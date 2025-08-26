Este coche eléctrico acaba de batir 25 récords mundiales: ha recorrido más de 40.000 km en ocho días con pilotos de F1

El vehículo eléctrico Concept AMG GT XX acaba de dar la vuelta al mundo virtualmente en poco más de una semana. Dando vueltas en la pista de Nardò durante poco más de una semana, este equipo ha conseguido convertir el vehículo eléctrico en el modelo más rápido en recorrer entre 2.000 y 40.075 km.

El Mercedes-AMG GT XX ha establecido hasta 25 récords de resistencia de vehículos eléctricos en Nardò, incluidos 40.000 kilómetros en 7,5 días, son unos 1500 kilómetros más que el anterior marcador del récord, según indica RoadTrack. Mercedes-AMG afirma tener planes para poner en producción la arquitectura AMG.EA el próximo año.

Para conseguir esta hazaña, el coche dio vueltas al circuito alemán de Nardò durante 7,5 días, parando solo para recargar. Mercedes utilizó dos prototipos GT XX y ambos consiguieron completar 3.177 vueltas a la pista de 12,68 km. Ambos completaron las vueltas, con solo dos de diferencia. Al lograr ese récord, ha superado los 24 restantes.

Mercedes-AMG GT XX Mercedes-AMG Omicrono

Mientras daban vueltas, los coches establecieron los récords de mayor distancia recorrida por un vehículo eléctrico en 12-168 horas y también marcaron el hito del vehículo eléctrico más rápido en recorrer entre 2.000 y 40.075 km.

Esta última distancia se ha marcado para la prueba inspirándose en "La vuelta al mundo en ochenta días", la novela de Julio Verne, donde Phileas Fogg marca ese recorrido en globo alrededor del ecuador. El AMG GT XX Concept ha conseguido completar el recorrido exactamente en solo 7 días, 13 horas, 24 minutos y 7 segundos.

HISTORY MADE!! Proud to have been part of this project seeing the @MercedesAMG GT XX Concept Car traveled over 40,000 km in less than 8 days. That’s the same as lapping the entire world in that time 🌍

Congrats team 👏 pic.twitter.com/s4gzxFyKyQ — George Russell (@GeorgeRussell63) August 25, 2025

Un equipo de pilotos profesionales como la estrella F1 Georges Russell trabajaron en turnos de dos horas para conseguir esta tanda de récords. Cada piloto tenía la tarea de llevar el coche a 299 km/h y mantener esa velocidad durante el mayor tiempo posible. El coche tiene una velocidad máxima declarada de 368 km/h.

La configuración de este vehículo se basa en un trío de motores de flujo axial, que se desarrollaron con la subsidiaria de Mercedes-Benz, YASA. Estos motores son más densos en potencia que una configuración tradicional y con la ventaja adicional de ser más ligeros y compactos.

Dos de estos motores están empaquetados juntos en el eje trasero del AMG para crear una unidad de accionamiento eléctrico de alto rendimiento, donde se integra una caja de cambios. Por otro lado, el tercer motor se localiza en la parte delantera para proporcionar potencia cuando es necesario, además de la tracción.

A esto se suman las exclusivas celdas NCMA cilíndricas refrigeradas por líquido conforman la batería, que admite velocidades de carga de hasta 850 kW. Mercedes-AMG dice que esta configuración es buena para más de 1341 hp.