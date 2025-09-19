El nuevo superordenador de Huawei para rivalizar con Nvidia en desarrollo de la IA: "Un hito de los chips de China"

Nvidia es el gran rival a batir en el diseño y fabricación de chips de inteligencia artificial. Este hardware es la clave para desarrollar y ejecutar con eficiencia los grandes modelos de lenguaje natural que son la base de los populares chatbots y demás soluciones de IA. Enfrente del tablero está Huawei, que ha presentado su hoja de ruta para competir con la compañía estadounidense.

Huawei es el diseñador de chips más avanzado de China, uno de los principales competidores de Nvidia en el desarrollo de hardware para inteligencia artificial. Hace un año anunció su proyecto para crear el procesador más avanzado en materia de IA, el Ascend 910C.

Esta semana, el gigante asiático ha presentado su nuevo plan para desafiar al actual rey de los chips de IA. Se trata de dos nuevos modelos de clústeres, es decir, una agrupación de servidores interconectados que funcionan como una sola unidad coordinada.

Los SuperPod Atlas 950 y Atlas 960 permitirán a Huawei conectar hasta 15.488 de sus unidades de procesamiento neuronal Ascend para inteligencia artificial y operarlas como un sistema coherente, según ha declarado el presidente rotatorio Eric Xu en el evento.

En vez de competir directamente con los chips de Nvidia, la solución de Huawei es combinar miles de chips para competir con la NVLink de Nvidia. En concreto, el Atlas 950 agrupa 8.192 procesadores; mientras que el Atlas 960 agrupa 15.488 procesadores.

"With the Atlas 950 SuperPoD & Atlas 960 SuperPoD, we are confident in our ability to provide abundant computing power for rapid AI advancements, both today & tomorrow," said Eric Xu, Huawei's Deputy Chairman of the Board & Rotating Chairman at HUAWEI CONNECT 2025 in Shanghai. pic.twitter.com/FRJAkbPjeD — Huawei (@Huawei) September 19, 2025

Esto, en palabras de Xu, implica que el recién anunciado Atlas 950 SuperPod ofrecerá 6,7 veces más potencia de procesamiento que los próximos sistemas NVL144 de Nvidia. Huawei también anunció los nuevos Atlas 950 SuperCluster y el Atlas 960 SuperCluster, cuya meta es soportar entre 500.000 y un millón de procesadores, convirtiéndose en los "clústeres de computación más potentes del mundo".

Los nuevos SuperPod que se combinan con SuperClusters para agrupar hasta un millón de chips Ascend. La próxima generación de la serie Ascend 950 estará acompañada de una nueva memoria con gran ancho de banda diseñada por la propia Huawei, afirmó Xu, sin detallar quién fabricará los semiconductores.

Huawei-logo-edificio

La estrategia también incluye el lanzamiento de la serie Ascend 960 a finales de 2027, al que seguirá el modelo 970 a finales de 2028. Pero se fabricarán con nuevas generaciones de chips Ascend a partir del próximo año.

Este enfoque responde a las restricciones de Estados Unidos, donde se ha bloqueado durante años la exportación de los principales productos de Nvidia a China. Pekín respondió ordenando a las principales empresas tecnológicas a no utilizar la RTX Pro 6.000D de Nvidia, una tarjeta gráfica para aplicaciones de IA, para apostar por soluciones nacionales.