La NASA recurre a la IA para estudiar el Sol: puede predecir peligrosas tormentas solares con horas de antelación

Las tormentas solares son una amenaza en aumento contra la vida moderna en la Tierra tan dependiente de la tecnología que ofrecen satélites y sistemas de comunicación. La NASA ha anunciado un nuevo sistema de código abierto basado en inteligencia artificial que ayudará a predecir estas erupciones y otros fenómenos con horas de antelación.

Cuando el Sol libera de forma repentina energía, esta interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra. La mayoría son de intensidad moderada, pero una potente tormenta solar puede causar estragos en las telecomunicaciones y otros sistemas terrestres. Un riesgo que choca con el aumento de satélites en la órbita terrestre con constelaciones como las de Starlink que ofrecen conexión a internet.

La frecuencia e intensidad de estas tormentas solares se está incrementando a medida que el Sol se aproxima a su fase más activa, que se denomina "máximo solar". Igual que ocurre con otros fenómenos climáticos intensos en la Tierra, adelantarse puede ser una ventaja para protegerse.

La actividad solar real en la franja superior y la predicción de Surya debajo. NASA Omicrono

La NASA ha contado con la colaboración de IBM y otras entidades para el desarrollo de Surya. Este sistema se basa en inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos solares. El objetivo final es ayudar a los científicos a comprender mejor las erupciones del astro rey y predecir el clima espacial que supone una amenaza para satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación.

El modelo ayuda a los científicos a predecir cómo la radiación ultravioleta del Sol afecta a la atmósfera superior de la Tierra. También se puede usar para proporcionar alertas tempranas a los operadores de satélites. Sus resultados iniciales superan los parámetros existentes en un 16%.

Esto se consigue generando predicciones visuales de las erupciones solares con dos horas de anticipación. La IA utiliza la enorme base de datos a largo plazo del Observatorio de Dinámica Solar. Durante 15 años ha registrado de forma ininterrumpida y en alta resolución la actividad solar. Captura de imágenes cada 12 segundos en múltiples longitudes de onda, además de mediciones precisas del campo magnético.

El código de este programa se ha publicado open source en HuggingFace y GitHub para que la comunidad científica y los desarrolladores de aplicaciones puedan probar y explorar este modelo en busca de soluciones y saquen todo el partido al conjunto de datos del Observatorio de Dinámica Solar.

Erupción solar. NASA

A diferencia de los sistemas de IA tradicionales, que requieren un etiquetado exhaustivo, Surya aprende directamente de los datos solares sin procesar: "se adapta rápidamente a nuevas tareas y aplicaciones", explica la NASA.

La utilidad de este sistema no se limita a la predicción de la actividad de erupciones solares, Surya también puede realizar seguimiento de regiones activas, predecir la velocidad del viento solar e integrar datos de otros observatorios, como los obtenidos de la sonda Parker de la NASA o misiones europeas. Más allá de la vigilancia y estudio del Sol, Surya sienta las bases para iniciativas similares basadas en IA en diversos campos.