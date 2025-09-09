Dónde y cómo ver la keynote de Apple desde España: presentará los nuevos iPhone 17, Apple Watch y Air Pods Pro

Logo de la keynote de Apple para la presentación del iPhone 17 Apple Omicrono

Es oficial: quedan muy pocas horas para poder disfrutar en España del nuevo evento de Apple, Awe Dropping, que revelará los iPhone 17 finalmente. Unos teléfonos filtrados hasta la saciedad, y que tendrán como nuevo integrante al revolucionario iPhone 17 Air.

Pero, ¿cómo seguir la conferencia de Apple en España? Afortunadamente, tendremos numerosos canales para presenciar telemáticamente la keynote de la manzana mordida, partiendo desde la cobertura que EL ESPAÑOL - Omicrono realizará del evento.

Nos hemos desplazado directamente al Apple Park para dar la información de última hora del evento que tendrá como absolutos protagonistas a los iPhone 17. Además, se podrá seguir la keynote desde los canales oficiales de Apple, como su página de eventos y su canal de YouTube, entre otros.

Dónde seguir el evento de Apple

El primer canal y el más accesible no es otro que el canal de YouTube oficial de Apple, que ya tiene su directo establecido. Este comenzará a emitir a la hora esperada: las 19:00 hora peninsular española del 9 de septiembre.

A fecha de escrito este artículo y con varias horas de diferencia, hay más de 5.000 usuarios esperando a que comience. La ventaja de YouTube es que es posible aplicar una notificación para que nos avise cuando comienza el evento.

Por otro lado está la página de eventos de Apple, que no solo recoge todos los eventos recientes de Apple sino que permite ver la keynote por completo. Si tenemos enlazado nuestro Apple ID, podemos incluso añadirlo al calendario.

Si por un casual eres un afortunado propietario de un Apple TV o tienes un dispositivo que reproduzca la aplicación Apple TV, podrás verlo desde dichas apps. De esta forma, un número masivo de audiencias tendrá acceso a Awe Dropping.

Finalmente es importante destacar la completa cobertura que EL ESPAÑOL - Omicrono realizará del evento de presentación. Estaremos presentes en Cupertino para atender las novedades de Apple al momento y proporcionarlas en riguroso directo.

No hace falta ni mencionar que todos los canales oficiales de Apple son gratuitos y abiertos para todos. El evento de Apple dará el pistoletazo de salida a las 19:00 hora peninsular española, siendo las 10 de la mañana en el Apple Park de Cupertino.

Montaje de Tim Cook con el logo de la keynote Awe dropping. C.F. Omicrono

Se espera que el evento recoja como principal novedad la familia de los iPhone 17, que tendrá como principal novedad al iPhone 17 Air, el modelo más delgado de la historia de Apple con apenas 5,5 milímetros de grosor.

Junto a estos teléfonos, Apple dará a conocer sus nuevos AirPods Pro 3 (que llevan justamente 3 años sin actualizarse respecto a la pasada generación) y los nuevos Apple Watch SE, que sin duda serán la sorpresa del evento.