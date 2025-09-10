Nuevo hito del Hyperloop europeo: bate un récord de velocidad para acercarse a los prometidos 700 km/h

Los proyectos para llevar la tecnología de Hyperloop que revolucionará la industria de la movilidad en España a Europa son variados. Se están completando con éxito los primeros viajes, incluyendo algunos increíblemente largos. Ahora, se ha establecido un nuevo récord de velocidad.

Es el caso de Hardt Hyperloop, firma holandesa conocida por ser una de las cabezas visibles de las iniciativas para traer esta tecnología a territorio europeo. En un comunicado, aseguran haber conseguido un nuevo hito en esta empresa.

Según relata la compañía, una de sus últimas y exitosas pruebas ha dado como resultado un récord de velocidad de hasta 85 kilómetros por hora, con maniobra de cambio de carril incluido. Un detalle que, lejos de ser menor, Hardt Hyperloop califica de "crucial".

El Hyperloop consigue todo un récord

La prueba de Hardt se llevó a cabo en el Centro Europeo de Hyperloop (EHC), en una pista de pruebas de 420 metros de longitud. El vehículo en cuestión pudo alcanzar los 85 km/h acelerando a 0,3 G en los primeros 140 metros.

Lejos de detenerse ahí, el vehículo pasó por inercia en un cambio de carril de 155 metros, para luego detenerse de forma segura en el último tramo de 100 metros. Hemos de recordar que la velocidad nominal máxima del equipo era de 80 kilómetros por hora.

Prueba del Hyperloop.

Todo registrado en un vídeo que aunque tiene una escasa duración, muestra la endiablada velocidad alcanzada por el vehículo de pruebas de Hardt. En él, vemos el pico máximo de velocidad en 85 km/h.

A todo hemos de sumarle la prueba de cambio de carril por inercia, una maniobra que es vital para el establecimiento de rutas en una red comercial. La propia Hardt destaca este detalle precisamente a la hora de llevar este proyecto a un plano escalable.

Tanto es así que a ojos de Hardt, el hecho de que pudiera realizar ese cambio de carril demostró que estos trenes podían operar sin problemas en una hipotética infraestructura de hyperloop adaptada a ello.

Esta tecnología de cambio de carril no presenta límites técnicos que impidan que Hardt la escale. De hecho, aspiran a que pueda operar en velocidades de hasta 700 kilómetros por hora, la velocidad máxima que soportará su Hyperloop una vez la infraestructura esté presente.

Uno de los tramos de la prueba. Hardt Omicrono

En palabras de Hardt, el cambio de carril es totalmente único, sin componentes móviles en la infraestructura, lo que "aumenta la fiabilidad y la capacidad de las redes de transporte de Hyperloop".

La prueba holandesa sirvió como escenario para testear otras bondades en materia de seguridad, como un sistema de levitación magnética más seguro que reforzase "la seguridad y confiabilidad" de su Hyperloop.

"Los datos de pruebas empíricas confirman la resiliencia mecánica y electromagnética, lo que mejora la precisión de los modelos de simulación de Hardt", detalla el comunicado lanzado por la startup.

El vehículo de prueba, a lo largo de los años, también ha sido drásticamente mejorado, con un aumento en el empuje de un 50% y con una reducción muy sustancial del peso de la propia cápsula hyperloop en un 45%.

Momento en el que alcanza los 85 kilómetros por hora. Hardt Hyperloop Omicrono

Ron van de Pas, actual director general de Hardt Hyperloop, declaró que el cambio de carril a estas velocidades "supone un gran avance desde los diseños teóricos hasta los sistemas reales".

Le sigue Kees Mark, director a su vez del EHC, que dejó claro cómo este logro era un "testimonio de la innovación y el liderazgo europeos en transporte sostenible".