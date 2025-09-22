El ingenioso dron ideado por unos jóvenes estudiantes: es plegable, cabe en un bolsillo y puede despegar desde la mano

El mercado y la tecnología de los drones siguen creciendo en España. Unas máquinas capaces de tomar impresionantes fotografías y vídeos aéreos, y que ya juegan un papel crucial en algunos sectores, como en las emergencias, pudiendo desde entregar desfibriladores rápidamente hasta agarrar objetos.

Ahora, unos jóvenes estudiantes de Estados Unidos han sorprendido al mundo creando un nuevo dron con sensores inteligentes y algoritmos de inteligencia artificial (IA) que podría cambiarlo todo: es plegable, cabe en el bolsillo y puede despegar desde la mano.

Se trata de un sorprendente micro vehículo aéreo (MAV, por sus siglas en inglés) de apenas 112 gramos de peso que, concretamente, ha sido desarrollado por un grupo de estudiantes del Laboratorio de Vuelo Vertical Avanzado (AVFL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos.

Compacto y plegable

El nuevo dron ideado por los jóvenes estudiantes es toda una revolución en el sector, ya que hasta ahora no se había visto algo igual. Y es que este micro vehículo aéreo puede plegarse hasta alcanzar el tamaño de un teléfono móvil y desplegarse en pleno aire para estabilizarse en apenas unos segundos.

Su diseño compacto es una de sus características más destacadas. El dron plegable pesa menos que una lata de refresco y se pliega en una forma rectangular, por lo que es suficientemente pequeño como para llevarlo en el bolsillo del pantalón o de una camisa, o dentro de un bolso o mochila.

El dron plegable ideado por unos jóvenes estudiantes

A la hora de ponerlo en funcionamiento, basta con lanzarlo al aire para que este dispositivo extienda automáticamente sus brazos, bloqueándolos en una determinada posición, y se estabiliza en el aire en cuestión de segundos.

Sus creadores señalan en un comunicado que si su dron gira a velocidades extremas de hasta 2.500 grados por segundo durante el lanzamiento es totalmente capaz de recuperar el equilibrio rápidamente y mantenerse flotando.

Otra de las claves de este dron plegable es que incluye un sofisticado controlador de alimentación de retroalimentación que le permite recuperarse de giros rápidos y orientarse de forma correcta tras ser lanzado por el usuario.

Los estudiantes ya han realizado una gran variedad de pruebas de vuelo para demostrar esta característica clave de su micro vehículo aéreo. De hecho, en ellas lo lanzaron de diferentes maneras, desde de forma suave hasta con energía.

En todas las pruebas, tanto los sensores como los algoritmos de inteligencia artificial leyeron la orientación del micro vehículo aéreo y ajustaron las hélices para estabilizarlo y mantenerlo en vuelo estacionario, lo que supuso todo un éxito para el proyecto.

Además, esta característica de recuperación de estabilización ofrece una importante ventaja frente a otros drones disponibles en el mercado, ya que la mayoría de ellos requieren de un despegue controlado o de una manipulación cuidadosa. Este modelo apenas se pone en marcha cuando se lanza.

Tiene diferentes aplicaciones

El equipo de estudiantes está formado por Hunter Denton y Farid Saemi, quienes buscaron en todo momento equilibrar el tamaño, peso y rendimiento del dron. Mientras que los brazos de hélices plegables fueron una parte importante del diseño.

Unos brazos que, cuando están recogidos, reducen el tamaño del micro vehículo aéreo a la mitad, lo que facilita su transporte en un bolsillo. Por el contrario, cuando se despliegan, proporcionan al dispositivo la suficiente sustentación para volar de forma estable.

Imágenes de la prueba del dron plegable. Moble Benedict Omicrono

Como resultado de este diseño el equipo de estudiantes ha logrado un dron extremadamente portátil y robusto cuando está en el aire. Sus creadores se han basado en modelos avanzados de dinámica de vuelo para garantizar la fiabilidad de su dispositivo.

De hecho, los jóvenes estudiantes señalan que construyeron un modelo de seis grados de libertad (6DOF), que sirve para simular cómo se comporta el dron en el espacio tridimensional teniendo en cuenta fuerzas como el par, la resistencia y la sustentación.

Para asegurar la precisión, los estudiantes lo validaron con datos de vuelo reales capturados mediante sistemas de seguimiento de movimiento. Después, y tras las pruebas de rendimiento real, perfeccionaron el diseño y mejoraron la capacidad del dron de cara a lanzamientos impredecibles.

Además de su capacidad de transporte y su funcionamiento, este ingenioso dron también puede ser útil en diferentes campos. Por ejemplo, en situaciones de emergencia. Los equipos de rescate pueden llevarlo encima y lanzarlo en zonas de desastre peligrosas y difíciles de acceder para buscar supervivientes o evaluar daños.

Incluso podría ser útil en el sector militar para misiones de reconocimiento, permitiendo explorar entornos hostiles sin que los soldados tengan que cargar con equipamiento voluminoso. Este dron se podría emplear igualmente para la fotografía aérea, la inspección de edificios o exploración de zonas como tejados o estructuras altas.