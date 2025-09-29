Xiaomi abre su primera tienda propia en España: un ambicioso plan que le prepara para vender su coche a partir del 2027

Xiaomi ha dado un golpe de autoridad en su ambición por seguir liderando la tecnología de consumo en España. La compañía china ha abierto su primera tienda propia en el país, tal y como adelantó Borja Gómez-Carrillo, country manager de Xiaomi Iberia, en exclusiva a EL ESPAÑOL el pasado mes de abril.

Esta tienda, ubicada en el Centro Comercial La Gavia de Madrid, es la primera de un ambicioso plan trazado por la compañía para expandir su recién creada división de retail por todo el país pasando de modelos franquiciados a un control total.

Con ellas, busca llegar a las principales ciudades de la península en centros comerciales clave con mucho tráfico de gente. "Este año la idea es abrir dos tiendas más, una en Madrid y otra en Barcelona. Durante 2026 y 2027 un plan de desarrollo no solamente en España, sino también en Portugal. Es un plan muy ambicioso", explicaba Gómez-Carrillo durante el evento de inauguración este pasado fin de semana.

Momento de la inauguración de la tienda de Xiaomi. C.F. Omicrono

Cabe tener en cuenta que el 2027 está marcado en rojo en el calendario de Xiaomi, ya que es el año en el que la compañía traerá sus coches eléctricos a Europa. Con lo que las nuevas tiendas no sólo servirán como lugar de venta y postventa, sino también valdrá a la compañía para adquirir aprendizaje, distribución y conexión con los usuarios antes de que pueda desembarcar en el país su pieza más esperada.

Y es que las tiendas no sólo servirán para ver y comprar los últimos dispositivos de la compañía, sino que los usuarios de Xiaomi podrán acudir para reparar sus productos o para labores de configuración de los mismos. Es por ello que dispone de dos mostradores, uno de venta y otro de postventa.

Borja Gómez-Carrillo, country manager Xiaomi Iberia. C.F. Omicrono

"Queremos tener el feedback para conocer las necesidades reales de los usuarios. Qué hacen con nuestros productos y que sepan todo lo que pueden ofrecer. Cualquier incidencia que tenga un consumidor que no haya comprado un producto en estas tiendas puede venir aquí a que se lo podamos resolver"

"Todo esto es, básicamente, para que cuando venga el coche, que todo el mundo está esperando, saber cómo lo vamos a vender. Las tiendas serán un ejemplo para un plan de desarrollo muy ambicioso que tenemos".

Lo cierto es que Xiaomi ya tiene en marcha un avanzado centro de D+I de automoción en Múnich donde trabajan más de 200 empleados centrados en homologación y lograr adaptar el Xiaomi Su7 a la legislación europea.

Un ecosistema más relevante

"Queremos que el ecosistema sea cada vez más relevante. Que los smartphone y tabletas sean un 50% de la facturación total y el resto de productos el otro 50%. Es la única manera de poder ampliar el porfolio para que el consumidor final pueda tener todo el ecosistema. Es un riesgo, pero es el camino para tener la unión del coche, smartphones y hogar conectado".

Estas tiendas ya están concebidas como lugares de encuentro que van mucho más allá de teléfonos y dispositivos móviles. Es el ecosistema de productos de la compañía y dispositivos para el hogar los que ganan protagonismo en las tiendas de Xiaomi.

Tienda de Xiaomi en La Gavia C.F. Omicrono

Conviven junto al nuevo Xiaomi 15T, productos como el aire acondicionado, su microondas o el nuevo frigorífico anunciado esta semana, aunque aún no está disponible para comprar en España.

La compañía quiere que los electrodomésticos cobren protagonismo y por eso "el año que viene traemos dos neveras más y dos lavadoras más, en función siempre de las necesidades y el mercado", recalcó el country manager de Xiaomi Iberia.

El espacio en La Gavia forma parte de la estrategia global de New Retail de Xiaomi, que consiste en combinar lo mejor del comercio online y físico. "Con más de 16.000 tiendas en China, Xiaomi está redefiniendo la experiencia de compra a través de un modelo ágil, eficiente y centrado en el usuario. Una nueva forma de entender el retail tecnológico, donde la innovación no solo se ve, sino que se vive", explicó la compañía.