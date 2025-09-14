De una gran pantalla deslizante a aparcamiento remoto: así es la tecnología del coche híbrido enchufable Omoda 7 SHS

La firma china de automóviles Omoda, marca dependiente del grupo Chery y que quiere usar robots humanoides en sus concesionarios, ha presentado en España su último automóvil. Se trata del Omoda 7 SHS, un 'neo crossover' que combina un diseño futurista y deportivo con una variedad de tecnología, como una pantalla deslizante o aparcamiento remoto.

El nuevo Omoda 7 SHS es un coche de 4,66 metros de largo, 1,87 m de ancho y 1,67 m de alto que incluye el sistema SHS (súper híbrido enchufable) —que la compañía ya estrenó anteriormente en otros modelos— que destaca por su eficiencia y por su elevada tecnología.

Omoda ha apostado por incluir en su nuevo coche una parrilla paramétrica sin bordes, unas líneas fluidas del lateral y un diseño en forma de 'X' del frontal que se replica en su parte trasera. A ellos se les suman unos faros delanteros y traseros full-led que tienen un diseño inspirado en la energía eléctrica.

Aparca solo

Sin embargo, lo que atrae prácticamente todas las miradas del nuevo coche de Omoda es su interior, en el que hay un amplio espacio, un volante achatado de dos radios, un panel de instrumentos y una gran pantalla central de 15,6 pulgadas y resolución 2,5K que se puede deslizar.

Esta pantalla está diseñada para que todos los ocupantes del vehículo puedan disfrutar de su contenido. Su funcionamiento es sencillo, tal y como comprobamos en EL ESPAÑOL - Omicrono durante el evento de presentación del Omoda 7 SHS.

El interior del Omoda 7 SHS. Nacho Castañón Omicrono

Con el coche detenido, basta con pulsar la pantalla con cuatro dedos de la mano y hacer un gesto deslizante para que esta se desplace de un extremo del coche al otro. Es decir, pasa de estar al lado del volante a colocarse frente al copiloto.

En el interior también destacan los asientos con reposacabezas inspirados en el mundo de los videojuegos, un doble cristal insonorizado, un sistema de sonido con ocho altavoces y la tecnología ENC de cancelación activa de ruido.

Otra de las grandes novedades es la tecnología de asistente de aparcamiento remoto (RPA, por sus siglas en inglés), y que la firma estrena con el Omoda 7 SHS. Una herramienta que hace que el coche aparque solo en lugares muy estrechos con pulsar un botón del mando de apertura y sin que el usuario tenga que estar dentro del vehículo.

El nuevo Omoda 7 SHS viene igualmente con el sistema súper híbrido (SHS) enchufable de la compañía. Un mecanismo de propulsión que combina la quinta generación del motor 1.5 TGDI con una potencia de 140 CV (105 kW) y un par motor de 215 Nm; con un sistema eléctrico de 150 kW (200 CV) y un par de 310 Nm.

El Omoda 7 SHS. Nacho Castañón Omicrono

El sistema se completa con una transmisión DHT, que se caracteriza por su eficiencia máxima y ahorro de energía. Omoda también ha incluido una batería con tecnología LFP de 18,4 kWh de capacidad que le otorga una gran autonomía de más de 90 kilómetros en modo 100% eléctrico.

Esta batería, además, admite hasta 40 kW de potencia en carga máxima de corriente continua; permitiendo la recarga en corriente alterna con hasta 6,6 kW de potencia. La compañía ofrece igualmente otros elementos de equipamiento.

En el nivel de acabado 'Pure' se encuentran elementos como un climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, llantas de aleación de 19 pulgadas, cámara de visión trasera, 19 ADAS y 7 airbags.

Por su parte, el acabado 'Head-Up Display', llega con llantas de 20 pulgadas, cámara panorámica de 540 grados, iluminación ambiental configurable, tapicería de cuero sintético, volante calefactable, asientos delanteros calefactados y ventilados, portón trasero eléctrico, techo panorámico deslizante y la mencionada pantalla central deslizante, además de ocho airbags, entre otros.