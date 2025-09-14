El innovador ladrillo que cambiará la construcción: es más ligero, ecológico y está hecho con algas marinas

El sector de la construcción está viviendo un proceso de transformación en España gracias a la aparición de nuevos materiales que prometen jubilar al clásico ladrillo: desde unos bloques que se montan como Legos hasta otros hechos de café o de madera.

A ellos ahora se les une un nuevo e innovador ladrillo fabricado por unos investigadores brasileños, quienes han transformado las algas marinas sargazo en bloques de construcción cerámicos que son más ligeros y ecológicos.

Las algas pardas, conocidas como sargazo y comunes en el océano Atlántico, desempeñan un importante papel ecológico en alta mar, pero su concentración en grandes cantidades en las playas se ha convertido en un grave problema.

Estas algas, al descomponerse, liberan una serie de gases tóxicos (como el ácido sulfhídrico y el metano) que pueden resultar un riesgo para la salud humana y para la biodiversidad. Incluso generan numerosos problemas medioambientales, económicos y sociales.

Para abordar este problema, un grupo de investigadores brasileños ha optado por buscar soluciones a la proliferación del sargazo, aprovechando, entre otras estrategias, su incorporación en la elaboración de materiales cerámicos ligeros destinados a la construcción.

Más ligero y ecológico

La investigación ha estado liderada por João Adriano Rossignolo, profesor del Departamento de Ingeniería de Biosistemas de la Facultad de Zootecnia e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de São Paulo (FZEA-USP), en Brasil; y supone un importante avance en el sector.

Rossignolo ha desarrollado, junto con un equipo de investigadores de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) en Brasil, una arcilla cerámica mucho más ligera que la que se usa habitualmente en la industria de la construcción y lo han logrado añadiéndole sargazo durante el proceso de fabricación.

Algas marinas en la playa. João Adriano Rossignolo/FZEA-USP Omicrono

"Normalmente, el sargazo se recolecta y se desecha en vertederos sin ningún uso práctico. Por eso, decidimos investigar cómo aprovechar esta gran cantidad de biomasa en las playas", ha indicado João Adriano Rossignolo en su estudio, publicado en el Journal of Materials in Civil Engineering.

El equipo de investigadores probó el uso de algas en la fabricación de arcillas cerámicas, utilizadas en la construcción civil para reducir el peso del hormigón, en losas para mejorar el confort térmico y en jardinería.

Los científicos añadieron sargazo en proporciones del 20 al 40 % en muestras de agregados de arcilla cerámica, así como una proporción del 0 % para fines comparativos. Estas muestras se moldearon y sinterizaron —proceso que compacta la arcilla mediante calor para solidificarla— en hornos convencionales y de microondas a temperaturas de 800, 900 y 1.000 °C.

Una vez listos, realizaron varias pruebas de estos materiales para evaluar factores como la porosidad, la resistencia a la compresión y la absorción de agua. Incluso, compararon el ciclo de vida de la arcilla expandida convencional con el de las diferentes formulaciones con sargazo añadido.

El análisis del ciclo de vida examina los efectos ambientales de un producto desde la obtención de las materias primas hasta su eliminación, lo que ayuda a entender de qué manera la inclusión de algas puede mejorar la sostenibilidad en los materiales de construcción.

El objetivo del estudio era desarrollar agregados ligeros alternativos y duraderos. De hecho, los investigadores señalan que las arcillas que están enriquecidas con algas pardas son más ligeras y ecológicas. No sólo eso, sino que reducen el consumo de recursos naturales y mejoran la eficiencia energética.

Unos resultados "sorprendentes"

Los resultados de esta investigación indican que la adición del sargazo redujo la densidad aparente de los agregados ligeros de arcilla cerámica, especialmente a una concentración del 40%.

Por el contrario, solamente los materiales sinterizados en horno de microondas cumplieron los requisitos de resistencia a todas las temperaturas. En cuanto a los térmicos de ciclo de vida, las versiones con sargazo tuvieron un mejor rendimiento ambiental que la arcilla expandida convencional.

Algas sargazo en una playa. Wikimedia Commons Omicrono

Unos resultados que llevaron al equipo de investigadores a la conclusión de que los agregados ligeros de arcilla cerámica con sargazo sinterizado por microondas son una alternativa viable para mitigar el daño causado por la gran cantidad de algas en la costa.

Esta alternativa también reduce el consumo de recursos naturales y aumenta la eficiencia energética. Los investigadores también evaluaron la viabilidad del uso de algas para fabricar paneles de partículas para la construcción y la industria del mueble.

Incluso estudiaron la viabilidad para la creación de baldosas de fibrocemento. Para ello, los investigadores usaron ceniza de sargazo como sustituto de la piedra caliza. "Los resultados fueron sorprendentes", ha señalado João Adriano Rossignolo.

"Pudimos utilizar un 30% de sargazo en los paneles y sustituir el 100% de la piedra caliza por su ceniza, con resultados que cumplen plenamente con las normas actuales para estos productos y mejoran la durabilidad y las propiedades mecánicas de los materiales", ha concluido el investigador brasileño.