El invento de un joven de 19 años contra la epilepsia: unas gafas que se oscurecen al instante al reaccionar a la luz

En España hay alrededor de 500.000 personas que padecen epilepsia y, cada año, se diagnostican unos 20.000 nuevos casos, según la Sociedad Española de Neurología. Un trastorno neurológico al que ya se combate con tecnologías como una diadema inteligente que predice las crisis antes de que se produzcan o unas gafas ideadas por un joven de 19 años.

Se trata de Lensare, unas nuevas gafas inteligentes diseñadas por un joven neozelandés de 19 años, llamado Mark Campbell, pensadas para proteger a quienes padecen epilepsia fotosensible y fotofobia al oscurecerse al instante al reaccionar a la luz.

La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso que provoca convulsiones recurrentes debido a descargas eléctricas anormales en las neuronas, que pueden manifestarse como episodios breves de movimientos involuntarios, pérdida de conciencia o alteraciones sensoriales.

Este nuevo invento puede detectar patrones de luz que provocan convulsiones y migrañas mediante sensores integrados y se oscurecen instantáneamente con lentes LCD, minimizando la exposición repentina y peligrosa a la luz.

Lensare ha sido galardonada en el premio James Dyson Award en Nueva Zelanda y surge como una alternativa para aquellas personas propensas a sufrir ataques de epilepsia fotosensible, a las que se les suele recomendar usar gafas tintadas para limitar la exposición a ciertos patrones luminosos.

Se oscurecen al instante

Campbell explica en su web que la idea de Lensare le surgió cuando descubrió que las lentes LCD eran capaces de oscurecerse casi instantáneamente con poca energía. Después se puso a pensar en posibles usos, lo que llevó a los desafíos a los que se enfrentan las personas con epilepsia fotosensible.

Tras un periodo de investigación sobre la epilepsia y al descubrir cómo ciertas frecuencias de luz y cambios rápidos de color pueden desencadenar convulsiones o migrañas, vio que esta tecnología de lentes tenía "el potencial de ofrecer una protección real".

Las gafas Lensare que protegen a las personas epilépticas

El funcionamiento de las gafas Lensare es el siguiente. Las lentes monitorizan continuamente el entorno mediante sensores de luz y color, y esos datos se introducen en tiempo real en un microcontrolador integrado en la patilla de la montura.

Ahí se filtran para eliminar el ruido antes de ser analizados por un algoritmo personalizado que detecta destellos y que se centra en frecuencias de luz de 3 a 30 Hz, que son conocidas por provocar convulsiones.

El joven neozelandés señala que, a diferencia de los filtros de luz generales, sus gafas se centran en la detección de la luz roja y los cambios repentinos de color, "especialmente peligrosos para las personas con epilepsia fotosensible".

Una de las claves de estas gafas, que son actualmente un prototipo, es que al detectar una posible amenaza se oscurecen al instante en menos de 20 milisegundos para proteger al usuario de una exposición repentina y peligrosa a la luz.

Las gafas Lensare que protegen a las personas epilépticas. Mark Campbell Omicrono

Lensare pesa tan sólo 60 gramos y tiene una batería que ofrece hasta 10 horas de autonomía con un uso intensivo, y que se carga mediante USB-C. Para su fabricación, Campbell contactó con la doctora Hannah Jones, neuróloga pediátrica, y Peter Bergin, director del programa de cirugía de epilepsia del Hospital de Auckland (Nueva Zelanda).

Dos profesionales que le ayudaron a definir "un diseño claro y centrado en las necesidades del mundo real". El primer prototipo de las gafas, tras realizar pruebas, condujo a la integración de un sensor de color y a la actualización de algoritmos.

Posteriormente Campbell añadió un botón de control analógico para "una sensibilidad configurable por el usuario" y un modo de preparación que detecta los picos de luz iniciales y los prepara para otros.

Realizar más pruebas

La mayoría de los productos que existen en la actualidad para la sensibilidad a la luz son los filtros pasivos, que pueden reducir la intensidad general de la luz. Lensare llega como una alternativa totalmente diferente al usar detección ambiental en tiempo real y análisis con un algoritmo.

Las gafas Lensare que protegen a las personas epilépticas. James Dyson Award Omicrono

No sólo eso, sino que detecta destellos peligrosos y responde casi al instante. Las lentes LCD bloquean la luz casi por completo en milisegundos y reaccionan solamente cuando es necesario, "lo que permite a los usuarios mantener la claridad visual el resto del tiempo".

El proyecto se encuentra actualmente en una fase de prototipo que demuestra que el concepto funciona. Las gafas están hechas con componentes de bajo coste e impresión 3D para dejar un precio de construcción inferior a 50 dólares (unos 42,62 euros al cambio).

Campbell ahora planea seguir desarrollando la electrónica personalizada y monturas moldeadas para mejorar la comodidad, la estética y la fiabilidad de sus gafas inteligentes. Además, ya ha presentado una patente provisional y ahora busca la ayuda de un agente de patentes para obtener la protección completa.

El joven neozelandés explica que ya está trabajando con sus contactos médicos para iniciar ensayos estructurados que ayudarán a confirmar la eficacia de sus gafas y sentar las bases para su futura comercialización.