La tecnología española clave en la lucha contra los incendios: "Podemos anticiparnos al fuego antes de que se declare"

En un contexto marcado por los graves incendios que están afectando a buena parte de España, la tecnología emerge como un aliado fundamental para cambiar el paradigma de la lucha contra el fuego. Y más aún teniendo en cuenta que hoy 18 de agosto es el Día Mundial de la Prevención de Incendios.

El aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas, consecuencias directas del cambio climático, hacen que los incendios forestales sean cada vez más virulentos y difíciles de extinguir, obligando a las administraciones a buscar nuevas estrategias para hacerles frente.

“La lucha contra los incendios ya no se libra solo en el terreno, sino también en el mundo digital" afirma Laura Moreno Sánchez, responsable Global de Distribución de Energía en Minsait (Indra Group). "Gracias a tecnologías como la inteligencia artificial, los sensores ambientales o las imágenes satelitales, hoy podemos anticiparnos al fuego antes de que se declare”.

Sinergia de tecnologías

Más allá de soluciones como los camiones cisterna o Foca, Alfa y Tango, los tres aviones que luchan contra los incendios y descargan hasta seis toneladas de agua, se necesitan desarrollos tecnológicos basados en centros de datos y redes conectadas. El objetivo es ser capaces de detectar patrones de riesgo para adelantarse a la aparición de las primeras llamas y, en caso de incendio, actuar rápidamente para sofocarlas.

Este objetivo de Indra y su filial digital Minsait se basa en el concepto de las blended technology, la integración estratégica de múltiples soluciones tecnológicas avanzadas que operan de forma coordinada para crear un sistema unificado y más potente.

Smart Wildfire Detection

No se trata simplemente de usar varias herramientas a la vez, sino de fusionarlas de tal manera que sus capacidades individuales se complementen y potencien mutuamente, dando como resultado una solución más completa y eficaz que la suma de sus partes.

En el caso de los incendios, y sobre todo cuando hablamos de esta nueva generación de fuegos más voraces, rápidos y difíciles de extinguir, este enfoque pasa por aprovechar las sinergias entre tecnologías como la inteligencia artificial, la visión artificial, los sensores ambientales, las imágenes satelitales, los drones y la conectividad en tiempo real.

La fusión de estos elementos permite una monitorización continua del territorio para detectar indicadores tempranos de peligro, como pueden ser emisiones de humo, anomalías térmicas o variaciones bruscas en las condiciones del ambiente.

Un ejemplo práctico de esta aplicación se encuentra en la vigilancia de líneas eléctricas o zonas boscosas de difícil acceso. En estos puntos críticos, se instalan sistemas autónomos en postes y torres de tensión equipados con sensores y cámaras de visión artificial.

Estos dispositivos, alimentados por energía solar e integrados en el paisaje, son capaces de detectar humo o puntos calientes y medir variables como la temperatura o la humedad. Su capacidad de procesamiento local les permite operar de forma ininterrumpida, incluso en áreas con conectividad limitada, generando alertas tempranas que son cruciales para una intervención rápida y para limitar el alcance de los daños.

Prevención inteligente

“La prevención inteligente convierte los datos en decisiones y las decisiones en tiempo ganado, lo que es clave en estos escenarios. En un contexto de cambio climático, apostar por la innovación no es una opción: es una necesidad para proteger nuestro territorio y avanzar hacia escenarios seguros y sostenibles para todos”, explica Moreno Sánchez.

Entre las herramientas desarrolladas por Indra destaca el sistema FAEDO, una solución de detección precoz de incendios forestales. Este sistema se basa en el uso de cámaras térmicas y de visión panorámica de 360 grados que identifican focos de calor de manera automática y continua, tanto de día como de noche.

Una de sus principales ventajas es la georreferenciación directa sobre modelos 3D del terreno, lo que permite localizar el origen del fuego con gran precisión sin necesidad de triangulación. FAEDO, que ya está operativo en la Sierra del Retín (Cádiz) y en Gran Canaria, también integra datos de estaciones meteorológicas para simular la posible evolución del fuego y facilitar la planificación.