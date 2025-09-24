Una IA ha generado virus capaces de matar bacterias en experimentos reales: "El siguiente paso es crear vida"

Puede que el uso de inteligencia artificial entre el gran público se haya disparado en los dos últimos años, pero es importante recordar que esta tecnología lleva en uso mucho más tiempo entre investigadores y científicos.

De hecho, si los últimos avances de plataformas como ChatGPT o Gemini nos sorprenden, eso es porque no hemos visto lo que ya están haciendo los expertos con esta tecnología.

Un buen ejemplo lo tenemos en el último estudio publicado por investigadores de la Universidad de Stanford y el Arc Institute en Palo Alto, California, en el que han conseguido crear virus usando inteligencia artificial.

No, es evidente que estos científicos no han visto ninguna de las muchas películas que advierten de la rebelión de los robots y de cómo serán capaces de acabar con la humanidad en un instante; aunque en su defensa, su objetivo es el contrario.

Hay que aclarar que lo que han conseguido estos investigadores va mucho más allá de pedirle a ChatGPT que diseñe un virus en la teoría; no son posibilidades simuladas, sino creaciones reales que existen y ya están matando bacterias.

Los científicos usaron un modelo de IA llamado Evo, que ha sido entrenado con millones de genomas de bacteriófagos; con esa información, la IA en teoría sabía cómo crear los mejores virus para matar ciertos tipos de bacterias.

En total, la IA generó 302 nuevos virus, todos basados en el bacteriófago phiX174, conocido por ser capaz de infectar la bacteria E. coli, pero sobre todo, fue elegido por tener un genoma pequeño y bien estudiado.

En concreto, la IA se encargó de diseñar el ADN de los virus, que luego los científicos "imprimieron" químicamente para comprobar su comportamiento en la vida real, y ver si actuaban como el sistema los había diseñado.

Para ello, los virus creados por IA se enfrentaron a varias cepas reales de la bacteria E. coli, y los investigadores comprobaron su reacción y el porcentaje de bacterias que terminaban sobreviviendo.

Virus creados por IA

Los resultados del experimento fueron notables, y si bien demuestran que aún queda algo de trabajo por delante para generar virus de manera fiable, también demuestran que el potencial es tremendo.

De los 302 virus creados por la IA, 16 consiguieron infectar y matar bacterias E.coli; en concreto, consiguieron destruir la célula al replicarse y romper la membrana bacteriana.

Aunque parece un porcentaje pequeño de éxitos, las creaciones son llamativas porque algunos de estos virus generados por IA fueron más efectivos incluso que los virus naturales de la misma familia.

Generación del genoma de un virus por inteligencia artificial Samuel H. King et al. Omicrono

En otras palabras, si bien la inmensa mayoría de los virus generados no consiguió hacer nada contra las bacterias para las que se suponía que estaban diseñados, los pocos virus que lo lograron fueron especialmente exitosos.

No sólo eso, sino que los científicos resaltan que las secuencias de ADN generadas por la IA son tan distintas de lo que se encuentra en la naturaleza, que se podrían considerar especies nuevas.

De confirmarse, sería la primera vez que una IA es capaz de generar una especie nueva de virus, si bien no estamos hablando de vida generada por IA, ya que los virus no están vivos.

Al no ser capaces de cumplir funciones básicas de un ser vivo, como el metabolismo o la reproducción, los virus no son considerados seres vivos por la mayoría de la comunidad científica, aunque haya disidentes de esta opinión.

Pero ese es precisamente el siguiente objetivo de la ciencia, crear vida, pese a la polémica y las cuestiones éticas que eso conlleva.

A por la vida creada por IA

El estudio ya ha provocado reacciones en la comunidad científica, y a ningún experto se le escapa que la creación de virus usando IA puede conllevar un gran riesgo, especialmente si esta tecnología se usa con fines maliciosos.

Si es posible generar virus usando inteligencia artificial a partir de uno ya existente que afecta únicamente a una bacteria, eso también significa que, en teoría, también es posible crear nuevos virus que ataquen a los seres humanos.

El experimento de la Universidad de Stanford excluyó virus de humanos de manera explícita para evitar precisamente esta circunstancia, pero los propios investigadores reconocen que la misma metodología se puede usar para crear patógenos que afecten a los humanos, si se usa de manera irresponsable.

Uno de los virus generados por IA Samuel H. King et al. Omicrono

Por ejemplo, en teoría debería ser posible crear nuevas versiones del virus del ántrax o la viruela, que sean incluso más virulentas y mortales para los seres humanos, para usarlas como armas biológicas en atentados y combates militares.

No sólo eso, sino que el hecho de que la mayoría de virus generados por la IA no hayan producido resultados nos dice que también hay un riesgo de crear nuevos tipos de virus por accidente.

Pero sobre todo, el gran dilema ético se encuentra en el siguiente paso que puede dar la IA y los investigadores; uno de los autores del estudio, Brian Hie, confirma a Nature que "el siguiente paso es la vida generada por IA".

Es una declaración con la que el coautor del estudio, Samuel King, no está de acuerdo, afirmando que aún quedan muchos avances experimentales por ocurrir para que sea posible diseñar un organismo vivo completo.

Con todo, este es un gran hito en la biología sintética y la inteligencia artificial, pero las consecuencias que puede tener para el futuro de la humanidad aún están por ser reveladas.