Xiaomi abre en Múnich un centro de I+D para coches eléctricos, con ingenieros y diseñadores de primer nivel

Xiaomi ha sorprendido al mundo con su nuevísimo y espectacular catálogo de coches eléctricos. Los Xiaomi SU7 nacidos en 2023 y sus posteriores hermanos, los SU7 Max y SU7 Ultra, junto al YU7, han establecido una cartera automovilística sin precedentes.

En pos de seguir afianzando esta apuesta por la automoción moderna, Xiaomi ha anunciado la apertura de un Centro de I+D y Diseño de la filial de Xiaomi EV en Múnich, Alemania. La primera instalación de este tipo por parte de la firma fuera de territorio europeo.

La idea detrás de esta instalación es dar soporte a proyectos "de vehículos de alto rendimiento, desarrollo de tecnologías de coches eléctricos, innovación en diseño y orientación al cliente e investigación avanzada", expuso Xiaomi en un comunicado.

Xiaomi y su nuevo centro europeo de I+D

El Centro de I+D y Diseño de Xiaomi EV supone un nuevo pulso de la compañía en los coches eléctricos, un mercado en el que prometen causar un buen revuelo gracias a sus agresivas estrategias.

La elección de Múnich no es casual; la región tiene una amplia historia en lo que a desarrollo automotriz se refiere, siendo uno de los principales centros de ingeniería y diseño en este mercado de todo el mundo.

La instalación promovida por Xiaomi integrará diseñadores e investigadores, así como a ingenieros que formarán colaboraciones con instituciones y socios de toda la industria en pos de "acelerar las soluciones de movilidad inteligente".

En palabras de Xiaomi, la apertura del centro supone un importantísimo paso en la estrategia automotriz de Xiaomi, después de los lanzamientos tremendamente mediáticos de los SU7, SU7 Ultra y del reciente YU7 que pudimos probar en China.

Según la firma, el centro acelerará mediante las colaboraciones ya mencionadas "las soluciones de movilidad inteligente y la integración de ecosistemas, abordando al mismo tiempo la infraestructura y las consideraciones éticas de la IA".

El centro cumple otra función; potenciar la filosofía de la iniciativa Human x Car x Home, la propuesta de ecosistema inteligente de Xiaomi, con el propio ser humano como centro de esta revolución tecnológica.

La compañía ha dejado claras sus intenciones de innovar en torno a esta idea, aglutinando las soluciones necesarias para las cada vez más crecientes necesidades tecnológicas del ciudadano actual.

En dicho ecosistema, Xiaomi presenta HyperOS como base principal para conectar su inmenso catálogo de productos, "integrando humanos, dispositivos y servicios inteligentes" bajo un mismo paraguas.