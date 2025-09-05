Adiós a ver TikTok en el móvil: este portátil de Lenovo gira su pantalla en formato vertical con un simple gesto

El IFA 2025 ubicado en Berlín (Alemania) ya ha dado el pistoletazo de salida. Y con no pocas novedades vistas en España; placas de inducción con campanas de extracción, novedades de Dyson para el hogar e incluso robots aspiradores que suben escaleras.

Lenovo es otra de las firmas que ha acudido al evento para mostrar fuerza en este sector. Lo hace con una plétora de novedades, entre las que nos encontramos el Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, un portátil con una pantalla giratoria.

En un mundo donde el multimedia se consume cada vez más en formato vertical, los portátiles convencionales siguen siendo horizontales. La solución pasa por un portátil con panel giratorio, que se puede poner en formato vertical u horizontal a placer.

Un portátil con pantalla para ver TikToks

Como bien dice su nombre, el Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept es un concepto, un diseño de portátil único en el mundo que bien podría ver la luz del día o bien podría acabar siendo solo eso, un concepto.

En este caso se trata de un dispositivo muy delgado, con un diseño finísimo de 17,9 milímetros de grosor y con un peso de 1,39 kilos. El sistema recuerda mucho a lo visto en el LG Wing, el curioso smartphone con pantalla giratoria que LG presentó hace años.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept. Lenovo Omicrono Berlín (IFA)

El panel oculta en su parte trasera un soporte giratorio, que permite que la pantalla se mantenga en su sitio pero que pueda virar en 90 grados. Es decir, que en modo estándar, la pantalla es una pantalla típica de 14 pulgadas en formato vertical.

Sin embargo, si se rota la pantalla, esta pasa a tener un posicionamiento vertical. Lógicamente, Windows lo reconoce y rota toda la pantalla para adaptar el contenido a este formato.

De hecho, a tenor de esta idea, Lenovo ha incluido un sistema para emparejar nuestro smartphone con el portátil y así duplicar nuestra pantalla en el dispositivo, imitando este formato vertical para consumir mejor el contenido, transferir archivos, etcétera.

Según explica la propia Lenovo, este modo de visualización no limita sus ventajas a la idea de consumir contenido en vertical. El Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept puede ser un aliado muy grande en la multitarea.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept. Lenovo Omicrono Berlín (IFA)

Usar una pantalla dividida en vertical, visualizar código o revisar documentos dispuestos en este formato son solo algunos de los ejemplos de situaciones en los que esta idea de pantalla giratoria brilla en su máximo esplendor.

Lenovo no ha dado demasiados detalles acerca de especificaciones técnicas. Sin embargo, los prototipos mostrados en la feria muestran puertos como HDMI, USB-C y jack para auriculares, lo que podría indicar un posible lanzamiento comercial en un futuro próximo.

Esta aproximación para intentar adaptar dispositivos tradicionalmente horizontales a la realidad vertical no es nueva. Samsung ya lo intentó con Sero, su televisor giratorio para, precisamente, consumir contenido en esta disposición.