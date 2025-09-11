Quién es Larry Ellison, el gurú tecnológico que le disputa a Elon Musk el 'título' como la persona más rica del mundo

Esta jornada del 11 de septiembre ha sido marcada por el terremoto bursátil relacionado con Larry Ellison, fundador de Oracle, que se ha alzado durante breves momentos como el hombre más rico del mundo superando a Elon Musk.

El ahora principal accionista de la empresa (además de presidente y director de tecnología), ha destronado al magnate de X y xAI, sumando a su ya importantísimo patrimonio una brutal cifra de 100.000 millones de dólares después de la apertura de Wall Street, para que su fortuna supere los 380.000 millones.

Pero, ¿quién es Larry Ellison, y cómo ha conseguido lograr este súbito incremento, el mayor en una sola jornada, en el índice de Bloomberg? La clave de la historia de este magnate, que pugna en favor de este puesto entre los multimillonarios de EE.UU, se basa en la IA.

Una infancia austera

Lawrence Joseph Ellison es originario de Nueva York, con nacionalidad estadounidense y nacido en el seno de una familia con problemas tanto sociales como económicos. Tanto es así que fue su tía quien le crió en Chicago, y no su madre, la cual cedió su hijo a su hermana.

El apartamento en el que se gestó toda su crianza era muy pequeño, de tan solo dos habitaciones y que estaba conformado en su mayoría por personas con ingresos bajos. Se matriculó tanto en la Universidad de Illinois como en la Universidad de Chicago.

Larry Ellison. Oracle PR Flickr

Larry dejó directamente la primera institución al final del segundo año de carrera por la muerte de su madre adoptiva y abandonó la segunda, mientras cursaba una especialidad en ciencias de la computación, estudiando física y matemáticas. Con 22 años, se mudó a California para trabajar.

Recordemos que Ellison no solo había nacido lejos de su familia biológica (de hecho, nunca conoció a su padre real), sino que había sido concebido en el Bronx, uno de los considerados como peores barrios de la ciudad, el 17 de agosto de 1944.

Finalmente, y ya formado como programador autodidacta, comenzó a trabajar en Amdahl Corporation, donde pasó poco tiempo. Luego pasó a Ampex Corporation, firma de electrónica que tuvo éxito lanzando líneas de grabadoras de cinta de carrete.

Sus recién obtenidos conocimientos en programación sirvieron para que Ellison desarrollase una base de datos para la CIA, cuyo nombre en código era Oracle. Posteriormente, fundó Software Development Laboratories (SDL) junto a dos socios.

Ya en 1983, la empresa pasó a llamarse oficialmente Oracle Systems Corporation en honor a la Oracle Database (u Oracle Version 2), su producto más exitoso, en honor a dicha base de datos. En los años 90, la firma de Ellison casi acabó en quiebra por unas pérdidas financieras severas.

Oracle Database podría considerarse como la piedra angular del negocio de Ellison. Este fue un sistema de gestión de bases de datos multimodelo, que comenzó su andadura hace casi 50 años y que permite ejecutar cargas de trabajo de procesamiento de transacciones en línea o OLTP.

También sirve para el almacenamiento de datos y para ejecutar bases de datos mixtas. Está disponible a través de varios proveedores de servicios tanto en servidores locales como en la nube. Además, puede ejecutarse en servidores de terceros sin problemas.

La relevancia de Ellison no se limitó simplemente a Oracle. Incluso en los primeros años de su empresa, el magnate fue premiado en la categoría de alta tecnología del Programa Emprendedor del Año de Ernst and Young.

No solo eso; Larry Ellison estaba profundamente enemistado con Phil White, el por aquel entonces CEO de Informix causando una guerra abierta en el seno de Silicon Valley. Hasta fue director de Apple durante un muy breve lapso de tiempo. White, por cierto, acabó en prisión.

En el año 1997, Larry Ellison fue nombrado director de Apple tras la vuelta de Steve Jobs a la empresa; en 2002 y con el nuevo milenio recién estrenado, Ellison abandonó el puesto. Y sí; el fundador de Oracle llegó a plantearse comprar Apple en los peores momentos de la firma californiana.

Tras consolidarse como CEO de Oracle durante casi 40 años, Ellison pasó a ser director de tecnología de Oracle y presidir el consejo de administración. Actualmente, posee el 41% de la empresa que él mismo fundó.

El propio Ellison, además había formado parte del consejo de administración de Tesla, firma de Elon Musk de la que posee una participación. Por si fuera poco, también posee la mitad (el 50%) del conglomerado Paramount Skydance.

Más rico que Elon Musk

En el imaginario colectivo, Elon Musk es desde hace años el hombre más rico del mundo. Esto cambió ayer, aunque por poco tiempo. Poco después de la apertura de la bolsa en Wall Street, Larry Ellison pasaba a usurpar el puesto del índice de Bloomberg con su subida en bolsa.

Elon Musk, consejero delegado de SpaceX y Tesla y dueño de X (Twitter) en una imagen de archivo. Reuters

Con esta apertura, el patrimonio neto de Ellison pasó a ser de 393.000 millones de dólares, gracias a un meteórico ascenso de sus acciones en bolsa de más de un 40%. Esto sumó a los bolsillos del magnate más de 100.000 millones de dólares.

La clave reside en su cartera de pedidos, que ha aumentado un 359% debido a la firma de hasta cuatro contratos multimillonarios en el primer trimestre del año con algunas de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo.

Tal y como adelantaba el Wall Street Journal, uno de estos contratos fue realizado con OpenAI, acordando la compra de 300.000 millones de dólares en poder computacional en un período de cinco años para centros de datos de IA.

El impulso de la inteligencia artificial junto a los servicios en la nube de Oracle han catapultado la fortuna de Ellison, con unos ingresos previstos para su empresa de más de 140.000 millones de dólares.

En palabras de Safra Catz, CEO de Oracle, estos contratos multimillonarios han involucrado a OpenAI, Meta, xAI (sí, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk) y a "muchas otras".

En julio de este mismo año, la propia OpenAI anunció la firma de un acuerdo para desarrollar 4,5 gigavatios adicionales de capacidad en los centros de datos del ambiciosísimo proyecto Stargate de Estados Unidos.

Stargate es una iniciativa promovida por la empresa de Sam Altman para invertir 500.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para construir una brutal infraestructura de IA para OpenAI en los Estados Unidos.

La idea es posicionar a Estados Unidos como potencia principal mundial en la carrera por esta tecnología y promover la "reindustrialización" del país. Uno de los inversores de este proyecto, precisamente, es la misma Oracle de Ellison, que comparte espacio junto a SoftBank, MGX y OpenAI.

Cabe aclarar que las fluctuaciones bursátiles del mercado respecto a las acciones de Oracle han llevado a que al final de la jornada, Musk volviera a alzarse con el puesto de hombre más rico del mundo, aunque por una diferencia 'ínfima' de 1.000 millones de dólares.