Adiós a las avispas: el invento fabricado en España que las captura de forma segura y sin utilizar productos químicos

El verano y las altas temperaturas en España han traído de vuelta una de las principales amenazas para los humanos por su molesta picadura y para las abejas por su voracidad a la hora de colonizar sus ecosistemas: las avispas asiáticas, también conocidas como Vespa velutina. Un insecto que los apicultores tratan de atrapar de forma segura con diferentes trampas como Velituna Trap o BeeZen.

A ellas ahora se suma un invento de origen francés, pero fabricado en el País Vasco por el grupo Artzainak, llamado Ornetin UV. Se trata de una nueva trampa que está diseñada para atraer a las avispas asiáticas y que se basa en un modelo que la empresa —del mismo nombre— lanzó en 2021.

Ornetin UV introduce una innovación revolucionaria: un material reflectante de radiación ultravioleta (UV) que hace que este invento sea altamente visible para la avispa asiática, especialmente para las reinas fundadoras, quienes pueden detectarla desde mayor distancia.

Esta trampa ha estado en desarrollo durante cinco años y ha sido utilizada en pruebas en el campo para ir perfeccionándola gracias a la experiencia de innumerables usuarios, según señala la compañía en su página web.

Cabe recordar que la avispa asiática llegó a España en 2010 procedente de Francia y es un gran depredador de las abejas, responsables de la polinización de las plantas. Incluso está clasificada como una especie exótica invasora, por lo que acabar con ellas es vital para los apicultores.

Tecnología UV

Ornetin UV está basado en Ornetin, la primera trampa para avispas asiáticas de la empresa francesa. Cuenta con un diseño estético en forma de tapa que se enrosca en unos tarros de 100 milímetros de diámetro y atrapa eficazmente a estos insectos sin usar productos químicos.

Con la primera trampa de la empresa gala bastaba con colocar un poco de paja en el fondo del tarro y verter encima dos cucharadas de jarabe de azúcar. De esta forma, las avispas detectaban el olor y entraban en la trampa, quedando atrapadas. Una vez dentro, atraían a sus compañeras.

El invento de Ornetin que acaba con la avispa asiática. Ornetin Omicrono

Cuando la trampa está llena de avispas, el usuario apenas tiene que sumergirla en un cubo de agua y dejarla en remojo durante seis horas para después escurrirla, desenroscarla, vaciarla y limpiarla antes de volver a utilizarla.

En cuanto a la instalación, la compañía recomienda colocar la trampa en posición horizontal en el lugar que el usuario prefiera y dejarla. En el caso de Ornetin UV, este invento incorpora una revolucionaria característica.

La compañía ha añadido en este modelo un material tratado para reflejar la luz ambiental en el espectro visible para las avispas —especialmente en el rango UV-A, que es invisible para los humanos—. En comparación con las trampas convencionales, este tratamiento mejora la detección visual en más de un 80%.

También se ha mejorado la selectividad de los insectos gracias a un juego de boquillas intercambiables: un par para atrapar reinas u obreras de la avispa asiática, y otro par adicional para la Vespa orientalis, el avispón oriental.

La nueva trampa se crea mediante un proceso industrial de moldeo por inyección en polietileno de alta densidad (HDPE) reciclable, que es resistente a la intemperie y a los rayos UV. Además, dura muchos años, según la firma.

Otra de las ventajas de Ornetin UV es que apenas tiene mantenimiento, ya que basta con enjuagar la trampa bajo un chorro de agua para reutilizarla de nuevo. Por su parte, el tratamiento reflectante UV está integrado en el material y no se desgasta.

Dos métodos de captura

Según la temporada existen principalmente dos métodos de captura de estos insectos. En primavera, para atrapar a las reinas, la compañía aconseja retirar los tapones verdes de Ornetin UV y usar una boquilla azul, además de un cebo que mezcla jarabe de frutos rojos, cerveza rubia y vino blanco al 33% cada uno.

Aquí incluso aconseja instalar la trampa en posición vertical. En cuanto al verano y el otoño, es preferible usar los tapones verdes y verter cebo de jarabe de azúcar sobre un material absorbente, como la paja, además de colocar Ornetin UV en horizontal.

Ornetin cuenta con un amplio catálogo más allá de esta trampa, como otro dispositivo para luchar contra la avispa asiática ideal para los apicultores: un bozal que se instala en las colmenas y que protege a las abejas de sus peores enemigos.

Las colmenas son lugares muy animados entre cosechas, polinización y gestión interna, por lo que no conviene que depredadores como la avispa asiática entren y paralicen su actividad. Para ello, la empresa francesa ha creado un innovador accesorio.

Este bozal, en lugar de usar una malla convencional, emplea una placa de plexiglás con aberturas 10 veces más grandes que permite a las abejas entrar y salir en todas las direcciones.

Sin embargo, el ingenioso invento sí impide que las avispas asiáticas entren en las colmenas y desaten el caos. Además, se monta fácilmente y se coloca en la colmena en menos de 10 minutos, fijándola únicamente con un tornillo.