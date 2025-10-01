Por qué acabarás charlando con el móvil como si fuese un amigo: "La IA que viene será lo más personal que haya existido"

"Llevaremos la IA a todas partes, liderando la próxima ola de innovación", Cristiano Amon, CEO de Qualcomm resumía así el Snapdragon Summit 2025. El evento de presentación de los nuevos procesadores de la compañía no ha estado tan centrado en los propios chips que integrarán los móviles y ordenadores del próximo año, como en la tecnología que pretenden impulsar: la llamada IA agéntica.

Es el décimo aniversario de este evento anual que Qualcomm celebra en la paradisíaca isla de Maui en Hawái y los términos que más se han pronunciado son IA y agentes. Esta tecnología promete revolucionar el software de cada dispositivo y centrarse en las necesidades del usuario, pero para ello necesitan un hardware capaz de soportar la carga de trabajo que supone esta innovación.

"Seguirás usando las aplicaciones que quieras, pero estas evolucionarán. Se anticiparán a tus necesidades y podrán hacer cosas por ti", ha pronosticado Amon durante una de las ponencias del Snapdragon Summit. Te ayudarán a seguir una receta teniendo en cuenta los utensilios de los que dispones o la alergias de tus comensales, gestionarán tu calendario, tus publicaciones en redes, reservarán hoteles o desarrollarán proyectos por ti.

Teléfono con el procesador de Qualcomm

Los ejemplos de lo que podrán hacer estos agentes son aún muy vagos, pero reflejan los esfuerzos de esta nueva industria tecnológica por convertir sus populares chatbots como ChatGPT o Gemini, en un producto rentable, la nueva gallina de oro de la tecnología. A pesar de contar con millones de usuarios que utilizan a diario ChatGPT o Gemini, estos gigantes tienen que hacer frente a los elevados costes que supone entrenar y operar en grandes centros de datos sus potentes modelos de IA, además de los altos salarios necesarios para retener al mejor talento en una nueva guerra comercial.

En todas partes

"Los dispositivos como un reloj inteligente, unos auriculares, unas gafas, dejarán de ser una extensión del teléfono, para funcionar directamente con los agentes de IA", explica Cristiano Amon. Este conjunto de equipos, así como la inmensidad del IoT (Internet de las Cosas) es lo que se ha denominado ", el borde de donde la IA obtendra los datos para conocer a sus usuarios y despuyes procesarlos en la nube.

"Todo el mundo se pregunta ahora cuál va a ser el dispositivo que va a reemplazar los teléfonos. Igual que cuando el móvil apareció y el ordenador no se fue a ninguna parte. Yo creo que serán las personas las que decidan qué llevar: gafas, auriculares, anillos", así responde el CEO de Qualcomm a una de las preguntas del momento.

Demostración de la IA agéntica en gafas

Esta parece ser la clave para el futuro de la IA, recabar datos desde cualquier equipo que una persona pueda usar. Ser tus ojos, oídos y en parte, también tu cerebro, para poder tomar decisiones y acciones en tu nombre.

"Imagina que vas caminando con alguien por la calle y ves a otra persona que conoces, pero no en persona y tu acompañante te avisa para que le saludes", así percibe Cristiano Amon el uso que tendrán auriculares y otros dispositivos como las gafas en el futuro con agentes de IA integrados. "Se moverá contigo, aprenderá de ti y será la tecnología más personal que jamás haya existido".

Las gafas han sido un recurso constante en los ejemplos mencionados durante este evento que ha durado tres días. Qualcomm no ha contado en sus demostraciones con las recién presentadas gafas de Meta que incluyen pantalla en una de las lentes, a pesar de que funcionan con los diminutos procesadores AR 1 de Qualcomm.

El que mejor te conoce

"Agente" es una de las palabras de moda en el sector de la inteligencia artificial generativa, especialmente entre las empresas que buscan atraer a clientes y llegar a acuerdos corporativos. Pero por ahora no es una realidad, o al menos las opciones disponibles son muy limitadas.

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm durante la presentación del Snapdragon Summirt 2025

La IA agéntica o un agente se refiere a una herramienta de IA capaz de navegar por software y sitios web de terceros, y tomar decisiones en el camino para completar tareas digitales siguiendo un conjunto inicial de instrucciones del usuario. En un sistema multiagente, cada agente realiza una subtarea específica necesaria para alcanzar el objetivo y sus esfuerzos se coordinan mediante la orquestación de IA.

