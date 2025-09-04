Roborock amplía su catálogo con sus nuevos robots cortacésped para el jardín RockMow y RockNeo

En la feria IFA que se está celebrando estos días en Berlín (Alemania), el evento más grande del mundo dedicado a la tecnología doméstica y de consumo, Roborock ha anunciado una extensa gama de productos para el hogar, entre los que se encuentran su nueva gama de cortacéspedes robóticos: RockMow Z1, RockMow S1 y RockNeo Q1.

Lo que los diferencia de otros productos similares es su corte inteligente, su avanzada conciencia del entorno, la facilidad para evitar los obstáculos y los cortes personalizablescon un, que permiten asegurarnos de que el césped de nuestro jardín está en óptimas condiciones sin ningún esfuerzo.

El RockMow Z1 es el cortacésped de mayor potencia de la gama, que saldrá airoso frente a los céspedes más exigentes gracias a su avanzada tracción total, que le permite superar pendientes elevadas de hasta el 80% y obstáculos de hasta 6 cm.

Hay un punto importante en el cortacésped y es su dirección activa como uno de sus aspectos diferenciadores frente a la competencia: cada una de las ruedas delanteras tiene un motor de dirección independiente para que pueda tomar las curvas con suma facilidad, además de evitar resbalones.

Entre sus tecnologías destacan la percepción ambiental Sentisphere AI, y RTK y VSLAM, para una navegación precisa que permiten que el RockMow Z1 navegue por zonas sombreadas y pasillos estrechos, mientras que su detección inteligente de obstáculos garantiza un funcionamiento seguro e ininterrumpido.

Por lo que respecta a su sistema de corte, el RockMow Z1 es capaz de cortar a menos de 3 cm de las paredes y cuenta con un sistema de alta eficiencia y una batería de carga rápida para cubrir hasta 5.000 m² en 24 horas.

Además, permite crear patrones personalizados para adaptarse a la peculiaridad de nuestro jardín cuando se aleje de formas rectangulares y haya que precisar para rodear una pequeña rosaleda o los árboles que se erigen como los protagonistas de nuestra parcela.

El RockMow S1

El RockMow S1 se centra en una precisión superior y una gran facilidad de uso gracias a su sistema de mapeo inteligente con IA y una configuración de límites rápida y flexible para dibujar el mapa de recorrido.

La IA Sentisphere Environmental Perception se encarga de un funcionamiento constante incluso en zonas sombreadas y obstruidas, a la vez que realiza corte de bordes de 3 cm.

Diseñado para navegar por pasillos de tan solo 0,7 m de ancho, el sistema adaptativo de desplazamiento por terrenos consigue que pueda superar el 45 % de terrenos irregulares verticales y obstáculos de hasta 4 cm.

Es un todoterreno, capaz de moverse fácilmente por inclinaciones o esos espacios más peliagudos del jardín. En cuanto a su capacidad, cubre los 1.000 m² en 24 horas gracias a su gran batería y un sistema de corte de alta eficiencia.

RockNeo Q1

Con capacidad de corte de bordes de 3 cm, un mapeo inteligente basado en IA y la percepción ambiental Sentisphere AI consiguen llevar al usuario la avanzada tecnología Roborock con el nuevo Q1, ideal para el mantenimiento diario del césped.

Se puede automatizar el corte o programar con todo detalle, incluida la opción de evitar cortar el césped por la noche, para impedir que moleste a los vecinos o a los animales nocturnos que puedan pasarse por nuestro jardín.

La programación inteligente recomienda planes de corte para las diferentes zonas del césped, y es capaz de superar pendientes de hasta un 45 % y obstáculos verticales de hasta 4 cm, sin llegar a los 6 cm del primer cortacésped anunciado hoy por Roborock.

Los tres modelos de robot cortacésped estarán disponibles el año próximo en España, aunque todavía se desconocen los precios y la fecha concreta.