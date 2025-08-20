El genial invento de un joven estudiante para instalar placas solares en las ventanas sin necesidad de obras

La instalación de placas solares en las viviendas se ha convertido en una de las soluciones más recomendables para reducir las facturas de la luz a final de mes. Sin embargo, esta inversión no está al alcance de todo el mundo, tanto por su coste inicial como por las condiciones que requiere de la propia vivienda para poder instalar los paneles.

Según un informe de 2024 de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica), elaborado por SotySolar y Aiko Energy, el 22% de los propietarios españoles tiene instaladas placas solares o han iniciado el proceso para realizar este trámite. Es algo habitual en viviendas unifamiliares, pero tanto los pisos como las viviendas de alquiler se están quedando atrás en este nuevo mercado.

La mayor parte de la población vive en apartamentos, donde es más complicada su instalación, ya que requiere que los vecinos se pongan de acuerdo para colocar las placas en el tejado. Por otro lado, si un solo piso quisiera poner paneles en su balcón o ventanas, tendría que pedir permiso a la comunidad y, en caso de estar alquilado, solicitar al casero unas obras que seguramente no aprobará.

Precisamente en España, el INE (Instituto Nacional de Estadística) calculó que en 2024 los hogares en alquiler representaban un 20,4% del total. La situación de la vivienda se suma a temperaturas más extremas todo el año, lo que supone un alto consumo eléctrico sin la ayuda de energías renovables.

En respuesta han surgido diferentes alternativas, como los modelos para balcón que vende Leroy Merlin, que se instalan fácilmente sin necesidad de contar con ayuda de técnicos o estructuras complejas. No son las únicas opciones.

Solaris, kit de energía solar para ventanas James Dyson- Moritz Mayr Omicrono

Desde Europa llegan innovaciones como Solaris, un kit solar fácil de colocar en cualquier ventana y diseñado por un estudiante austriaco que quiere llevar esta tecnología a todos los hogares, también los de alquiler.

Solaris es la obra de Moritz Mayr, que ha participado en los James Dyson Award. "La idea inicial era usar el panel solar como una especie de vela, colocada sobre la ventana. Pero los primeros prototipos de espuma y las entrevistas con usuarios lo dejaron claro: la gente no quiere impedir que la luz solar entre en sus casas, y la estructura era demasiado compleja e inestable", explica el inventor.

¿Cómo funciona?

El prototipo final diseñado por Mayr se instala en el marco de la ventana sin depender de herramientas ni tener que hacer cambios en la estructura del edificio. Además, el panel solar es orientable, y es capaz de generar y almacenar energía desde cualquier ventana.

El sistema se fija en el interior del marco de la ventana con dos ganchos que se sujetan bajo el alféizar con tornillos. Éste puede ser el único punto de conflicto entre inquilinos y sus respectivos caseros.

El sistema de agarre sostiene la estructura, fabricada mediante impresión 3D y sujeta por varillas huecas de aluminio, en la que se integran los módulos solares. "Opté por piezas de plástico reciclado por su sostenibilidad y utilicé piezas industriales disponibles comercialmente para garantizar la reparabilidad y un bajo coste de producción", afirma Mayr.

Las varillas son las que sostienen las piezas clave del kit, desde los módulos solares hasta el cargador para recargar baterías externas. El proyecto también incluye un macetero para no renunciar a decorar la fachada con plantas.

Solaris, kit de placas solares para la ventana Moritz Mayr

Lo fácil es pensar que basta con colocar un ligero módulo solar en la persiana o la contraventana, pero la eficiencia de estos equipos depende en gran medida de la orientación al sol. Como los girasoles, los paneles en granjas solares suelen inclinarse a lo largo del día para seguir al astro desde su salida hasta su puesta al final del día.

Por eso, Mayr ha optado por un modelo que cuelga de la fachada en posición perpendicular. Además, es posible orientar la estructura mediante una polea con trinquete. No es un sistema automático, esta opción llegaría con próximas revisiones.

Una vez se ha generado la energía, esta no tiene por qué consumirse si no es necesario, ya que es posible almacenarla para usarla más adelante. Solaris integra cargadores compatibles con pilas de distintos tamaños que se pueden usar para alimentar mandos, linternas, GPS o pequeños dispositivos no conectados a la red eléctrica.

Todavía hay muchos dispositivos que hacen uso de estas pilas, aunque la tendencia dentro de la industria tecnológica es desecharlas a cambio de baterías recargables como las de los móviles. Para este caso, Solaris incluye un módulo de carga con un paquete de 3 baterías 18650, que el usuario puede transportar y usar como una batería externa.

Diseño de poleas y varillas de aluminio de Solaris James Dyson- Moritz Mayr Omicrono

Por el momento, se trata de un prototipo aún en desarrollo. Y, como es lógico, su inventor quiere poner a prueba esta idea en entornos reales antes de lanzar al mercado su innovación. "Mi próximo objetivo es construir un prototipo funcional 1:1 y probarlo en apartamentos de verdad", añade.

La mayoría de las piezas de plástico están hechas de PETG o PLA reciclados. El resto de los elementos se componen de materiales como el aluminio, además de los tornillos y rodamientos necesarios para su montaje. La simplicidad de estas piezas promete reparaciones sencillas y asequibles, a diferencia de otros equipos de energía solar para hogares cuyo mantenimiento requiere una inversión mayor.

"Una versión más avanzada podría incluir seguimiento solar automatizado o conectar varios módulos a un sistema de baterías interior más grande, creando una red lista para usar de unidades solares instaladas en ventanas", concluye Mayr.