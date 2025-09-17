El aerogenerador para decir adios a las placas solares en casa: se coloca en el tejado y funciona hasta con tormentas

El viento es la segunda fuente de energía limpia del mundo, pero los paneles solares en tejados y balcones han ganado más popularidad por ser soluciones más fáciles de instalar en los hogares. La industria eólica se ha enfocado hasta ahora en el desarrollo de gigantescos aerogeneradores y, solo en los últimos años, han aparecido versiones y diseños más domésticos que puedan convivir o competir con la energía solar en casa.

El fabricante alemán SkyWind acaba de convertirse en la primera empresa en recibir la certificación completa Small Wind Certification Council (ICC-SWCC) para su aerogenerador compacto, el NG. Con un diseño de aspas curvas, este pequeño modelo ofrece desde los tejados de las casas una potencia de salida de 615 kWh/año.

La principal diferencia con respecto a sus 'hermanos mayores' es que estas turbinas para el hogar cuentan con un tamaño más reducido, como es obvio. Así, son más fáciles de instalar y, aunque ofrezcan menos potencia son ideales para aportar energía a los ahogares instalando varias unidades y combinandolas con placas solares para ahorrar así en la factura de la luz.

Diseño robusto

Fabricadas integramente en aluminio y acero, sus aspas tiene un diseño aerodinámico parecido a las alas de un avión. La empresa presume de su rotor patentado y totalmente metálico, el cual ha recibido numerosos premios.

Cada aerogenerador SkyWind NG incluye una un ordenador que controla la turbina eólica, un sistema de frenado automático y otro que apaga automáticamente el aerogenerador cuando la tormenta supone un riesgo.

Microturbinas SkyWind Omicrono

Puesto que se va a instalar en una casa, parte imprescindible en su diseño era que fueran turbinas silenciosas, además de discretas. "La aerodinámica altamente desarrollada y un recubrimiento especial en las palas del rotor garantizan un funcionamiento silencioso y, al mismo tiempo, evitan los molestos reflejos de luz", asergura la empresa en su página web oficial. "Incluso oirá a los pájaros", presumen.

Su compatibilidad con zonas residenciales se ha confirmado con certificación TÜV-Nord mediante un informe pericial. Además, prometen que su instalación es sencilla y se completa en pocas horas. Un sistema de mástil adecuado garantizará que su SkyWind NG se eleve por encima de árboles u otros obstáculos.

Gracias a su bajo peso y reducidas dimensiones, a menudo se pueden utilizar postes de iluminación o de electricidad económicos. Cada turbina tiene aproximadamente el tamaño de una antena parabólica de tejado, con tan solo 1,5 m (4,92 pies) de diámetro. El peso del aerogenerado es de solo 19 kilogramos Su precio actual es de 2.949 euros cada una.

Las turbinas no requieren de combustible ni mantenimineto, se puede usar directamente conectadas a la red eléctrica de la casa (230/110 V CA) o para cargar baterías de almacenamiento que se puedan usar más tarde, cuando las demás fuentes de electricidad no respondan.

Microturbina sobre tejado con paneles solares SkyWind Omicrono

Este es el caso de varias estaciones de montaña en las que ya se han instalado estas microturbinas y donde se usan los cargadores de baterías SkyWind NG de 12 o 24 V. En estas regiones donde la conexión eléctrica no es favorable, estas pequeñas turbinas pueden ofrece energía todo el año.

Certificación completa

La empresa alemana SkyWind ha vendido más de 10.000 unidades desde su presentación en 2009. Se puede ver en los tejados de simples viviendas en Alemania, así como en estaciones de montaña aen el Himalaya y los Andes. Ahora se ha convertido en la primera empresa del mundo en recibir la certificación completa del Consejo de Certificación de Pequeñas Aerogeneradores de la ICC para su microturbina.

SkyWind, aerogenerador para el tejado de casa SkyWind

Para conseguir este certificado se han realizado dos años de pruebas hasta verificar la potencia de la turbina, sus especificaciones de seguridad, funcionamiento y, por supuesto, durabilidad a largo plazo.

Cada turbina ofrece una potencia de salida de 615 kWh/año. En España, el consumo medio anual de electricidad por hogar es de 3.487 kWh. Para compensar mayor porcentaje de ese consumo, se podrían instalar varias turbinas en el tejado.

Incluso, es posible apostar por varias renovables a la vez si se cuenta con espacio y presupuesto. La empresa afirma que sus turbinas funcionan mejor durante las tormentas, momento en el el rendimiento de los paneles solares decae y viceversa.

En condiciones normales de funcionamiento, las rpm del rotor se controlan constantemente para obtener el máximo rendimiento y el mínimo ruido. Si una tormenta se vuelve demasiado fuerte, el sistema se autoprotege y detiene el rotor. Además, el propietario puede consultar el rendimiento del sistema a través del ordenador de control integrado.

Vivienda con paneles solares y microturbinas SkyWind Omicrono

Para saber si es favorable la instalación de estas u otras microturbinas eólicas en el tejado de su casa, SkyWind aconseja el uso de este mapa donde se indican las condiciones de viento de cada localización. Se apunta la ubicación de la casa en el mapa y la altura del eje, entre 10 y 50 metros sobre el suelo, así se obtiene la velocidad media anual del viento y las direcciones principales del viento. Para la instalación de SkyWind se recomienda un valor mínimo de 3,5 a 4 m/s como un límite inferior. Las ubicaciones excelentes comienzan en 5,5 m/s, dice la empresa.