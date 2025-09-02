La predicción meteorológica, en riesgo por los recortes de Trump: desactiva satélites por medir la contaminación

Desde su llegada de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha tenido unos objetivos que han chocado en parte con agencias públicas como la NASA, a la que plantea reducir el presupuesto de forma drástica poniendo en riesgo importantes misiones. También en el espacio el uso de satélites para vigilar el tiempo y el cambio climático están en duda.

El nuevo gobierno quiere eliminar satélites de observación meteorológica por, según consideran los funcionarios, ir más allá de su función de predecir el clima. Por este motivo, se desconectarán dos instrumentos espaciales capaces de estudiar la contaminación terrestre y otros dos enfocados a medir la contaminación del agua y el aire.

Se exige que los instrumentos se centren exclusivamente en temas meteorológicos, pero la comunidad científica, como recoge The Washington Post, denuncia que la pérdida de datos climáticos perjudicará los pronósticos meteorológicos.

Se trata de dos términos diferenciados por los científicos: el tiempo atmosférico y el clima. El primero hace referencia a lo que ocurre al aire libre, los cambios en el día a día y según la hora del día a medida que interactúan las fuerzas atmosféricas. Por otro lado, el clima hace referencia al pronóstico a largo plazo del tiempo atmosférico, es decir, las condiciones meteorológicas que se esperan en una región un día determinado del año, si es invierno o verano.

A medida que el clima está cambiando a consecuencia del calentamiento del planeta, los fenómenos climáticos extremos dificultan la predicción tanto del clima como el estudio del tiempo atmosférico, en resumen, los pronósticos meteorológicos que avisan cuando bajan las temperaturas así como de huracanes que ponen en riesgo vidas.

El dióxido de carbono es el principal impulsor del calentamiento terrestre por sus concentraciones en la atmósfera en el último siglo y medio, su medición es crucial para comprender sus efectos. La misión de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) que se pretende cerrar incluye comprender y predecir los cambios en el clima, el tiempo y los océanos, así como conservar los ecosistemas marinos y la pesca.

El presupuesto planteado por la administración actual para la NASA considera que los instrumentos del Observatorio Orbital de Carbono son "dos misiones climáticas más allá de su misión principal". Este proyecto finalizará durante el año fiscal federal actual, que termina el próximo mes.

Según informan CNN y The Washington Post, la administración Trump está eliminando dos instrumentos del programa GeoXO, alegando preocupaciones económicas y el deseo de recortar la investigación climática. El programa se diseñó para reemplazar los satélites de la serie GOES-R. Uno estaba enfocado a monitorear la contaminación en tiempo real para medir la calidad del aire, mientras que el otro observaría las aguas costeras y los Grandes Lagos para su uso en la pesca recreativa y comercial.

En otros casos, las quejas de la comunidad científica han surtido efecto frenando el desmantelamiento de proyectos. A principios de año, el Pentágono anunció que dejaría de compartir datos satelitales en los que se recopilan las observaciones de la Tierra mediante microondas. El objetivo era actualizar su tecnología satelital, según informaron, pero los meteorólogos protestaron pues estos datos son clave para rastrear huracanes durante la noche, cuando otros satélites no pueden ver las tormentas por la falta de luz. Defensa cambió de idea y los datos se mantendrán disponibles hasta el próximo año.