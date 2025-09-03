El futuro de Tesla no está en sus coches: Musk asegura que "el 80% del valor" de la empresa será su robot humanoide

Tesla, empresa de Elon Musk conocida por sus coches eléctricos, es una de las principales compañías que trabajan en robots humanoides. La firma tiene a Optimus, que ya cocina y recoge la basura y que está destinado a convertirse en el principal valor de la marca.

Al menos eso es lo que ha indicado Elon Musk en su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, en la que ha afirmado que aproximadamente "el 80% del valor de Tesla será Optimus", su robot humanoide.

Se conoce que Tesla está sufriendo una caída global en sus ventas de coches eléctricos debido a la gran competencia de las marcas chinas, como BYD, y a la inquietud pública provocada por las controversias políticas de Elon Musk, entre otros motivos.

Tesla se encuentra en una situación delicada en el mercado de los coches eléctricos, pero la empresa cuenta con una salida: Optimus, su robot humanoide será el principal valor de la misma.

Musk no ha proporcionado más detalles al respecto, ni siquiera ha ofrecido un plazo concreto para que esto suceda. Incluso aún pueden pasar años antes de que Optimus se lance a gran escala.

~80% of Tesla’s value will be Optimus. — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2025

Cabe señalar que el comentario de Elon Musk se produjo a la vez que Tesla compartió en X lo que ha denominado su "Master Plan Parte IV". ¿Qué significa todo esto?

Tesla señaló en una publicación que están "construyendo productos y servicios que llevan la inteligencia artificial al mundo físico".

"Llevamos casi dos décadas trabajando sin descanso para crear la base de este renacimiento tecnológico mediante el desarrollo de vehículos eléctricos, productos energéticos y robots humanoides", añadió la firma.

Tesla también señaló en su publicación que su robot humanoide "Optimus… no solo está cambiando la percepción del trabajo en sí, sino también su disponibilidad y capacidad".

Optimus, el robot humanoide de Tesla. Tesla Omicrono

"Los empleos y tareas especialmente monótonas o peligrosas pueden ahora realizarse por otros medios. De esta forma, la misión de Optimus es devolver a las personas más tiempo para hacer lo que aman", concluye la compañía.

Optimus es un avanzado robot humanoide que está ideado para usarse en entornos industriales, como pueden ser fábricas, donde Musk espera desplegar miles de ellos para que trabajen junto a operarios humanos.

Por ejemplo, esto se aplicará a las propias plantas de fabricación de la compañía. Optimus también se podría usar en un futuro como una especie de asistente doméstico, siendo capaz de realizar una variedad de tareas, como pasear al perro, cuidar a los niños o cortar el césped.