Pongamos de ejemplo un asistente de cocina, una de las demostraciones utilizadas por Qualcomm. Con una imagen, la IA reconoce los ingredientes que tienes disponibles en la nevera, mientras otro agente revisa los mensajes e emails de los invitados a la cena para tener en cuenta sus preferencias, posibles alergias o lo que ellos van a traer. Así el agente te sugiere lo que puedes cocinar y te va dando las instrucciones para conseguirlo.

Dr. Vinesh Sukumar, VP de Product Management de Qualcomm

"Al analizar la experiencia de IA personalizada, el primer elemento ocurre fuera de la red y se centra en comprender la intención del usuario, sus patrones", explica el Dr. Vinesh Sukumar, VP de Product Management de Qualcomm. "Una vez que lo tienes, puedes convertirlo en vectores importantes que se almacenan en una base de datos en un lugar muy seguro. Esto ocurre continuamente, creando así un perfil del usuario seguro y protegido".

De esta manera, cuando el usuario hace una pregunta en un momento dado, recuperas la información de la base de datos, enriqueces el prompt con las características o metadatos necesarios sobre el usuario. La personalización es dinámica; está aprendiendo constantemente del usuario.

Dentro del dispositivo

Los procesadores de teléfonos u ordenadores, además de otros dispositivos, también denominados como SoC (system on a chip) son un conjunto de sistemas (CPU, GPU, chipset, modem, etc.) en un mismo chip. En el caso de los Snapdragon de Qualcomm tienen como componentes principales núcleos de CPU y núcleos de GPU, pero desde 2023 también incluyen una NPU, una unidad de procesamiento neuronal centrada en potenciar las funciones de IA.

La NPU facilita que la carga de trabajo de la IA no ralentice el resto de dispositivos, al trabajar separada de la CPU y GPU. También ofrece privacidad en el tratamiento de datos sensibles que no deberían llegar a la nube.

La NPU Hexagon de nueva generación del Snapdragon 8 Elite Gen 5 promete ser un 37% más rápida que la de los modelos anteriores. Y en el caso de los Snapdragon X2 Elite Extreme, la versión más potente para ordenadores cuentan con 80 TOPS (tokens por segundo) de procesamiento de IA, duplicando el rendimiento de la primera generación.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

La nueva NPU Hexagon para los chips de móvil ahora también trabaja en conjunto con el proveedor de servicios de internet (ISP) para procesar videos de forma más eficiente y rápida. De forma similar a como los ISP suelen procesar imágenes, la NPU del 8 Elite Gen 5 se utilizará para gestionar la iluminación, la reproducción del color y la nitidez.

Otro ejemplo de lo que estos chips permiten a los teléfonos del mañana es el procesamiento generativo de imágenes, siendo capaces de eliminar de forma rápida y realista los destellos y brillos incómodos de las fotografías.

La nueva NPU también habilitará la IA agentic ModelBest en el dispositivo con entrenamiento integrado y memoria para conversaciones anteriores. Supuestamente, esta IA podrá acceder a diversas aplicaciones, archivos y funciones del dispositivo, como la ubicación, las imágenes almacenadas y las redes sociales, para publicar, clasificar fotos y realizar otras tareas generativas automáticamente.

A parte del procesamiento en la NPU, la IA también depende de procesar en la nube las cargas más pesadas o buscar nueva información relevante, por lo que se requiere una gran conectividad. Los nuevos chips cuentan con WiFi 7 y 5G pero Qualcomm ya habla de la llegada del 6G para 2028, que terminará por impulsar esta nueva revolución de la IA, aunque otros agentes de la industria estiman que se retrasará hasta 2030.

Para las empresas, esta tecnología promete agilizar numerosos procesos, mientras que en los hogares supone un apoyo tanto en rutinas como en entretenimiento. Pero solo el tiempo revelará cómo esta tecnología se termina asentando en el día a día de la sociedad y lo que cada usuario encuentra interesante o superfluo. De los desarrolladores y demás empresas del sector depende ahora darle uso a la potencia que Qualcomm ha conseguido en estos nuevos chips.