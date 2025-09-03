Meta prepara una revolución en inteligencia artificial: ficha a un importante investigador que desarrollaba robótica en Apple

La inteligencia artificial (IA) es la gran moda en el sector de la tecnología y muchas empresas trabajan para revolucionar el sector. Una de ellas es Meta, que está intentando frenar algunas malas prácticas de su IA y que acaba de dar un golpe en la mesa fichando a un importante investigador de Apple.

Jian Zhang, el principal investigador de inteligencia artificial en robótica de Apple, ha dejado la compañía de la manzana mordida para unirse recientemente a Meta, concretamente a la iniciativa Meta Robotics Studio, según informan desde Bloomberg.

Un movimiento que se produjo ayer, martes 2 de septiembre, y que no fue el único. El mismo medio señala que otros tres investigadores de inteligencia artificial también están abandonando el equipo de Modelos Fundamentales de IA de Apple.

Solo que en estos casos no van a ir a Meta, sino que estos se unirán a OpenAI y Anthropic, continuando con un éxodo que comenzó en julio. En total, al menos una docena de expertos en IA se han marchado ya de la firma liderada por Tim Cook para irse a la competencia.

El mismo medio señala que Meta ha estado ofreciendo paquetes salariales enormes a ingenieros de inteligencia artificial, tanto que son prácticamente imposibles de igualar para las otras compañías del sector. Lo que ha propiciado este tipo de fichajes.

En el caso de Jian Zhang, se conoce que el ya antiguo investigador de Apple estaba desarrollando actualmente tecnología de automatización y explorando el papel de la inteligencia artificial en productos tecnológicos.

Mientras que su equipo se encontraba trabajando por separado en la creación de un compañero virtual robótico. Apple continúa preparando una versión más inteligente de su modelo de lenguaje para Siri, que se espera que se lance el año que viene tras diversos retrasos.

Por el momento Apple está considerando usar soluciones de terceros para potenciar las capacidades de Siri. El mismo medio señala que hay otros miembros del equipo de inteligencia artificial de la compañía que están actualmente realizando entrevistas para marcharse a otras empresas.

En cuanto a las salidas masivas de investigadores de Apple, un reciente informe del Financial Times detalla que los reclutadores del sector ven estos movimientos como una "crisis de confianza" respecto al futuro de la inteligencia artificial en la firma californiana.