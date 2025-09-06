Así podrá salvarte la vida el WiFi de tu casa: inventan un sistema para medir el ritmo cardíaco de toda la familia

A menos que esté leyendo esto por la calle o el transporte público, lo más probable es que este artículo le llegue gracias a una red WiFi. Esta tecnología se ha extendido por todo el mundo, siendo el puente de conexión de millones de dispositivos, el conocido como Internet de las Cosas. Pero el futuro de esta tecnología podría guardar muchos más usos, en concreto, servir como vigilante de la salud de las personas.

Desde los teléfonos móviles, pasando por los frigoríficos, hasta algunos cepillos de dientes, cada vez son más los dispositivos electrónicos que integran conexión WiFi en las casas para dotar a los propietarios de mayores funciones. Dicha red inalámbrica llega a cada rincón del hogar sin suponer un peligro para la salud de las personas, más bien lo contrario.

Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz han desarrollado un nuevo sistema que aprovecha la señal WiFi para monitorear la frecuencia cardíaca de los humanos y animales dentro de un espacio. Este estudio sigue los pasos de otros tantos proyectos recientes que proponen esta tecnología como sistema de control de pacientes.

En un principio puede parecer una idea invasiva, pero muchas personas que viven solas recurren a relojes o pulseras para controlar su salud. Algunos de estos dispositivos cuentan con la posibilidad de llamar a un contacto de emergencia cuando el propietario sufre un accidente.

Precisamente de España surgen proyectos de robots que acompañan a estas personas en sus hogares o inventos como un calcetín que controla las constantes vitales del paciente con demencia y avisa a su cuidador en caso de que algo perturbe su tranquilidad.

Cuidando de las personas

El sistema Pulse-Fi logra monitorear la frecuencia cardíaca a nivel clínico con dispositivos WiFi baratos. El sistema funciona incluso a distancia o con personas tumbadas o sentadas. Piense en una residencia donde el personal debe estar pendiente de un gran número de personas ingresadas. Pulse-Fi podría alertar de cualquier anomalía para actuar a tiempo.

“La señal es muy sensible al entorno, por lo que tenemos que seleccionar los filtros adecuados para eliminar todo el ruido innecesario”, explica el estudiante de doctorado Nayan Bhatia, quien ha trabajado con la profesora de Ciencias de la Computación e Ingeniería Katia Obraczka en este proyecto.

El estudio científico con los resultados de “Pulse-Fi” se presentó en la Conferencia Internacional IEEE de 2025 sobre Computación Distribuida en Sistemas Inteligentes e Internet de las Cosas (DCOSS-IoT). Los resultados demostraron que con solo cinco segundos el proceso pudo medir la frecuencia cardíaca con un error de solo medio latido por minutos, lo que se considera precisión clínica. Cuando el periodo de monitoreo se alargaba, la precisión aumentaba.

Las pruebas involucraron a una muestra de 118 participantes. Los resultados se obtenían independientemente de la posición del sujeto, daba igual si estaba sentado, de pie, acostado o a distancia. Para cada uno de los participantes, se probaron 17 posiciones corporales diferentes con resultados precisos.

router seguridad wpa3

Los investigadores están trabajando en nuevas investigaciones para ampliar su técnica y detectar la frecuencia respiratoria, además de la frecuencia cardíaca, lo cual puede ser útil para la detección de afecciones como la apnea del sueño.

Además queda poner a prueba este experimento con la tecnología WiFi más potente que se encuentra en la mayoría de routers disponibles a día de hoy en el mercado, el equipo de investigadores espera que la precisión sea aún mejor.

¿Cómo funciona?

Los dispositivos WiFi emiten ondas de radiofrecuencia al espacio físico que los rodea y hacia un dispositivo receptor, generalmente una computadora o un teléfono. Al atravesar objetos en el espacio, parte de la onda es absorbida por estos, lo que provoca cambios matemáticamente detectables.

Chips ESP32 que emiten WiFi para medir la frecuencia cardíaca UC Santa Cruz Omicrono

Pulse-Fi utiliza un transmisor y un receptor wifi, los cuales ejecutan su algoritmo de procesamiento de señales y aprendizaje automático. El algoritmo fue entrenado para distinguir incluso las variaciones más leves en la señal causadas por el latido del corazón humano. Como se ha mencionado antes, es necesario filtrar cualquier otro cambio en la señal causado por el entorno o por actividades como el movimiento.

Se utilizó chips ESP32 de bajo coste, cuyo precio oscila entre 5 y 10 euros, y chips Raspberry Pi, cuyo precio ronda los 30 euros. Con la Raspberry Pi el rendimiento del invento mejoró.

El siguiente paso fue entrenar su algoritmo de aprendizaje automático para distinguir las detecciones débiles en las señales wifi causadas por el latido del corazón humano. Como se ha mencionado antes, es necesario filtrar cualquier otro cambio en la señal causado por el entorno o por actividades como el movimiento.

Al no existir datos para estos patrones con el dispositivo ESP32, fue necesario crear un conjunto de datos nuevo. Para conseguirlo instalaron su sistema ESP32 junto a un oxímetro estándar en la biblioteca de Ciencias e Ingeniería de la UC Santa Cruz para recopilar datos.

Además del conjunto de datos ESP32 que recopilaron, también probaron Pulse-Fi utilizando un conjunto de datos producido por un equipo de investigadores en Brasil usando un dispositivo Raspberry Pi, que creó el conjunto de datos existente más extenso sobre WiFi para monitoreo cardíaco.