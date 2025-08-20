Cómo se traslada un edificio entero a varios kilómetros de distancia: de la iglesia sueca de Kiruna a un colegio en Shanghái

Los trabajadores revisan el traslado de la iglesia de Kiruna en un vehículo diseñado para la ocasión. EFE Omicrono

Ver circular por carretera a un edificio completo es un espectáculo que da para rodar una serie documental. Este costoso proceso suele ser la última opción para salvar construcciones de gran valor, por muy grandes que sean. El último ejemplo, y uno de los más curiosos, es esta iglesia centenaria de Suecia.

La iglesia de Kiruna ha captado todas las miradas en su recorrido de 5 kilómetros por las carreteras del Ártico. Es uno de los edificios más emblemáticos de Suecia y este martes ha emprendido un viaje de dos días hacia su nuevo hogar, que está siendo seguido con gran expectación por miles de ciudadanos suecos a través de distintos canales de YouTube.

La expansión de la mina de hierro subterránea más grande del mundo de la empresa LKAB no solo ha obligado a trasladar este edificio histórico, también supone la reubicación de miles de personas y edificios de la ciudad de Laponia.

Traslado de la iglesia de Kiruna en Suecia EFE Omicrono

LKAB afirma que unas 3.000 viviendas y unas 6.000 personas necesitan ser trasladadas. Esta mina produce el 80% del mineral de hierro extraído en Europa. El cambio en la zona permite ampliar la explotación de Kiruna durante las próximas décadas, informa Reuters.

La región afectada por la mina es tierra tradicional sami, la comunidad indígena tradicional de Suecia que se ha dedicado al pastoreo de renos allí durante miles de años, pero la expansión de la mina también afecta a esta actividad.

Cómo trasladar un edificio entero

Levantar las 600 toneladas de esta iglesia de madera intentando causar el menor daño posible a su estructura y materiales de 113 años de antigüedad es un reto importante.

La principal técnica para elevar un edificio desde sus cimientos sin tener que desmontarlo consiste en instalar bajo el mismo una estructura temporal de vigas de acero. Esta se suele apoyar en un sistema de gatos hidráulicos. Pero primero es necesario excavar el suelo colindante e incluso retirar posibles árboles del camino.

Una vez se ha hecho espacio en el suelo, se insertan las vigas de acero para dar soporte a la base del edificio, para que la estructura se vea afectada lo menos posible por la falta de suelo en el trayecto. A medida que se eleva, se agregan también soportes de madera para estabilizarlo.

Una vez estabilizado, el vehículo encargado de realizar el desplazamiento depende en gran medida del tamaño de la construcción y la distancia a recorrer. De esta forma, se puede optar por plataformas que circulen por carreteras o raíles que sirvan al edificio para deslizarse unos pocos metros. En el caso de Kiruna, el vehículo especialmente diseñado para la ocasión tiene 224 ruedas y es capaz de desplazarse a 0,5 km/h.

La dificultad no solo radica en levantar la estructura sobre el remolque, la empresa que opera la mina LKAB ha pasado el último año ampliando la carretera para poder hacer el recorrido sinuoso de 5 kilómetros hasta el centro de la ciudad de Kiruna, donde se ubicará la iglesia a partir de ahora.

Ya en su nueva ubicación, el edificio debe depositarse sobre la zona previamente cimentada a medida. La construcción desciende invirtiendo el proceso de elevación, es decir, usando nuevamente los gatos hidráulicos en este caso. Por último, se asegura la base con pernos y fijaciones adicionales. El paso definitivo consiste en conectar de nuevo los servicios de electricidad, agua y gas presentes en el edificio.

Las 600 toneladas de esta iglesia europea no le hacen sombra a otros edificios que también han tenido que ser reubicados en el mundo, como la escuela de 7.600 toneladas de Shanghai. Se necesitaron 18 días para moverla solo 62 metros. Este monstruo arquitectónico se desplazó a una velocidad de 0,14 metros por hora sobre 198 patas robóticas.

En Europa también se han visto traslados de este tipo en las últimas décadas. En 2012, la fábrica Maschinenfabrik Oerlikon de Zúrich se trasladó 60 metros. Para mover sus 6.200 toneladas se usaron raíles y globos de helio. Gracias al empuje vertical de los globos y al empuje neumático de pistones horizontales, el edificio tardó apenas unas horas en recorrer aquella distancia, lo que supone todo un hito de ingeniería al más puro estilo Up, la película de Pixar.