones públicas de Bezos desde que dejó su puesto al mando de Amazon, había muchas expectativas sobre su opinión sobre el tema del que todo el mundo está hablando en el sector, la inteligencia artificial.

Tal vez por eso, las palabras de Bezos fueron más impactantes incluso, al admitir que existe una burbuja en el sector de la inteligencia artificial que ya se está notando, por ejemplo, con la financiación de multitud de proyectos relacionados con esta tecnología.

Sin embargo, eso es precisamente lo bueno de esta burbuja, cree Bezos, porque permite inversiones masivas en proyectos que van a tener un impacto positivo en nuestras vidas a lo largo de las próximas décadas.

Como la burbuja puntocom

Bezos aclaró que la burbuja de la IA es una "burbuja industrial" que a diferencia de las "burbujas financieras", pueden ofrecer beneficios a la sociedad incluso si las compañías que los crearon desaparecen.

Las burbujas industriales no "son ni de lejos tan malas como las financieras" en opinión del milmillonario, y de hecho, "pueden ser buenas", porque cuando todo termina y "ves quiénes son los ganadores, las sociedades se benefician de esos inventos".

Jeff Bezos, fundador de Amazon, durante al Italian Tech Week de Turín Europa Press Omicrono

"Eso es lo que también está pasando aquí", afirma Bezos, "Esto es real, y los beneficios para la sociedad de la IA van a ser gigantescos".

Existen paralelismos entre la burbuja de la IA y la burbuja puntocom que sufrió el sector tecnológico con el cambio de milenio; muchos de los avances desarrollados y financiados entonces, como la fibra óptica, son usados hoy en día.

Eso es porque, durante una burbuja, todos los experimentos e ideas, tanto las buenas como las malas, reciben la financiación necesaria para hacerse realidad.

En este contexto, los inversores "lo pasan mal" intentando distinguir entre las buenas ideas y las malas, y Bezos cree que eso es lo que está pasando ahora mismo, poniendo como ejemplo una compañía de apenas seis empleados que recibió una inversión de miles de millones de dólares.

Sin embargo, Bezos advierte que eso no significa que esta industria sea "humo" y que "no sea real", y afirma que "la tecnología es real y va a cambiarlo todo", afectando a todas las industrias.

No todas las voces del sector son tan entusiastas con la idea de una burbuja como las de Bezos. En el mismo evento, el jefe de Goldman Sachs, David Solomon, advirtió del riesgo de que muchas inversiones en IA no generen los retornos esperados.

Aunque Solomon concedió que la IA tiene un "enorme potencial transformador", al mismo tiempo sugirió "cautela" por una posible corrección futura en los mercados bursátiles.