El invento francés que aísla la casa del frío para ahorrar en calefacción: rápido y fácil de instalar al no usar pegamentos

Ahora que hemos dicho adiós al verano, decimos hola al frío y al mal tiempo y muchos empezamos a pensar en maneras en las que pasar mejor el invierno este año; una solución muy común es el aislamiento interior.

Sin embargo, aunque existen varias alternativas tradicionales de aislamiento térmico interior, la mayoría traen consigo un presupuesto elevado y un proceso de instalación largo y complejo.

La necesidad de instalar primero estructuras metálicas con perfiles anclados al techo y al suelo o el uso de pegamento para crear el espacio necesario para insertar el material aislante es algo que echa atrás a muchos potenciales consumidores.

Ahora, la empresa francesa HIRSCH Isolation ha presentado una alternativa que puede llevar el aislamiento interior a más hogares, sin necesidad de grandes estructuras metálicas ni de pegamento para unir las piezas.

Se llama Doublifix, y es un sistema pensado para agilizar proyectos de obra nueva o rehabilitación, idóneo para zonas rurales, programas de eficiencia energética o edificios públicos, todos casos en los que la facilidad y rapidez de instalación es un punto a favor.

Instalación de Doubliflix HIRSCH Isolation Omicrono

Y es que la gran ventaja de Doublifix se encuentra en su sistema de instalación, basado en fijar paneles de poliestireno expandido (EPS) directamente al muro y sin necesidad de crear primero una estructura en la que se instalen.

Para conseguir esto, la compañía ha desarrollado un conector patentado, tacos y tornillos, que se puede instalar sobre hormigón, ladrillo alveolar, hormigón encofrado y otros soportes.

Una vez que los paneles de EPS han sido instalados usando el conector propio, encima se pueden colocar las placas de yeso estándar o hidrófugas comunes en la industria y que cumplen las normativas europeas.

Conector, tacos y tornillos Doubliflix HIRSCH Isolation Omicrono

Por último, los acabados se rematan con perfiles de acero galvanizado para una terminación limpia.

El proceso de instalación es rápido, limpio, y reduce residuos y costes al eliminar la estructura metálica que habitualmente es necesaria en este tipo de aislamientos de interior.

Aislamiento térmico y acústico

Lo realmente interesante de este sistema es que su instalación poco inusual no afecta al rendimiento de los paneles aislantes, y de hecho, cumplen todos los estándares.

Según la compañía, los paneles tienen un rendimiento térmico de hasta 5,30 m²·K/W, cumplen normas europeas y francesas como RE2020.

De hecho, los paneles incluso ayudan a mejorar el aislamiento acústico, más de 12 dB sobre ladrillo y más de 8 dB sobre hormigón, por lo que pueden ser una gran alternativa para reducir problemas de ruido externo.

Instalación de aislamiento térmico Doubliflix HIRSCH Isolation Omicrono

Otra ventaja es que los paneles ofrecen una resistencia al fuego mínima de 15 minutos, y pese a eso, permiten el paso de instalaciones eléctricas e hidráulicas por el lado cálido del muro.

Los paneles PSE no se deforman con el tiempo, son fáciles de cortar y no requieren de equipo de protección adicional durante la instalación. Por su baja densidad, el peso total del muro se reduce respecto a una instalación tradicional.

Desmontable y ecológico

La instalación rápida y sencilla de Doublifix trae una ventaja secundaria que también gana mucha importancia, especialmente con el paso del tiempo: lo que ocurre cuando tenemos que desmontar la instalación.

Todo el sistema de Doubliflix es desmontable y facilita el reciclaje de los materiales, reduciendo la generación de residuos a lo largo de la vida útil de la instalación. Esto también promueve la economía circular, al poder reaprovechar y reciclar los materiales.

Además, el EPS usado en la instalación es reciclable y de baja emisión de compuestos orgánicos volátiles; en concreto, ha sido clasificado como A+ por baja emisión.

Doubliflix se ajusta a la normativa de eficiencia energética francesa y está certificado por organismos de aislamiento como ACERMI.

Pero sobre todo, el hecho de que las estructuras metálicas habituales en el sector no sean necesarias con este sistema supone una gran reducción en la huella de carbono asociada con este tipo de instalaciones de aislamiento interno.

Cada kit de instalación de Doubliflix cubre 22 metros cuadrados, y está disponible en espesores de 100 a 160 mm, por lo que puede adaptarse a las necesidades térmicas de cada localización.

Doubliflix ya ha sido probado en edificaciones reales, donde ha destacado por su rapidez y sencillez de montaje, además de un detalle importante: deja más espacio para instalaciones técnicas que un sistema de aislamiento tradicional.

El fabricante recomienda Doubliflix para viviendas, oficinas y partes privadas en edificios de pisos; también es posible su instalación en zonas húmedas usando placas hidrófugas tipo H1.