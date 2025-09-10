SpaceX ya sabe por qué la Starship acabó 'chamuscada' en su último vuelo: estudian mejoras en su escudo térmico

El pasado 26 de agosto de 2025 fue un día agridulce para SpaceX. España asistió al éxito del décimo lanzamiento de la Starship, que permitió a la nave desplegar falsos satélites en el espacio. Sin embargo, el vuelo no estuvo exento de problemas.

Uno de los objetivos del vuelo era comprobar el rendimiento del escudo térmico de la nave, compuesto por miles de placas que cubren el cuerpo del cohete para proteger su fuselaje en la penetrada hacia nuestro planeta.

Según relata el medio Ars Technica citando una conferencia de Bill Gerstenmaier, ejecutivo de SpaceX en el Simposio de Tecnología Espacial Glenn de la Sociedad Astronáutica de Estados Unidos, SpaceX llegó a la conclusión de que debían sellar estas losas.

¿Qué pasó en el décimo vuelo?

El vuelo, al menos en términos generales, salió como SpaceX esperaba. La Starship, de la mano del propulsor Super Heavy, consiguió amerizar de forma controlada en el océano Índico, a unos 3 metros del punto previsto en una boya inflable que determinaba su posición.

Lejos de los daños de los flaps y la parte trasera presentes en el fuselaje, lo que llamó la atención fue un claro signo de oxidación directamente dispuesto sobre el lateral de la Starship, dándole un tono anaranjado, muy visible desde lejos.

View of Starship landing burn and splashdown on Flight 10, made possible by SpaceX’s recovery team. Starship made it through reentry with intentionally missing tiles, completed maneuvers to intentionally stress its flaps, had visible damage to its aft skirt and flaps, and still… pic.twitter.com/QgcbPN8lY4 — SpaceX (@SpaceX) August 28, 2025

Musk relató que este color provenía de la oxidación de las placas metálicas del escudo térmico, que se instalaron para probar no solo su rendimiento sino su capacidad de soportar las duras condiciones de estos vuelos.

"No funcionaron muy bien", explica Gerstenmaier, que detalló con sorna cómo se oxidaron en ese ambiente cargado de oxígeno. La culpa la tuvieron tres pequeñas losas metálicas experimentales dispuestas en el escudo.

¿Y por qué usaron estas losas metálicas? La idea, dice Gerstenmaier, era ver si se podían usar baldosas no cerámicas. "Colocamos tres baldosas metálicas en el costado de la Ship para ver si proporcionaban un control térmico adecuado".

Estas placas, a diferencia de las cerámicas habitualmente usadas en materia aeroespacial, son más fáciles de fabricar y mucho más duraderas. En palabras del ejecutivo, no resultaron muy óptimas.

Views from onboard Starship's tenth flight test pic.twitter.com/xp0MBdGNwj — SpaceX (@SpaceX) September 2, 2025

Los análisis de SpaceX posteriores al vuelo dejaron claro cómo los gases calientes producto del vuelo pudieron penetrar a través de estas losas, afectando directamente a la protección del propio vehículo.

El calor extremo resultante en la reentrada, dijo el experto de SpaceX, pudo penetrar entre los huecos de las losas metálicas, dañando el material subyacente y dejando marcas blancas en el fuselaje de la Starship.

La NASA, así como la propia SpaceX con su Dragon, usa losas de cerámica en sus vehículos reutilizables como protección ante las temperaturas extremas que se alcanzan durante las reentradas de estos equipos.

El problema es que si bien controlan el calor, estas protecciones son muy propensas a dañarse o incluso a destruirse debido a su fragilidad. Esto obliga a que tras cada misión, se lleven a cabo operaciones de reacondicionamiento y ajustes de todo tipo en los escudos térmicos.

Tres placas metálicas centrales en el escudo térmico de la Starship. SpaceX Omicrono

Por otro lado, debemos recordar que la Starship, el cohete más grande del mundo, aspira no solo a ser un vehículo espacial de primer nivel, sino que necesita ser reutilizable.

De ahí que SpaceX requiera de un escudo térmico que además de soportar el calor de la reentrada, pueda aguantar aspectos como los ciclos térmicos extremos espaciales, las vibraciones del lanzamiento o incluso el aplastamiento resultante de los brazos de retención Mechazilla.

Los residuos blancos que se pudieron observar en la parte superior del escudo térmico de la Starship en el décimo vuelo se debían precisamente al calor filtrado entre los huecos de las placas, erosionando inevitablemente la barrera térmica subyacente.

¿Qué solución hay?

Gerstenmaier ofrece una solución ya prevista por SpaceX: el método llamado crunch wrap. Esta envoltura especial se encarga de sellar los bordes de cada losa, acoplándolas en su sitio de forma mecánica.

Encendido estático del Super Heavy. SpaceX Omicrono

Esta solución que se aplica por dispositivos robóticos tiene como beneficio directo un mantenimiento sin rellenos adicionales. Unos rellenos que además de ser propensos a desprenderse, añadían una capa de complicaciones al escudo térmico.

El vuelo 11 será el banco de pruebas perfecto para poner bajo test esta solución. "Cuando volemos aquí, básicamente colocaremos film transparente por todas partes y veremos si podemos lograr un mejor sellado", apostilló el ejecutivo en la conferencia.