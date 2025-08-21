El invento para disfrutar de los festivales de forma segura: un tatuaje que detecta drogas en las bebidas en tan solo un segundo

Una mujer con una bebida en un festival de música. Globelet/Unsplash Omicrono

Los tatuajes electrónicos parecen ciencia ficción, pero son una realidad que ya se están probando para registrar el historial médico de los usuarios o medir la presión arterial. Una tecnología que también se puede utilizar para disfrutar de forma segura de los festivales de música, que tanto abundan en España.

Eso es lo que propone un equipo de investigadores de la Universidad Sungkyunkwan de Corea del Sur: han creado un nuevo tatuaje inteligente temporal que puede detectar drogas no deseadas en las bebidas en tan solo un segundo.

Un tatuaje que podría salvar vidas al detectar la presencia de GHB (gamma hidroxibutirato), una droga de sumisión química que es una de las más utilizadas por los agresores sexuales para adulterar bebidas alcohólicas y anular la voluntad de una persona sin su consentimiento.

El 'Plan Nacional sobre Drogas' del Ministerio de Sanidad explica que el GHB, también conocido como "éxtasis líquido", es un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia.

Una droga que circula en forma de líquido transparente y cuyos efectos varían mucho de una persona a otra, pudiendo llegar a producir somnolencia, obnubilación, dolor de cabeza, confusión e, incluso, depresión respiratoria, ideas delirantes, alucinaciones o coma.

Cambia de color

Consumir una bebida adulterada con drogas como GHB o Rohypnol en un entorno social es un peligro omnipresente, incluso entre amigos y conocidos. Estas sustancias son incoloras e insípidas, y la única manera de protegerse es usando tiras o tarjetas especializadas para detectar su presencia.

Gracias a sus propiedades, estas pruebas analizan las bebidas y cambian de color cuando se exponen a estas drogas. Sin embargo, los investigadores surcoreanos destacan que las pruebas actuales a menudo son invisibles o tardan minutos en informar de un resultado, lo que añade un peligro adicional.

El tatuaje inteligente que detecta drogas no deseadas en las bebidas.

Con el objetivo de obtener una prueba de acción rápida para GHB, los científicos han desarrollado un tatuaje temporal inteligente que se aplica en la piel mediante una pegatina y que está basado en materiales sensibles a compuestos químicos.

El tatuaje cambia de color al entrar en contacto con trazas de GHB y no resulta incómodo ni invasivo. Al contrario, este invento llega como una solución accesible, económica y muy práctica en forma de una pequeña calcomanía para la piel que permite disfrutar de una noche segura.

La base del tatuaje es PDMS (polidimetilsiloxano), un polímero flexible que se adapta a la piel y resiste al agua, la fricción y los movimientos naturales del cuerpo. Para crear la calcomanía, los investigadores colocaron un molde sobre una fina película de plástico decorada con diseños similares a tatuajes.

En ese molde vertieron una mezcla de gel que contenía un receptor químico que se enrojece al detectar GHB. Después, cubrieron el reverso de la pegatina con una solución de pegamento diluido para que se adhiriera a la piel, como señalan en su estudio publicado en ACS Publications.

El funcionamiento del tatuaje es sencillo y eficaz. Se aplica en la piel —normalmente en el antebrazo— y se puede activar con tan solo una gota de bebida. Si detecta la presencia de GHB pasa de amarillo a rojo en tan solo un segundo.

El color rojo supone una señal clara y rápida que permite a los usuarios actuar rápidamente. Los investigadores explican que el cambio de color no es reversible y que permanece visible durante 30 días, lo cual podría ser importante si se necesita como prueba de manipulación.

Ampliar su utilidad

Los investigadores surcoreanos ya han probado su tecnología en una variedad de experimentos en laboratorio, pudiendo comprobar la capacidad del tatuaje temporal inteligente para detectar pequeñas cantidades de GHB en diversas bebidas.

Por ejemplo, los científicos añadieron GHB a bebidas como cerveza, whisky, vodka, café y soju —una bebida alcohólica coreana—. En tan sólo un segundo, el tatuaje inteligente detectó la droga en todas ellas.

Esquema del funcionamiento del tatuaje inteligente que detecta drogas no deseadas en las bebidas.

Y lo hizo en un amplio rango de concentraciones, incluso por debajo de un nivel que induciría síntomas fisiológicos graves: es capaz de detectar 0,01 microgramos de GHB en 1 mililitro de bebida. Además, los investigadores afirman que su invento es económico y fácil de fabricar.

Incluso apuntan que podría estar disponible comercialmente pronto. Un tatuaje temporal inteligente que cuenta con un gran potencial para salvar vidas y para utilizarse en diferentes contextos, desde en bares hasta discotecas, festivales o fiestas universitarias.

En estos lugares, el consumo de alcohol y la multitud generan condiciones propicias para este tipo de delitos. Frente a otras alternativas ya existentes, el tatuaje permite a los usuarios actuar antes de beber, y no después.

Ahora, los investigadores están trabajando en ampliar la utilidad de su invento, por lo que están estudiando cómo incorporar sensores que localicen otras sustancias, como el flunitrazepam o la ketamina.

También barajan la posibilidad de integrar los materiales de su tatuaje temporal inteligente en joyas, accesorios o ropa para dar paso a una nueva generación de wearables con un enfoque preventivo.