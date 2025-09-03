Así es Ecofire, el invento español contra los incendios que es más efectivo que el agua y apareció en 'El Hormiguero'

Los incendios han sido, por desgracia, los grandes protagonistas del verano en España, como se puede comprobar con un mapa interactivo de la NASA. Un fuego que gracias a la tecnología ahora se puede combatir con inventos como Ecofire, que se dejó ver en el último programa de 'El Hormiguero'.

Se trata de un innovador líquido formado por una mezcla de sustancias 100% orgánicas en una base de agua capaz de prevenir y extinguir incendios de todo tipo, y que fue inventado por el aragonés César Sallén.

Ecofire no es un producto realmente nuevo. De hecho, en EL ESPAÑOL - Omicrono lo dimos a conocer en el mes de febrero de 2023. Sin embargo, este invento vuelve a estar en el punto de mira tras los terribles incendios que han convertido a España en cenizas en agosto.

Ecofire basa su funcionamiento en que a partir de una temperatura de 100 ºC comienza a formarse una capa sólida aislante carboxílica refractaria que se adhiere a la superficie de un tamaño de unas 40 veces más ancho del material original.

Una capa que impide la transmisión del calor. Ecofire no es tóxico y es una solución que soporta temperaturas de -40 grados centígrados y hasta 65 grados, y el producto se degrada de forma manual. Además, destaca por su capacidad para apagar cualquier fuego, tanto industrial como forestal, de la forma más limpia posible.

César Sallén y @Marronhormi nos enseñan Ecofire, un producto que apaga el fuego y, además, hace desaparecer los residuos que se producen en la combustión #SusanaJoaquínEH pic.twitter.com/dQpMA7P6V6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 2, 2025

Sallén ya explicó a este periódico que su invento "se puede pulverizar sobre personas, animales y bosques sin ningún problema". Un producto líquido que se vende en formatos de varias capacidades para uso doméstico, forestal e industrial.

Ecofire no necesita de grandes cantidades para ser eficaz y hace que no sea necesario cambiar ninguno de los sistemas que utilizan hoy en día los cuerpos de bomberos y los equipos de extinción de incendios.

Según las pruebas realizadas por su creador, la eficacia de Ecofire es entre 30 y 40 veces superior al agua, y entre 6 y 10 veces más rápido a la hora de extinguir fuegos, dependiendo del tipo de material que se esté quemando.

Para retirar Ecofire de un producto basta con aplicar un poco de agua, ya sea directamente del grifo. Otra propiedad a destacar es que este material tras ser quemado, no deja residuos, dejando el elemento al que protege completamente intacto.