El sistema con sello español que cambiará la construcción: levanta viviendas un 70% más rápido y un 30% más baratas

Las altas temperaturas y los incendios forestales están marcando este verano en España, convirtiéndolo en uno de los peores de los que se tienen registros en cuanto a superficie quemada. Con casi 400.000 hectáreas arrasadas por las llamas, la virulencia del fuego ha obligado a la evacuación de miles de personas y ha dejado un panorama desolador en Galicia, Extremadura o Castilla-León.

Ante esta situación, la necesidad de reconstruir las viviendas y la vida de los afectados se convierte en una prioridad urgente, lo que exige soluciones constructivas que aceleren los plazos y optimicen los recursos sin sacrificar la calidad. Es en estos casos en los que los avances de la tecnología, como las microfábricas móviles y robots controlados con IA, emergen como aliados fundamentales para acelerar y abaratar la reconstrucción.

Un ejemplo de ello es la iniciativa liderada por la compañía estadounidense de robótica ABB y Cosmic Buildings, una empresa que diseña y vende pequeñas casas modulares totalmente personalizables.

Ambas se han unido para reconstruir viviendas de forma más rápida, segura y barata en las zonas devastadas por los incendios forestales que destruyeron 16.000 edificios en varios barrios de Los Ángeles en enero de este mismo año.

"Juntos, Cosmic y ABB Robotics están reescribiendo las reglas de la construcción y la recuperación de catástrofes", afirma Marc Segura, el ingeniero español que preside la División Robótica de ABB. "Al integrar nuestros robots y tecnologías de gemelo digital en la microfábrica móvil impulsada por IA de Cosmic, estamos permitiendo una automatización de precisión en tiempo real ideal para sitios remotos y afectados por desastres".

Microfábricas robóticas

El núcleo de esta innovación es una microfábrica robótica móvil que se puede transportar y desplegar directamente en las zonas afectadas. Esta instalación alberga los sistemas necesarios para construir estructuras modulares in situ, ofreciendo una respuesta ágil a la necesidad de vivienda.

La primera de estas unidades ya está operando en Pacific Palisades (California), una de las comunidades más afectadas por los incendios, y su ambicioso objetivo es construir 100 viviendas antes de 2027.

La fábrica robótica para construir casas de ABB Robotics y Cosmic Buildings

Dentro de estas fábricas temporales o efímeras, los robots IRB 6710 de ABB son los encargados de ejecutar las tareas de construcción con una precisión milimétrica. Estos brazos robóticos, habitualmente utilizados en la industria del automóvil por su robustez y fiabilidad, se adaptan para cortar, manipular y ensamblar los componentes de las viviendas.

Su capacidad de carga y gran alcance les permiten manejar con precisión los paneles y las estructuras que después sirven para levantar las casas modulares.

El brazo robótico que ensambla las piezas para construir viviendas ABB Robotics Omicrono

Detrás de cada paso hay un cerebro que guía a estos robots, que combina varias soluciones de software de última generación. Por un lado, la plataforma de Modelo de Información de Construcción (BIM) de Cosmic, basada en inteligencia artificial, gestiona el diseño, la ingeniería y la logística de todo el proyecto. Por otro lado, el software RobotStudio de ABB crea un gemelo digital de todo el proceso.

Así, los responsables del proyecto disponen de una simulación virtual completa de la construcción, que permite planificar y verificar cada paso antes de que los robots físicos comiencen a trabajar, minimizando así los errores y optimizando la secuencia de montaje.

Más rápido y barato

La principal ventaja de este sistema es la drástica reducción en los plazos y los costes comparados con los de la construcción convencional. Según ABB Robotics, la automatización permite reducir el tiempo de construcción en un 70% y los costes en aproximadamente un 30%.

Esto es crucial en un escenario posterior a cualquier catástrofe, cuando las familias necesitan un hogar lo antes posible y a menudo enfrentan dificultades económicas. En el caso que nos ocupa, de acuerdo con las estimaciones de ambas empresas, las viviendas pueden empezar a entregarse en tan solo 12 semanas a un precio de coste de entre 550 y 700 dólares por m2 (entre 470 y 600 euros al cambio), por debajo de los más de 800-1000 dólares (entre 690 y 860 euros) habituales en Los Ángeles

Una de las viviendas producidas en la microfábrica ABB Robotics Omicrono

Además de la velocidad, este método mejora la calidad final y tiene un enfoque mucho más sostenible que la construcción convencional. El proceso automatizado minimiza la generación de residuos, un problema habitual en las obras convencionales.

La precisión robótica garantiza que cada componente encaje a la perfección, lo que resulta en estructuras más sólidas y con un mejor aislamiento térmico y acústico.

La iniciativa también aborda uno de los grandes desafíos del sector: la escasez de mano de obra cualificada. "Ante la escasez de mano de obra y el aumento de los costes, esto demuestra cómo la automatización puede transformar la construcción de viviendas, construyendo de forma más rápida, segura e inteligente", afirma Marc Segura.

Los robots se encargan de las tareas más pesadas y repetitivas, permitiendo que los operarios humanos se centren en labores de supervisión y en trabajos que requieren una mayor especialización.

¿Cómo son las casas?

En la página web de Cosmic Buildings se muestran algunos de sus modelos más habituales, aunque insisten en señalar las posibilidades casi infinitas de personalización que ofrecen. El modelo Cosmic One es uno de sus máximos exponentes, con un tamaño de 35 metros cuadrados con salón, baño y una habitación, además de un sistema de reciclado de aguas residuales y suministro de agua.

Una de sus grandes ventajas, que permite instalarla en zonas sin suministro eléctrico, es su carácter autosuficiente. Dispone de un eficaz sistema fotovoltaico que puede incluir hasta 10 paneles solares, proporcionando hasta 4 kW en corriente continua.

La minicasa Cosmic One. Cosmic Buildings Omicrono

Para complementar la generación de energía, también cuenta con baterías con capacidad de hasta 5 kWh, que aseguran el suministro eléctrico constante. Incluso disponen de una gestión inteligente del consumo gracias a un sistema de panel eléctrico avanzado, que permite una administración eficiente de la energía desde una aplicación móvil.

Cosmic One también ofrece una gran eficiencia térmica. Para ello cuenta con un aislamiento superior en muros, techo y suelo, lo que permite mantener una temperatura agradable minimizando la pérdida de calor. La compañía señala en su web que también incluye una filtración inteligente que purifica el aire fresco entrante mediante luz ultravioleta y filtros HEPA, eliminando los contaminantes externos.