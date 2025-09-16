Xiaomi abre su primera tienda propia en España: un espacio de 157 m² en Madrid donde "vivir y descubrir" sus dispositivos

La tienda propia de Xiaomi en el centro comercial La Gavia de Madrid. Xiaomi Omicrono

Xiaomi ha anunciado la inauguración de su primera tienda propia en España, que está ubicada en el centro comercial La Gavia, en el distrito madrileño de Vallecas. Un espacio en el que los fans podrán conocer todos los dispositivos de la marca: desde sus teléfonos inteligentes, como el Xiaomi 15 Ultra, hasta televisores, auriculares o relojes inteligentes, entre otros.

El pasado mes de abril, Borja Gómez-Carrillo, country manager de Xiaomi Iberia, ya confirmó durante la V edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que Xiaomi abriría este mismo año en España tiendas propias. Dicho y hecho. Ya han abierto la primera de ellas en la capital del país.

La firma ha recalcado en un comunicado que se trata del primer espacio propio y de gestión integral de la compañía en España, ya que hace años existían tiendas Xiaomi, pero "eran franquiciados", como indicó Gómez-Carrillo a EL ESPAÑOL durante su intervención en abril.

Una tienda de 157 m²

La primera tienda propia de Xiaomi está ubicada en el centro comercial La Gavia, en Madrid, y marca un hito en la historia de la marca en el país y consolida su apuesta por el mercado europeo. Se trata de un espacio nuevo de 157 metros cuadrados que "no es solo una tienda: es una declaración de intenciones".

Xiaomi ha señalado que su primera tienda representa "el primer paso del proyecto New Retail en España y supone un avance clave hacia una experiencia de marca más cercana, conectada y personalizada".

La primera tienda propia de Xiaomi se presenta como un espacio en el que los usuarios tienen acceso directo a todo el ecosistema de productos de la compañía, que hasta ahora solamente estaban disponibles a través de Mi.com, su tienda online.

Los clientes podrán desde interactuar con los últimos productos Xiaomi hasta explorar sus características y adquirir su nueva tecnología, además de experimentar de primera mano la tecnología interconectada de la compañía.

En la nueva tienda de la firma también se realizarán activaciones periódicas que permitirán a Xiaomi fortalecer su vínculo con la comunidad local y generar una interacción constante con los visitantes.

Aunque la tienda estará abierta antes, la gran inauguración se celebrará el próximo 27 de septiembre, e incluirá una ceremonia de corte de cinta a la que asistirán directivos de la compañía, entre ellos: Borja Gómez-Carrillo, country manager de Xiaomi Iberia, y Lu Zhang, Deputy Country Manager Xiaomi Iberia.

También asistirán Xiaomi Fans, representantes de distintos medios de comunicación e influencers, además de los propios clientes del centro comercial La Gavia. "Esta tienda representa una apuesta decidida por acercar nuestra innovación a los usuarios de manera tangible, ofreciendo nuestro amplio abanico de productos inteligentes", ha señalado Gómez-Carrillo.

"Queremos que cada visita sea un acercamiento a la experiencia del ecosistema Xiaomi, donde nuestra tecnología mejora y hace más sencilla la vida de las personas. España es un mercado estratégico para nosotros, con una comunidad de usuarios cada vez más comprometida y receptiva a nuestras propuestas", ha señalado el directivo.

Xiaomi ha asegurado que su primera tienda en España representa una nueva etapa para la marca en Europa Occidental, siendo un entorno donde los visitantes "pueden descubrir la interconectividad del ecosistema Xiaomi".

Es decir, podrán ver y descubrir desde los smartphones Xiaomi hasta productos AIoT como auriculares, relojes inteligentes, pulseras inteligentes, televisores, robots aspiradores, purificadores de aire o cámaras de seguridad".

Además, el espacio en La Gavia forma parte de la estrategia global de New Retail de Xiaomi, que consiste en combinar lo mejor del comercio online y físico.

"Con más de 16.000 tiendas en China, Xiaomi está redefiniendo la experiencia de compra a través de un modelo ágil, eficiente y centrado en el usuario. Una nueva forma de entender el retail tecnológico, donde la innovación no solo se ve, sino que se vive", ha señalado la compañía.

Un modelo que permite a Xiaomi optimizar el inventario, personalizar la experiencia de compra y mejorar la eficiencia operativa, a la vez que crea espacios donde los usuarios pueden interactuar, probar y descubrir el valor real de la tecnología conectada.