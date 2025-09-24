Árbitros 'robot' en el béisbol: así es el sistema automatizado que detectará cuando se produce un 'strike' en un partido

España asiste silente a un futuro incierto: el del deporte tecnológico. Partidos de fútbol entre robots humanoides o inventos españoles para mejorar nuestro rendimiento son algunas de las últimas innovaciones en el sector. Lo siguiente son los árbitros robot en el béisbol.

La Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos ha anunciado la implementación del sistema ABS, por sus siglas en inglés, Sistema de Desafío de Golpes Automatizado. Un método que se usará en las Grandes Ligas de béisbol a partir del 2026.

Llamado de forma coloquial "árbitro robot", este sistema usará una red privada 5G con 12 cámaras para rastrear la pelota y así decidir si la decisión de un árbitro respecto a si el lanzamiento es un strike o una bola válida.

Los árbitros robot se hacen con la MLB

La andadura del sistema ABS comenzó en ligas menores a modo de testeo. Es decir, se estaban probando en partidos de ligas más sencillas, así como en entrenamientos y eventos concretos del 2025.

El ABS sería un equivalente algo más complicado de un VAR en el fútbol. El sistema determina si el lanzamiento de un bateador es bola o strike, una tarea históricamente destinada a un árbitro humano que puede errar como cualquier otro.

Sistema automatizado ABS. MLB Omicrono

La idea es que el ABS sirva como sistema de verificación. Si la bola ha salido de la zona de strike, se considera una anotación o 'bola'. Si se queda dentro de ella, se considera un strike. El ABS comprobará si la decisión del árbitro es efectiva o no.

De hecho, se ha negado en todo momento que el ABS sirva como sustituto principal de los árbitros humanos, ya que solo se activará (o usará, más bien) cuando los jugadores impugnen la decisión de un árbitro.

El sistema se vale de 12 cámaras Hawk-Eye instaladas alrededor de un perímetro concreto en el campo de juego, rastreando cada uno de los lanzamientos, usando una red privada 5G de T-Mobile.

En palabras de la MLB: "La ubicación del lanzamiento se compara con la zona de strike del bateador, y si alguna parte de la bola toca cualquier parte de la zona de strike, el lanzamiento se considerará un strike".

Sistema ABS en funcionamiento. MLB Omicrono

Obviamente no se podrá activar todo el rato con cada impugnación; cada equipo tendrá dos posibilidades de impugnar por partido, y solo podrán ser realizadas por jugadores muy concretos, como el bateador, el receptor o el lanzador.

Si por un casual el equipo impugna una decisión y la decisión es anulada por el ABS, se mantiene esa oportunidad de impugnación. Afortunadamente, el procedimiento es tremendamente rápido; solo dura 15 segundos.

La impugnación se realizará cuando el lanzador, el receptor o el bateador toque su casco o gorra y vocalizando su decisión. Una enorme pantalla, usada usualmente para mostrar resultados, revelará el procedimiento del ABS.

"En cada entrada extra, se otorgará una impugnación a un equipo si no le queda ninguno al comenzar la entrada", detalla la propia MLB en su comunicado de prensa. Además, el ABS se ajustará con cada partido.

Sistema en funcionamiento. MLB Omicrono

La zona delimitada del strike será un rectángulo bidimensional con bordes que se ajustarán al ancho del home. La parte superior e inferior se ajustarán según la estatura de cada jugador, un 53,5% de la estatura del bateador en la superior y 27% en la inferior.

Mediante "un proceso estandarizado", la MLB certificará la estatura oficial de cada jugador antes de que este participe en los partidos de las Grandes Ligas. Evaluadores independientes medirán a los jugadores en los Entrenamientos de Primavera.

John Stanton, presidente del Comité de Competición y presidente de los Seattle Mariners, explicó que este sistema "logra el equilibrio perfecto entre brindar a los jugadores una herramienta para corregir una decisión errónea [...] a la vez que conserva el componente humano del juego [...]".