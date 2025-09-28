¿Es posible curar huesos sin tornillos ni escayolas? El pegamento chino que levanta serias dudas entre científicos

La tecnología avanza a pasos agigantados en la medicina con inventos como parches que administran medicamentos para curar heridas crónicas o vendajes inteligentes. A ellos les suma ahora Bone 02, un avance chino que promete curar huesos sin tornillos ni escayola y que levanta serias dudas en la comunidad científica.

Un equipo de investigadores chinos asegura haber creado un biopegamento médico llamado Bone 02 que está inspirado en la forma en que las ostras se adhieren bajo el agua. Un material que, según explican en un comunicado, puede inyectarse y unir huesos fracturados en menos de tres minutos.

La idea resulta llamativa, pero plantea dudas ante la ausencia de un documento académico que acredite el avance. Lo que levanta el escepticismo sobre si es realmente posible sustituir en tan poco tiempo la eficacia comprobada de décadas de placas y tornillos metálicos por un adhesivo para curar huesos.

Además, cabe señalar que en la medicina de vez en cuando aparecen avances que parecen prometedores, pero que están en duda en la comunidad científica al no estar claro si son realmente una estrategia de marketing, si son fiables o, por el contrario, una solución real a los problemas de salud.

El argumento del nuevo biopegamento se inspira en la capacidad de las ostras para fijarse a algo bajo el agua mediante un adhesivo, pero la complejidad de la cicatrización en el cuerpo humano es una realidad muy distinta; lo que genera incertidumbre y hace que haya que ir con pies de plomo.

En apenas tres minutos

Actualmente, cuando alguien sufre una fractura, el tratamiento habitual incluye tornillos o placas, acompañadas de inmovilización mediante escayola o férula para que el hueso pueda curar. Unos métodos que han demostrado eficacia en millones de pacientes.

El equipo de investigadores chinos, liderado por el doctor Lin Xiaonfeng, en el hospital Sir Run Run Shaw, centro afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang en Hangzhou (China), afirma haber dado con un nuevo e innovador método para curar rápidamente los huesos rotos.

El biopegamento Bone 02. Universidad de Zhejiang Omicrono

Los investigadores explican que para crear este sonado adhesivo se han inspirado en las secreciones proteicas de las ostras, que se endurecen rápidamente tras ser segregado y les permiten adherirse firmemente y de forma duradera a las superficies submarinas, como rocas o terrenos duros.

En el caso del nuevo biopegamento, los científicos chinos aseguran que este nuevo material, que es absorbido de forma natural por el cuerpo, es totalmente capaz de unir de forma precisa fragmentos óseos destrozados en menos de tres minutos, incluso en entornos con abundante sangre.

Para crear este supuesto avance, el equipo de científicos diseñó un biopegamento que imita el material rico en proteínas y a base de carbonato cálcico que segregan las ostras, y que se endurece rápidamente en entornos salinos, húmedos y en constante movimiento.

Un "pegamento óseo" que cuenta con propiedades similares en el ambiente húmedo del cuerpo humano y que ya habría sido probado. En la reparación de fracturas óseas, el biopegamento se inyecta en la zona dañada, donde recubre y une supuestamente los fragmentos óseos en apenas unos minutos.

El biopegamento Bone 02 en un hueso. Universidad de Zhejiang Omicrono

En los ensayos en más de 150 pacientes, los científicos afirman que este material habría logrado reparar y unir un hueso roto en menos de tres minutos; mientras que el tratamiento tradicional habría requerido una gran incisión para implantar placas de acero y tornillos en el hueso fracturado.

En las pruebas de laboratorio, el biopegamento Bone 02 también habría demostrado una gran fuerza de adhesión de más de 181 kilogramos, una resistencia al corte de aproximadamente 0,5 megapascales (MPa) y un aguante a la compresión de aproximadamente 10 MPa.

Y aunque estas cifras parecen impresionantes sobre el papel, lo cierto es que los estudios clínicos requieren años de seguimiento para demostrar una solidez real. En el caso de este biopegamento, parece algo prometedor, pero genera dudas al mismo tiempo.

Es biodegradable

Otro de los puntos que se resaltan en el estudio es que el adhesivo es biodegradable y puede ser absorbido por el cuerpo del paciente de forma natural a medida que el hueso va cicatrizando, evitando una segunda cirugía.

El biopegamento Bone 02 en un hueso. Universidad de Zhejiang Omicrono

Pero aquí surge una duda: ¿cómo se puede asegurar que esa degradación no comprometa la estabilidad del hueso antes de que termine la recuperación? Los investigadores afirman que este avance podría conducir a procedimientos más rápidos, menos invasivos y más económicos.

Incluso ayudaría a reducir el tiempo de cirugía y a simplificar las operaciones ortopédicas. Los investigadores aseguran que este biopegamento tendría un futuro prometedor y podría transformar la cirugía ortopédica en todo el mundo, incluso en fracturas complejas o conminutas.

El entusiasmo por el biopegamento de los investigadores es comprensible, pero la historia de la medicina enseña que estos avances milagrosos rara vez sustituyen de inmediato a los métodos tradicionales que llevan décadas demostrando su eficacia y seguridad, como los tornillos, placas o escayolas.

Además, a pesar de haber hecho un ensayo de poco más de 150 pacientes, se desconocen todavía los efectos a largo plazo o si existen complicaciones inesperadas en casos complejos, como pueden ser desplazamientos o fracturas secundarias.