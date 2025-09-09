El motor que cambiará los coches eléctricos: tan compacto que cabe en una maleta y evita que se agote la batería

El motor que cambiará los coches eléctricos: cabe en una maleta y permitirá aumentar la autonomía y reducir las baterías Horse Powertrain Omicrono

La irrupción de los coches eléctricos parece imparable, pero no todo son ventajas. Tiene todo el sentido del mundo apostar por una tecnología que reduzca la contaminación y la emisión de los gases que están detrás del avance del cambio climático y, a pesar de eso, esta tecnología sigue teniendo sus obstáculos e inconvenientes.

La realidad es tozuda y la pregunta sigue en el aire: ¿está preparado el mundo para una avalancha de coches eléctricos puros, con lo que eso significa en cuanto a necesidades de minerales escasos o la infraestructura de recarga?

Las limitaciones en la autonomía de las baterías, especialmente en viajes largos, y la versatilidad que aún hoy ofrecen los motores de combustión son factores que muchos usuarios y marcas tienen en cuenta a la hora de comprarse un nuevo coche.

La compañía Horse Powertrain acaba de anunciar una innovadora solución para intentar resolver algunas de estas desventajas. En la feria IAA Mobility de Múnich, que se celebra esta misma semana, presentará su sistema HORSE C15, una unidad de extensión de autonomía ultracompacta capaz de transformar un coche eléctrico de batería (BEV) en un vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV) con modificaciones mínimas.

Según Matias Giannini, CEO de Horse Powertrain, "los vehículos eléctricos de autonomía extendida son la categoría de sistemas de propulsión de más rápido crecimiento en muchos mercados mundiales". Su nueva propuesta busca precisamente capitalizar esta tendencia, ofreciendo una transición más suave hacia la movilidad puramente eléctrica.

Ansiedad por autonomía

Las ventas de coches eléctricos siguen avanzando con paso firme en España. Los últimos datos procedentes de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) señalan que en el acumulado anual hasta agosto se han vendido 156.196 vehículos electrificados, casi un 92% más que en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, una de las principales causas que frenan una mayor apuesta por los coches eléctricos puros es la llamada 'ansiedad por autonomía'. Hablamos de la inseguridad que genera entre los usuarios la posibilidad de quedarse sin batería antes de llegar a una estación de recarga o al destino previsto.

HORSE C15 Horse Powertrain Omicrono

Aunque recientes innovaciones marcan el camino hacia baterías con mayor capacidad y velocidad de recarga, el problema se amplía por la limitada red de puntos de recarga fuera de los grandes núcleos urbanos y los tiempos de espera superiores a un repostaje convencional, lo que genera más dudas entre los consumidores.

Por eso, desde Horse Powertrain han apostado por una solución como el HORSE C15, que puede suponer la irrupción definitiva de los vehículos eléctricos de autonomía extendida en el parque automovilístico.

La gran baza en este caso es su tamaño compacto, de apenas 500 x 550 x 275 milímetros, equivalente al de una maleta grande. En ese pequeño espacio, los ingenieros de Horse han conseguido integrar un motor de combustión de cuatro cilindros y 1,5 litros, un generador, un inversor y los sistemas de refrigeración y escape.

Su reducido volumen permite una flexibilidad de instalación excepcional, ya que puede alojarse tanto en el compartimento delantero como en el trasero de plataformas eléctricas ya existentes, tanto en posición horizontal como vertical.

A diferencia de un vehículo híbrido enchufable tradicional, en un REEV el motor de combustión no tiene conexión mecánica con las ruedas y su única función es generar electricidad para mantener la carga de la batería.

Esto permite que el motor de gasolina opere siempre en su punto de máxima eficiencia, lo que reduce drásticamente no solo el consumo de combustible, sino también las emisiones, el ruido y las vibraciones.

Para el conductor, la experiencia es indistinguible de la de un coche 100% eléctrico: proporciona una aceleración instantánea y una conducción suave y silenciosa. La batería, además, puede seguir recargándose en la red eléctrica como en cualquier eléctrico puro o enchufable.

Baterías más pequeñas

Para los fabricantes de automóviles, esta tecnología ofrece una vía rápida y rentable para diversificar su oferta. Al incorporar el C15, las marcas pueden optar por instalar baterías de menor tamaño, lo que supone un ahorro considerable en peso y costes, además de reducir la presión sobre la cadena de suministro de minerales críticos, todo ello sin que la autonomía total del vehículo se vea afectada.

HORSE C15 Horse Powertrain Omicrono

El sistema ha sido diseñado para cumplir con las normativas de emisiones más estrictas, como la futura Euro 7. Se ofrecerá en una versión atmosférica con hasta 70 kW (94 CV), destinada a vehículos de los segmentos B y C, y otra con turbocompresor que alcanzará los 120 kW (161 CV) para vehículos más grandes o comerciales ligeros como furgonetas.

Además de con gasolina convencional, el motor es compatible con etanol, metanol y combustibles sintéticos, lo que lo prepara para un futuro con carburantes de bajas emisiones de carbono.

Giannini confía en el potencial de esta tecnología y su papel en la electrificación del sector. "Creemos que la demanda de REEV seguirá creciendo. El HORSE C15 desempeñará un papel fundamental en esta transición, ya que es una de las soluciones REEV más eficientes y flexibles del mercado hasta la fecha", concluye.