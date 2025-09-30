Xiaomi renueva su acuerdo con la Zurich Rock 'n' Roll Running Series y se convierte en patrocinador principal

España asiste a la inevitable expansión de Xiaomi como marca y empresa. Después de abrir su primera tienda propia en el país y asaltar el mercado de electrodomésticos de Europa con sus lanzamientos, la compañía ha anunciado su compromiso con el Zurich Rock 'n' Roll Running Series de Madrid.

La Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid es una carrera anual que reúne a más de 45.000 participantes, los cuales pasan por algunos de los lugares más emblemáticos e icónicos de la capital. En enero, Xiaomi se postuló como patrocinador oficial.

Ahora, la firma ha anunciado su renovación como principal patrocinador por segundo año consecutivo. Xiaomi será la cabeza visible de la carrera en 2026. En sus palabras, elevan "su compromiso al máximo nivel al convertirse en patrocinador principal" del evento.

Xiaomi es el patrocinador principal de la carrera

La fecha señalada en el calendario para la celebración de la próxima edición de la Zurich Rock 'n' Roll Running Series de Madrid es el 26 de abril del año 2026, con tres modalidades bien diferenciadas.

En un primer lugar tenemos los 10 kilómetros de recorrido, junto a una distancia de media maratón y una última modalidad para recorrer una maratón completa. Toda la trayectoria estará acompañada de público, animación y música en directo.

Una de las ediciones de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. Xiaomi Omicrono

Una muestra de la popularidad de esta carrera reside en su excelsa participación, ya que el año pasado aglutinaron más de 47.000 corredores cuyas procedencias se repartían en más de 110 países de todo el globo.

Xiaomi entra en escena alzándose como el patrocinador principal de la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. Además de narrar visualmente la carrera, se encargarán de fotografiar todo el evento con sus móviles.

Y es que según expone Xiaomi, esta iniciativa responde a la estrategia enarbolada por la empresa apodada Humanity: Emotions in Focus. Bajo esta premisa, Xiaomi pretende centrarse en lo que ellos llaman "relatos humanos vibrantes".

Estos relatos se basan en imágenes que sirven como "testimonio del esfuerzo, la superación y la pasión por el running", dice Xiaomi. Además, no esconden su deseo de convertirse en la marca de preferencia para los atletas más tecnológicos.

La clave de esta participación estará en el despliegue fotográfico que realizará Xiaomi, de la mano de sus móviles equipados con lentes Leica, para captar los momentos más emocionantes y únicos que arroje la carrera.

La renovación, por si fuera poco, es una declaración de intenciones por parte de Xiaomi. Desde la compañía aseguran que desean hacer de esta nueva edición un evento "aún más impresionante, mostrando todo lo que puede lograrse" con deporte, tecnología y comunidad