La tecnología japonesa que jubilará al televisor tal y como lo conoces: así se logra que los objetos parezcan reales

La industria sigue buscando la próxima frontera en calidad de imagen, después de que los televisores de resolución 8K no hayan conseguido triunfar como se esperaba; la mayoría de la gente no ve una gran diferencia respecto al 4K.

Tal vez por eso, en los últimos años están ganando peso nuevas tecnologías que aportan algo diferente a la imagen mejorando la experiencia de visionado, en vez de simplemente aumentar la resolución.

Por ejemplo, en los últimos años hemos visto la vuelta de la tecnología 3D, que en su día se pensaba que estaba muerta, pero que ahora funciona sin necesidad de gafas ni añadidos; y ahora, llega una innovación relacionada que también añade otra dimensión a la experiencia.

Se llama Light Field, y ha sido demostrada por la empresa JapanNext en un prototipo funcional de monitor capaz de cambiar la manera en la que los objetos se muestran en pantalla dependiendo del ángulo de visión del espectador.

Esta tecnología experimental es capaz de variar el brillo individual de los objetos en la pantalla, para que se muestren con un mayor realismo o para destacar ciertas partes de la imagen respecto a otras.

La clave de la tecnología Light Field se encuentra en la capacidad de proyectar información diferente en distintas direcciones al mismo tiempo y sin necesidad de llevar gafas polarizadas que filtren esa información.

Demostración de la tecnología Light Field

En la práctica, eso significa que vemos una imagen diferente dependiendo de nuestra posición respecto a la pantalla, algo que se puede aprovechar para mostrar la misma imagen, pero con diferentes niveles de brillo en cada zona.

El resultado es una imagen en la que los objetos varían su brillo de manera realista; imaginemos, por ejemplo, un diamante que refleja la luz. En vez de mostrar una imagen estática, se muestra un brillo variable en la zona del diamante que añade realismo.

Experiencia 3D sin gafas

En otras palabras, la tecnología Light Field ha conseguido una experiencia 3D sin necesidad de gafas especiales, generando profundidad y una sensación de realismo extrema que podría cambiar la manera en la que vemos el contenido.

Para conseguir esto, JapanNext ha desarrollado unos emisores de campo de luz, que controlan no solo la posición, sino también la dirección de emisión.

Por lo tanto, es posible determinar el ángulo en el que la luz sale de la pantalla, mediante el uso de matrices de lentes sobre el panel principal; este filtro especial es una de las claves de esta tecnología, pero no la única.

Funcionamiento de la tecnología Light Field Fraunhofer Omicrono

Y es que es necesario que el contenido también esté optimizado para este tipo de pantallas, algo que puede sonar decepcionante para quienes vivieron el desastre del contenido en 3D, pero necesario dada la naturaleza de esta tecnología.

Y es que es necesario que la imagen contenga la información de los ángulos en los que se van a emitir la luz y la potencia, para variar el brillo de manera realista. La buena noticia es que, si se hace bien, el efecto debería ser espectacular.

Esta tecnología también abre la puerta a mostrar diferentes contenidos dependiendo del ángulo de visualización; por ejemplo, mostrar dos vídeos al mismo tiempo, uno para cada zona de la habitación.

Para algo más que películas

El potencial de Light Field es tremendo, especialmente si tenemos en cuenta que puede ser aprovechado por otro tipo de contenido aparte de las últimas películas de Hollywood; de hecho, sus creadores apuntan a más sectores.

Una aplicación potencial de esta tecnología se encuentra en las exhibiciones de arte digital y museos, ya que permite crear obras de arte digitales que cambien dependiendo de la posición de la persona.

También apuntan a que estos paneles podrían ser muy útiles para las pantallas táctiles de los coches, ya que permitirían mostrar una imagen diferente para el conductor y para el acompañante.

De esta manera, se podría eliminar el gran problema de distracción de las pantallas táctiles en el coche, al mostrar información útil para el conductor (como Google Maps) y entretenimiento (como vídeos de YouTube) al acompañante.

Entre el resto de aplicaciones se encuentra la interacción con personajes virtuales, la educación digital, y las consultas interactivas en centros de ciencia o museos virtuales.

Sin embargo, por el momento Light Field es una tecnología presente únicamente en algunos prototipos funcionales, que aunque ya están apareciendo en ferias de tecnología en Japón, no están cerca de su producción masiva.

JapanNext no ha podido dar una fecha concreta de lanzamiento, ni mucho menos el precio aproximado que podría tener un televisor basado en esta tecnología, y que probablemente será el gran obstáculo que tendrá para su adopción.