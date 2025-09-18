El impactante choque de dos coches voladores en plena exhibición aérea china: "Se incendió al aterrizar"

Momento en el que una de las aeronaves se incendia. Weibo Omicrono

Los coches voladores hace años que dejaron de ser un sueño para ser una realidad. Nada extendidos en España, pero sí albergan muchas promesas en el futuro de la movilidad aérea. La firma china Xpeng ha sufrido un varapalo después de que dos vehículos eVTOL se hayan estrellado en el aire.

Tal y como adelanta Bloomberg, el incidente tuvo lugar en Changchun, en un ensayo para la realización de un espectáculo aéreo local. Xpeng Tech, a través de su filial AeroHT, se dedican al desarrollo de coches eléctricos eVTOL.

Todo el suceso quedó registrado en vídeo, y se pudo presenciar desde las redes sociales chinas como Weibo. Si bien no se ha esclarecido la causa del accidente, las imágenes muestran cómo estas aeronaves chocaron al volar demasiado cerca.

Dos coches voladores chocando en el aire

AeroHT se encargaba de esta demostración, siendo la subsidiaria de Xpeng la que dio el aviso en un comunicado. Tras el choque, uno de los eVTOL acabó incendiado en la pista. El otro pudo aterrizar de manera relativamente segura.

El lugar, a fecha de escrito este artículo, ya ha sido despejado después de que las autoridades limpiaran el lugar y atendieran al piloto de uno de estos vehículos de despegue y aterrizaje vertical. Afortunadamente, no se han reportado heridos.

Captura del momento en el que vuelan los dos eVTOL. Weibo Omicrono

¿Cómo se pudieron chocar estos dos eVTOL, teniendo en cuenta que Xpeng ha detallado en numerosas ocasiones que sus vehículos disfrutan de sensores y algoritmos para evitar obstáculos y dar margen de distancia entre otros dispositivos?

No será hasta que Xpeng AeroHT dilucide lo que ha pasado. Algunos medios locales, como 36kr recogen las declaraciones de algunas personas presentes en el lugar, avisando de que había rachas de viento con más fuerza de lo habitual.

La investigación deberá determinar hasta qué punto los sistemas intrínsecos de los eVTOL de Xpeng tuvieron relevancia en el accidente o si este se produjo por causas externas, como problemas en la operabilidad de los mismos llevando a un error humano.

Según el medio local, este además es un varapalo para Xpeng, debido a que los entornos regulativos chinos respecto a la aviación obligan a las aeronaves a mantener una distancia prudencial unas de otras, en cualquier posición.

Bomberos apagando el incendio. Weibo Omicrono

En palabras de 36kr, esta distancia denominada separación de altitud debe posicionarse en los 300 metros por nivel, por debajo de los 6.000 metros y de 600 metros por nivel por encima de los 6.000 metros. La idea es que la aeronave tenga un espacio libre de 20 kilómetros en todas direcciones.

No hablamos de una compañía aleatoria, ni mucho menos. Xpeng AeroHT ha saltado a la palestra por su abultada cartera de vehículos aéreos, entre los que se encuentra el Land Aircraft Carrier, un coche volador modular.

El Land Aircraft Carrier se almacena en un vehículo terrestre de 6 ruedas con espacio para cuatro plazas y que además carga el vehículo aéreo, admitiendo hasta 6 vuelos distintos. El eVTOL, que usa seis hélices, se despliega en 5 minutos.

Está fabricado en fibra de carbono y cuenta con espacio suficiente para llevar a dos personas en la cabina. Puede volar de forma autónoma o de forma manual, con un control por joystick que se suma a uno con piloto automático.

El prototipo X3 en su primer vuelo XPeng Aeroht Omicrono

Algunos de los métodos de seguridad del eVTOL de Xpeng AeroHT incluyen cámaras, sensores, radares, redundancia en motores y rotores además de un paracaídas desplegable a bajas altitudes que aporta un extra de seguridad.

Según Xpeng, el módulo de aviación puede permanecer en el aire más de media hora, con una autonomía que puede ser combinada con los 600 kilómetros que promete el vehículo terrestre en el terreno superficial.

En palabras de Bloomberg, Xpeng AeroHT estaba lista para comenzar a entregar las primeras unidades del Land Aircraft Carrier, que ya se puede comprar en China con una producción en masa esperada en 2026.

La gravedad del accidente podría poner en un brete a AeroHT, pese a que no se han dado heridos o víctimas en el incidente. Queda por ver las causas concretas de dicho choque.