Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme: el chip de portátil que desafía a los Mac de Apple en rendimiento y procesado de IA

Qualcomm es uno de los fabricantes de SoCs para smartphones más importantes del mundo, pero en los últimos años se ha remangado para competir también con los grandes dentro del mercado de ordenadores, principalmente contra Apple y sus Mac. Desde la isla de Maui en Hawai y por décimo año consecutivo, la marca presenta sus novedades en procesadores.

Hace varios años que los Snapdragon X Elite están poniendo contra las cuerdas a la competencia combinando rendimiento con una gran eficiencia para tener portátiles con días de autonomía, el talón de Aquiles de los PCs Windows frente a los de Apple durante años. Este año Qualcomm ha dividido este chip en dos modelos: Snapdragon X2 Elite Extreme y Snapdragon X2 Elite, que llegan en hasta tres versiones.

Como su propio nombre indica el chip Extreme se ha diseñado para afrontar las cargas de trabajo más complejas con buen rendimiento, además de batería para varios días y un poder de procesamiento de IA ultrarrápido. La IA es el hilo conductor de esta presentación, centrada en los agentes inteligentes y cómo rodearán el mundo del usuario desde todos sus dispositivos.

IA en el dispositivo

Estos nuevos procesadores o plataformas que se unen al portafolio de la Serie Snapdragon X cuentan con 80 TOPS (tokens por segundo) de procesamiento de IA ( duplican el rendimiento de la primera generación), lo que la marca define como “la NPU más rápida del mundo para laptops, y el mejor rendimiento de CPU de su clase”.

Alex Katouzian de Qualcomm, presentando los Snapdragon X2 Elite Marta Sanz Omicrono Maui (Hawái, EE.UU.)

La velocidad es una de las principales ventajas como ha indicado el CEO de Adobe, Shantanu Narayen, durante una de las ponencias en Maui, "no conozco a nadie que prefiera tardar una hora en una tarea que puede hacer en segundos". Rapidez y facilidad a la hora de crear: "Por qué no crear tu propio modelo de IA, un pequeño modelo con todas tus creaciones para que te ayude a trabajar más rápido, este potencial antes no estaba al alcance", ha añadido en relación a las ventajas que promete la IA personalizada de los agentes.

Un ejemplo de lo que la IA puede hacer en el dispositivo, no solo en torno al trabajo, sino también para entretenimiento, es la empresa española Voicemod, cuya tecnología se usa para modificar la voz en tiempo real desde el ordenador. Los gamers pueden darle mayor empaque a sus personajes con este efecto en la voz, cuyo procesado se realiza en el ordenador gracias a la potencia de estos chips.

Rendimiento y conectividad

Los Snapdragon X2 Elite Extreme se componen de la CPU Qualcomm Oryon de 3ª Generación que consigue trabajar hasta un 75% más rápido. Las CPUs Orion basadas en ARM llegaron a Qualcomm de la mano de los principales responsables de chips para Mac de Apple hace unos años.

Esta bestia tiene una arquitectura de 3 nanómetros y 18 núcleos en total: 12 son a una frecuencia de 4.4 GHz de máxima y los 6 restantes a 3.6 GHz pensando en optimizar fuertes demandas de cargas de trabajo. Otra gran diferencia es la integración de la memoria RAM ( los Lunar Lake de Intel también lo hacen), 48 GB en total divididos en 3 chips internos de 16 GB.

Snapdragon X2 Elite Marta Sanz Omicrono Maui (Hawái, EE.UU.)

Además de servir a la IA, este procesador está pensado para máquinas que necesiten realizar grandes análisis de datos, así como los equipos de edición profesionales o los usados para investigación científica.

Una nueva arquitectura en la GPU Qualcomm Adreno ofrece un aumento de 2.3X en rendimiento por vatio y eficiencia energética sobre la generación anterior. Esta tarjeta gráfica tiene la tarea de generar elaborados gráficos de forma rápida y precisa tanto a la hora de jugar como en la producción y visualización de contenido.

La GPU integrada permite ver portátiles con pantallas 4K a 144 Hz o tener salidas compatibles con tres monitores simultáneos con resolución 5K a 60 Hz. La Unidad de Procesamiento de Video (VPU) tiene capacidad simultánea de codificación y decodificación a 8K.

Por su parte, la plataforma Snapdragon X2 Elite presume de hasta un 31% más rendimiento con poder ISO y requiere hasta 43% menos energía que la generación anterior. Ambos procesadores, ofrecen conectividad WiFi 7 y 5G con descargas a 10 Gbps. Todas estas cualidades se traducen en el uso diario de muchos ordenadores, desde poder ver películas por streaming sin pérdida de calidad, hasta el procesado de contenidos y grandes análisis de datos.

Los primeros ordenadores equipados con los nuevos procesadores Snapdragon X2 Elite estarán disponibles a partir del primer semestre de 2026. Hay que esperar a poner a prueba los primeros ordenadores que equipen esta bestia para confirmar las mejoras que prometen sus especificaciones.