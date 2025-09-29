El genial invento para conseguir agua potable sin electricidad: resuelve el gran problema de eliminar la sal con la luz solar

La humanidad sigue buscando soluciones a uno de los problemas más básicos de la civilización: conseguir agua potable. Aunque ya existen sistemas y tecnologías capaces de lo mismo, este último avance puede ser el más importante.

Y es que el nuevo sistema resuelve el gran problema de extraer agua potable del agua salada, que es mucho más abundante en la naturaleza: la acumulación de sal, que inevitablemente termina bloqueando la salida de agua dulce.

Pero sobre todo, lo interesante de esta tecnología es que no requiere de electricidad, ya que funciona únicamente con la luz solar; esto puede ser vital para su uso en zonas aisladas o en vías de desarrollo.

Por supuesto, obtener agua potable a partir de agua de mar usando el sol no es algo precisamente nuevo; pero el uso de nuevos materiales, un diseño innovador y la solución al problema de la sal convierte a este sistema en una solución con mucho potencial.

El sistema ha sido desarrollado por investigadores de UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) en Corea del Sur, liderados por la profesora Ji-Hyun Jang de UNIST y el investigador Sourav Chaule.

El sistema de desalinización mostrando que la sal acumulada no bloquea la evaporación Sourav Chaule, Ji-Hyun Jang et al. Omicrono

Se trata de un pequeño dispositivo que permite convertir agua de mar en agua potable. En la parte superior del aparato se encuentra un material fototérmico avanzado, LSMO (La₀,₇Sr₀,₃MnO₃), un compuesto perovskita que es capaz de convertir la radiación solar en calor de manera eficiente.

De hecho, el compuesto permite acelerar la evaporación a un ritmo de 3,4 kg por metro cuadrado por hora, bajo irradiación solar estándar. Una cifra muy superior a la que es posible con otras tecnologías pasivas similares que también usan la luz solar.

En concreto, se calcula que este sistema es entre 8 y 10 veces superior a tecnologías pasivas tradicionales.

Funcionamiento del evaporador con estructura en forma de "L" Sourav Chaule, Ji-Hyun Jang et al. Omicrono

Pero la verdadera clave de este diseño se encuentra en una estructura en forma de "L" invertida, hecha de papel poroso que permite la absorción capilar del agua salada hacia la parte superior, sin necesidad de un motor, por ejemplo.

Este diseño en "L" permite dirigir las sales disueltas hacia los bordes, donde se cristalizan sin bloquear la zona de evaporación y permitiendo que el proceso continúe sin necesidad de estar constantemente limpiando el dispositivo de sal.

En otras palabras, este es un sistema autolimpiante, lo que a su vez prolonga su eficiencia; de hecho, como es tan fácil obtener sal de esta manera, puede convertirse en un subproducto útil y sostenible.

Para condiciones extremas

Un detalle sorprendente de este dispositivo, como si resolver el problema de la acumulación de sal no fuese suficiente, es que ha demostrado un funcionamiento estable incluso con soluciones salinas del 20%.

Esa es una proporción de sal muy superior a la del agua de mar, que tiene una salinidad del 3,5% de media; esto significa que este sistema podría servir para mucho más que para la desalinización del agua de mar.

Evaportador que permite desalinizar el agua de mar para conseguir agua potable Sourav Chaule, Ji-Hyun Jang et al. Omicrono

Por ejemplo, un aparato como este podría servir para el tratamiento de salmueras industriales, aguas residuales y condiciones naturales extremas en las que la salinidad del agua sea muy superior a lo habitual.

Esto abre la puerta a usar el sistema en otras situaciones y condiciones en las que las tecnologías tradicionales no son capaces de eliminar toda la sal del líquido.

Si a eso le sumamos el hecho de que funciona sin electricidad, sus creadores creen que es ideal para lugares sin infraestructura energética, zonas rurales, zonas afectadas por desastres y proyectos de emergencia.

Contribuye al Desarrollo Sostenible

Al no depender de electricidad, ni generar residuos tóxicos, este sistema contribuye al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con agua limpia y acción climática.

En concreto, este nuevo sistema contribuye a los objetivos ODS 6 de agua limpia y saneamiento, así como al ODS 13 de acción por el clima como una solución resiliente y descentralizada que se adapta al contexto de cada zona.

El enfoque de este sistema es especialmente relevante en situaciones de crisis de acceso al agua, como en regiones vulnerables al cambio climático y la desertificación.

De hecho, un detalle interesante de este invento es que permite el desarrollo de sistemas modulares y escalables, y por lo tanto, no tiene por qué quedarse en un simple aparato que se usa de manera circunstancial.

Sus creadores afirman que es posible unir varios evaporadores como estos en un ensamblaje que permita aumentar la producción de agua limpia a una escala mayor para comunidades más grandes.