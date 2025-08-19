Google apuesta por la energía nuclear: anuncia el primer reactor modular que alimentará sus centros de IA en EEUU

El uso tradicional de internet ya suponía una importante carga de trabajo para los centros de datos que lo sustentan, pero con la explosión protagonizada por la inteligencia artificial la demanda de estas instalaciones ha crecido con lo que ello conlleva en el consumo de energía, agua y espacio. La solución parece estar en la generación de energía nuclear, en concreto, de pequeños reactores modulares (SMR).

Google ha anunciado que el "primer despliegue del reactor nuclear avanzado de Kairos Power" estará en la planta Hermes 2 en la región de Oak Ridge, Tennessee. Esta será la primera planta nuclear dentro del nuevo contrato de compraventa de energía (PPA) que Google firmó entre Kairos Power y la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA).

Supone el primer paso de un acuerdo anunciado en octubre del año pasado. El primero del mundo para comprar energía de múltiples reactores modulares pequeños para satisfacer la demanda de electricidad de los centros de inteligencia artificial de Google.

Fotomontaje de una central nuclear y el logo de Google. Unsplash/N.C. Omicrono

El objetivo sigue siendo construir un primer reactor para 2030; al que le seguirían otros despliegues adicionales hasta 2035. Pero este primer avance, marca la primera compra de electricidad de un reactor avanzado GEN IV por parte de una empresa de servicios públicos estadounidense, como indican en el comunicado.

Google explica que "TVA (la Autoridad del Valle de Tennessee) comprará electricidad de la planta Hermes 2 de Kairos Power, programada para comenzar a operar en 2030. En esta fase inicial de la colaboración, adquiriremos atributos de energía limpia de la planta a través de TVA para ayudar a alimentar nuestros centros de datos en la región con energía limpia de origen local, todas las horas de todos los días".

De esta manera, se comprará un total de 500 megavatios de energía de seis a siete reactores nucleares, que es menor que la producción de los reactores actuales. Las grandes tecnológicas estadounidenses apuestan, como parte de la solución a largo plazo, en la construcción de pequeños reactores modulares (SMR) para dar suministro a estos datos.

Actualmente hay más de 11.000 data centers en todo el mundo. Estos representan el 4% del consumo global de electricidad y seguirá creciendo. Se prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos estadounidenses se triplique entre 2023 y 2030, lo que requerirá unos 47 gigavatios de nueva capacidad de generación, según las estimaciones de Goldman Sachs.

Interior de las instalaciones del centro de datos de Google en Hamina, Finlandia Google Omicrono

Esta tecnología es más compacta y garantizaría un suministro más barato sin emisiones contaminantes, aunque apenas han comenzado a desarrollarse. A corto plazo las plantas nucleares se postulan como importantes fuentes de energía. También Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha recurrido a esta fuente de energía para nutrir al centro de datos con el que entrenará su IA, aunque con algún contratiempo por el camino.