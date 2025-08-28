La IA de Microsoft llega a los televisores y monitores de Samsung: Copilot recomienda películas y responde dudas

Encontrar nuevas películas o series para ver ya no supondrá horas dando vueltas por el inmenso catálogo de distintas plataformas de streaming. La inteligencia artificial ha llegado para ejercer de experto en cine en cada casa y aportar información extra a los contenidos que se ven en televisores y monitores, entre otras funciones de apoyo.

Diferentes asistentes virtuales se integran en los televisores de las principales marcas. A los modelos de Samsung llega ahora Copilot, la IA de Microsoft. Esta novedad comienza a integrarse en la línea de televisores y monitores inteligentes Samsung de 2025. Al asistente se le podrán hacer preguntas generales, pero también cuestiones relacionadas con programas de televisión o películas.

Una nube esponjosa y sonriente habla desde la pantalla del televisor, es la nueva apariencia de Copilot presentada el mes pasado. Con un tono beige, este elemento etéreo flota y rebota en la pantalla mientras la boca se mueve al ritmo de las respuestas generadas por la IA.

Copilot en los televisores Samsung Microsoft Omicrono

Copilot ahora tiene cara, un rostro amable con el que acercarse al usuario en cada interacción. Esta versión animada del asistente de IA que Microsoft ha creado con los modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI.

Para localizarlo, estará siempre disponible en la pantalla de inicio del sistema operativo Samsung Tizen, Samsung Daily Plus y Click to Search. También es posible solicitar la ayuda de Copilot mediante comandos de voz, los cuales se registran pulsando el botón del mando a distancia para activar el micrófono.

Microsoft indica que puedes iniciar sesión en la aplicación para disfrutar de una experiencia Copilot más personalizada, que permite al asistente de IA consultar tus conversaciones y preferencias anteriores.

Copilot ya está disponible en los televisores Samsung 2025, incluyendo los modelos Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro y The Frame, así como en los monitores inteligentes M7, M8 y M9. Microsoft ya anunció planes para incorporar Copilot también a los televisores LG.

Imagen de Copilot AI Microsoft El Androide Libre

No es el único asistente al que consultarle por la próxima serie de televisión a la que engancharse. Samsung actualizó recientemente su asistente Bixby en sus propias pantallas. Esta ayuda se puede utilizar incluso cuando la pantalla está apagada, sin comandos, sin menús y sin escribir.

Por su parte, Amazon también ha desarrollado su nuevo asistente Alexa+ para que sea más inteligente y, entre otras opciones, sirva de guía en los televisores. Incluso Google presentó este año en el CES de Las Vegas las novedades que está preparando para su sistema operativo de televisión en el que Gemini podrá realizar búsquedas de series y películas de manera natural e incluso realizar preguntas generales y ver el resultado explicado en la pantalla del televisor.