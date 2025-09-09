Alterego, el dispositivo para poder comunicarte con la IA 'telepáticamente': sabe lo que piensas sin usar texto ni voz

La inteligencia artificial, pese a todos los inconvenientes que presenta, está siendo aprovechada en España y en otros países del mundo en el campo de la biotecnología. Existen incluso iniciativas que permiten utilizarla para controlar dispositivos usando la mente.

Pero, ¿y si esta tecnología pudiera desbloquear algo parecido a la telepatía? Es lo que promete el sistema Alterego, un invento desarrollado en el seno del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que consiste en una especie de auriculares capaces de captar nuestros pensamientos.

Según aseguran sus creadores, estos auriculares 'telepáticos' se conectan a nuestro cerebro e interpretan las señales eléctricas que este manda cuando queremos hablar, trasladándolas a texto, permitiendo 'conversar' con el asistente sin necesidad de teclear o hablar en voz alta.

Alterego, la IA telepática

La idea nació en el año 2018 como una idea del investigador del MIT Arnav Kapur, de ascendencia india. El dispositivo, similar a unos cascos de conducción ósea, utilizan electrodos pegados a nuestra piel para interpretar las señales neuromusculares.

Estos son impulsos nerviosos que viajan desde el cerebro hasta el sistema nervioso y que nos permiten, por ejemplo, contraer y mover músculos. Esto incluye lógicamente el acto de hablar. El sistema, mediante estos electrodos, interpreta qué queremos comunicar.

Creador de Alterego. Alterego Omicrono

Es decir, solo con un pensamiento, el sistema entiende qué queremos comunicar, sin necesidad de escribir, hablar o tocar ninguna pantalla. Y es que Alterego se basa en las señales enviadas a los músculos faciales y la mandíbula al vocalizar en silencio.

Todo ello, con una IA integrada en el sistema que nos permite controlar dispositivos, enviar mensajes y acceder a información, usando la llamada tecnología Silent Sense. Los auriculares son de conducción ósea, y al estar adheridos a la piel, no son invasivos.

El sistema Alterego tiene numerosas ventajas. Kapur relata que el método no invasivo habilita la posibilidad de interactuar con la IA sin aislarnos del entorno, apostando por una interfaz totalmente invisible y discreta, que se queda en nuestra cabeza.

Tanto es así que Kapur expone cómo la IA solo responde cuando pretendemos comunicarnos de forma claramente intencionada. "Alterego no tiene acceso a tus pensamientos", apostilla el experto, aclarando que el sistema solo interpreta estas señales.

Asistente de Alterego. Alterego Omicrono

La tasa de precisión en tareas simples gira en torno al 92%, con una rapidez de interacción prácticamente en tiempo real y con numerosas aplicaciones, que van desde enviar o recibir mensajes hasta tomar notas o preguntar por información.

Uno de los beneficios directos de Alterego tiene que ver con el sonido. En ningún momento se emiten ruidos a través del auricular, favoreciendo la privacidad en dichas interacciones y afianzando su uso en entornos donde la comunicación pueda ser un problema.

Por otro lado, es importante destacar los beneficios intrínsecos que esta tecnología conlleva para personas con diversidad funcional, que no puedan manejar dispositivos de hardware para ejecutar inteligencias artificiales.

El problema del Rabbit R1

Desde la explosión de las inteligencias artificiales en 2022, no han sido pocas las tecnológicas que han intentado sustituir dispositivos ya establecidos en nuestro día a día con el poder de la IA. Con más o menos éxito.

Humane AI, el invento que quiere jubilar a tu móvil: estos son los otros gadgets que también quieren hacerlo El Androide Libre

Sobre todo, lo que se ha intentado es establecer un gadget alternativo al todopoderoso smartphone, que lleva ya muchos años con nosotros. El problema es que prácticamente todos (salvando el prometido gadget de Sam Altman y Jony Ive, del que todavía no se conocen detalles) han fracasado estrepitosamente.

Detrás de estas iniciativas, siempre ha habido mucho humo para aumentar el hype. El Humane Pin fue el ejemplo más claro. Este pequeño dispositivo que prometía ser nuestro asistente de IA personalizado acabó con la firma detrás del producto renunciando a mantenerlo actualizado y vendida al mejor postor.

¿Quiere decir que Alterego es una estafa? De momento, y hasta que no empiecen a mostrar pruebas de lo conseguido no se puede saber. Lo que sí es un hecho es que su responsable habla en términos grandilocuentes, que van desde desbloquear el 'poder de la telepatía' hasta tener un asistente de IA directamente en el cerebro.

Habrá que ver si Alterego se postula como la siguiente revolución en las interfaces cerebro-computadora (BCI) o si, por el contrario, estamos ante otro intento más de presumir de una tecnología que todavía no está lista para convertirse en un producto comercialmente viable.