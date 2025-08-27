El puente más alto del mundo supera una importante prueba de carga: tiene casi 3 km de largo y está a 625 m de altura

En China, concretamente en la provincia de Guizhou, al suroeste del país, se ha construido el que está considerado como el puente más alto del mundo, con una longitud de 2,89 kilómetros y a 625 metros de altura. Una infraestructura que acaba de superar una importante prueba de carga.

Se trata del puente del Gran Cañón de la ciudad de Huajiang, en Guizhou, zona en la que más del 90% del territorio es terreno montañoso, con barrancos profundos y un río, el Beipan, que esculpe uno de los desfiladeros; lo que dificulta el tránsito humano.

El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, surgió para acabar con este problema y está a punto de abrirse oficialmente al superar recientemente una prueba de carga clave que permitió comprobar el peso del tráfico.

El puente del Gran Cañón de Huajiang en China. Xinhua/Tao Liang Omicrono

Una prueba de carga que resultó satisfactoria y que incluyó ensayos tanto estáticos como dinámicos. En ella, un total de 96 camiones pesados, con un peso combinado de 3.300 toneladas, entraron en grupos por la cubierta del puente en una lenta procesión y se estacionaron en unos lugares designados.

Mientras que más de 400 sensores repartidos por todo el puente registraban cualquier mínimo cambio en el vano principal, los cables, los tirantes y en las torres. La prueba duró cinco días y confirmó algunos detalles clave del puente.

Por ejemplo, validó la resistencia estructural, la rigidez y el rendimiento dinámico del puente, que cumplían con las normas de seguridad. Ahora se espera que esta infraestructura abra oficialmente sus puertas al tráfico a finales del próximo mes de septiembre.

"Este puente es una hazaña de ingeniería sin precedentes", señala Zhaoming, director del proyecto de construcción del puente, en un comunicado. También asegura que el equipo superó retos durante su construcción, como fuertes vientos o el control de la temperatura en los vertidos de hormigón, entre otros.

El puente del Gran Cañón de Huajiang en China. Xinhua/Tao Liang Omicrono

La construcción de este puente comenzó en enero de 2022 y el vano principal se unió a principios de 2025. Cuando abra, esta infraestructura contará con una longitud total de 2.890 metros, un tramo central de 1.420 metros y se elevará desde la cubierta hasta el agua a 625 metros.

Una altura que lo convierte en el puente más alto del mundo. Además de sus características, este puente será clave para los residentes locales, ya que el trayecto a través del cañón se reducirá a tan sólo dos minutos, cuando antes duraba dos horas.